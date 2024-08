Dit zijn alle emoji’s die onmiddellijk dood moeten

Apple heeft onlangs aangekondigd een nieuwe reeks emoji’s uit te brengen. Het zijn zeventig symbolen die deze herfst onderdeel worden van iOS12. Het gaat om onder andere superhelden, een cupcake, een kangoeroe, een maancake, roodharigen en grijsharigen. Deze emoji’s worden jaarlijks gekozen door het Unicode Consortium, een groep die kijkt naar alle voorstellen die worden ingediend. Die voorstellen kunnen van iedereen zijn, in de hoop dat ze steeds inclusiever worden. Uiteindelijk wordt er een selectie van 50 tot 100 emoji’s gemaakt.

Dit proces heeft gezorgd voor een overdaad aan emoji’s: 2.500 zijn er echt veel te veel. Uiteindelijk zwemmen we gewoon in een zee van emoji’s en is het onmogelijk om nieuwe te vinden die we leuk vinden. Hier is een lijst van emoji’s die aan de galg gehangen mogen worden. Unicode Consortium, ik hoop dat je dit leest:

Videos by VICE

Klok-emoji’s

Ik weet dat ik niet de enige ben als ik zeg dat klokken slecht voor je zijn. Mensen zijn bezig met dat smartphones slecht voor je zijn, dat streamen slecht voor je is, en dat virtual reality slecht voor je is, maar daarmee wordt het slechtste en oudste apparaat van de moderne tijd vergeten. William Faulkner schreef: “Klokken vermoorden de tijd. Tijd is dood zolang het wordt weggeklikt door tandwielen. Tijd komt alleen tot leven wanneer de klok stopt.”

Het lijkt wel alsof de klok-emoji gemaakt is om Faulkner’s punt kracht bij te zetten. Hij wordt alleen maar gebruikt om stress te veroorzaken. Het is een herinnering aan naderende deadlines, een verontschuldiging voor vertraging, of het letterlijk communiceren van hoe laat het is. Maar het irritantste is dat het er niet één is, maar een hele fucking pagina vol klokken waar je doorheen moet scrollen. Waarom hebben we emoji’s nodig voor elk uur en half uur van de dag, en een horloge, en een wekker, en een torenklok, en een zandloper? Als Unicode het kaf van het koren scheidt, dan zouden ze er goed aan doen om die klokken in de versnipperaar te gooien. Dat zou de stresskippen van de wereld goed doen.

– Beckett Mufson, schrijver

Alle emoji’s die niet zwaarden of messen zijn

Er zijn drie emoji’s die er toe doen: het mes, het zwaard, en de gekruisde zwaarden. Alle emoties die je ooit in je leven gaat hebben kunnen met een van deze drie gesymboliseerd worden. Al het andere verbleekt bij de schoonheid van het mes.

– Eve Peyser, schrijver

Pieper

Zijn smartphones niet op de markt gebracht zodat we dit ding niet hoeven te gebruiken?

De domme emoji’s die vormpjes moeten voorstellen

Ik kan me wel voorstellen dat mensen naar het vlaggen-emoji-gebied zijn gescrolld voor het wk om, bijvoorbeeld, hun vrienden de vlag van Kroatië te sturen. Onderweg ernaartoe hebben ze eerst het onontgonnen land van nutteloze vormpjes moeten trotseren. Misschien kun je nog wel bedenken waarom een vinkje handig is, maar waarom zijn er twee? Hoeveel mensen hebben de converteer-emoji van dollar naar yen gebruikt? Waarom zijn er wiskundige symbolen afgebeeld, en OOK NOG EENS IN ASCII? En dan de vierkanten.

Wie heeft er ooit een van de zwarte vierkanten gebruikt? Wie denkt: hey dit grijze vierkant is oké maar moet net iets groter? Nee, niet zo groot, we hebben er eentje nodig die MEDIUM is. Fjieuw, gelukkig hebben we er nóg eentje. En wat zou nou het MOGELIJKE doel zijn van de diamant-emoji? Waarom zijn er vierkanten in vierkanten gemaakt? Is dit het emoji-equivalent van abstract impressionisme? Heeft het als doel om te herevalueren waar een emoji eigenlijk uit bestaat, en ze misschien niet te zien als een taal om mee te communiceren, maar als symbolen zonder betekenis, als slechts pixels zonder informatie, anders dan wat hen op arbitraire wijze is toebedeeld door hun culturele context? Als dat zo is, dan: goed gedaan. Als dat niet zo is, flikker ze dan in de prullenbak, wil je?

–Harry Cheadle, senior editor

Silhouet van Japan

Dat Japan de emoji’s heeft uitgevonden hoeft niet te betekenen dat het z’n eigen icoontje verdient. De rest heeft vlaggen, en dat is ook prima.

Mensen met een teleurgestelde blik

Er bestaat al een smiley die ‘teleurstelling’ uitbeeldt, en eentje die ‘diepe teleurstelling’ uitbeeldt. In welke wereld is dat niet genoeg om alle teleurstelling die je in je hebt uit te beelden, en scroll je verder om deze halfbakken mensjes te gebruiken om je gevoelens te verwoorden?

De onbelangrijke manen

Er is niemand, behalve meteorologen en mensen die astrologie serieuzer nemen dan sociaal geaccepteerd is, die een fuck geeft om het reilen en zeilen van de maan, Unicode. Je kan de volle, nieuwe, sikkel, en die met die gezichten – die symbool zijn geworden voor de griezeligheid van racisme – houden, maar de rest moet weg. Misschien kan die overgebleven ruimte worden opgevuld met een maansverduistering.

–Justin Caffier, contributor

Fysieke brieven en postbussen

Waarom moet je een emoji gebruiken om iemand te vertellen dat je ‘m een brief stuurt? Waarom heb je zoveel verschillende postbussen nodig? Als je mensen een brief stuurt – wat hartstikke leuk is – laat het dan een verrassing zijn. Houd je briefpost en sms’jes gescheiden!

Zoveel versies van een familie

En families met drie kinderen dan? En families zonder ouders? Wie de fuck kan überhaupt zien hoe deze mini-families zijn samengesteld?

Kusgezichtje

Ik weet niet of het team dat de emoji’s heeft gemaakt maagd is of zo, maar dit is niet hoe je kust.

– Peter Slattery, social media editor