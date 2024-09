Dit zijn alle liedjes die Drake heeft gesampled op ‘More Life’

Op het internet speculeerde, discussieerde en fantaseerde iedereen erop los toen Drake aankondigde dat More Life een ‘playlist’ is in plaats van een album. Wou hij laten zien hoe belangrijk streamingdiensten tegenwoordig zijn? Of durfde hij More Life geen album te noemen omdat hij bang is voor een flop?

Toen de playlist uitkwam, bleek het vooral gewoon een hele goede verzameling liedjes te zijn. Een tracklist van 22 nummers lijkt veel, maar door dit luchtige format plukken fans hun favoriete tracks eruit zonder het geheel als een teleurstelling te zien. De producties zijn voor een groot deel gemaakt door het OVO-team – Noah “40” Shebib, Boi-1da, Murda Beatz en Frak Dunes leverden allemaal bijdragen. Maar de sterkste tracks in de playlist vinden hun oorsprong in de (recente) geschiedenis van elektronische muziek.

Videos by VICE

Zo komt Drakes liefde voor dancehall en grime naar voren op verschillende tracks, maar wordt Zuid-Afrikaanse house (Get It Together) ook vertegenwoordigd en komt disco (Passionfruit) ook voorbij. Ook worden er een andere uiteenlopende samples uit de kast getrokken, zoals geluiden afkomstig van de Canadese YouTubers 4YallEntertainment en het introliedje van Sonic the Hedgehog. Hier is een gids naar alle samples die je op More Life vindt.

4YallEntertainment, ‘T-Dot Goon Scrap DVD’

Gesampled op: ‘Madiba Riddlim’

Het spirituele Madiba Riddim – gecoproduceerd door Frank Dunes, Nineteen85 en Charlie Handsome – klinkt enorm als afrobeat, maar door de sample uit een video van 4YallEntertainment uit Toronto klinkt de track ook enorm Canadees. De clip van de YouTubers is een parodie op straatgevechtcompilaties en is vele maler grappiger dan die keer dat Drake en zijn vrienden zich verkleedden als supermarktmedewerkers.

Black Coffee feat. Bucie, ‘Superman’

Gesampled op: ‘Get It Together’

Afgelopen maandag tweette de New Yorkse hiphop-radiohost Ebro zijn eerste indrukken over More Life: “Fuck it, Drake brengt house terug!” Hoewel deze uitspraak eigenlijk nergens op slaat, laten Drake-liedjes als Take Care en Controlla wel zien dat de grootste hits van de rapper net zoveel gericht zijn op emotie als op de dansvloer.



Drake, ‘Doing It Wrong’

Gesampled op: ‘Jorja Interlude’

Jezelf samplen is regelrechte Inception en Drake is niet de eerste artiest die dat doet, maar het saxofoon-gedeelte van zijn oudere track Doing It Wrong past perfect bij deze interlude van More Life.

Earth, Wind & Fire, ‘Devotion’

Gesampled op: ‘Glow’

Een van de meest eigenaardige tracks van More Life is Glow, waarop Drake en Kanye rappen over hun knipperlichtvriendschap op een minimalistische beat. Kanye leende al een keer eerder van Earth, Wind & Fire en de sample die Drake nu gebruikt geeft Glow een broodnodige dosis soul.

Gabriel Garzón-Montano, ‘6 8’

Gesampled op: ‘Glow’

Fans van Drake herinneren zich de breekbare stem van de Frans-Colombiaanse singer-songwriter nog van Jungle, een van de hoogtepunten op If You’re Reading This, It’s Too Late.

Hiatus Kaiyote, ‘Building a Ladder’

Gesampled op: ‘Free Smoke’

De eerste stem die we horen op More Life is van Nai Palm ­– zangeres, songwriter en gitarist van de Australische neo-soulgroep Hiatus Kaiyote. Free Smoke begint rustig, tot Palm abrupt wordt afgekapt door Drakes ‘waarschuwing’ uit zijn speech bij de American Music Awards van 2016. Vanaf hier koelt de beat een paar graden af en wordt-ie een stuk onheilspellender.

Jennifer Lopez, ‘If You Had My Love’

Gesampled op: ‘Teenage Fever’

Drake gebruikt nostalgie als wapen op Teenage Love en samplet Jennifer Lopez’ If You Had My Love om je te laten verlangen naar de late jaren negentig.



Lionel Richie, ‘All Night Long (All Night)’

Gesampled op: ‘Blem’

Het is zo logisch dat Drake deze track heeft gesampled dat ik zelfs moest checken of hij dat niet al eerder heeft gedaan. Ook leuk: Drake bedankte Lionel Richie op Instagram en noemde hem vader.

Moodymann Live in The Roadhouse in Manchester, september 2010

Gesampled op: ‘Passionfruit’

Fans van elektronische muziek waren niet allemaal enthousiast over het feit dat Moodymann gebruikt is voor het hoogtepunt van Passionfruit. De track laat zien hoe goed Drake en zijn productieteam zijn in het vervormen van oude rariteiten naar gouden popliedjes (zie ook Hotline Bling).

R. Kelly, ‘Wings Clipped’

Gesampled op: ‘Way Back When’

Je hoeft maar een seconde niet op te letten en je mist misschien al de minuscule sample uit Wings Clipped aan het einde van deze track met PARTYNEXTDOOR.

‘Satan’s Choice’ (1966)

Gesampled op: ‘Lose You’

Lose You opent met een stukje dialoog uit Satan’s Choice, een documentaire uit 1966 over een motorbende uit Toronto. De docu werd gemaakt door regisseur Donald Shebib, de vader van de medeoprichter van OVO, Noah “40” Shebib.

Remind you of anybody?

Skepta, ‘Shutdown’ (live)

Gesampled op: ‘KMT’

Aan het begin van de samenwerking met Giggs, hoor je een stukje van de track die de alliantie tussen OVO en Skepta’s BBK-crew in gang zette: Shutdown. Ook lukt het Giggs om nog even een shout-out te geven aan Game of Thrones.



Snoh Aalegra, ‘Time’

Gesampled op: ‘Do Not Disturb’

De liedjes op Drakes laatste albums zijn vaak gereserveerd voor langzame, reflecterende gedachtenspinsels over familie en de toekomst, en More Life is daarop geen uitzondering met die zwevende vocalen van de Zweedse zangeres Snoh Aalegra. In een interview met Billboard zei ze dat het origineel is geïnspireerd door de dood van haar vader in 2009, wat dit hele verhaal nog typischer maakt.

Tony Yayo feat. Danny Brown, ‘Roll Up’

Gesampled op: ‘Free Smoke’

Wist je dat deze reservespeler van G-Unit samen met de op Warp-getekende rapper een mixtape genaamd Hawaiian Snow heeft uitgebracht in 2010? Ik ook niet.



Tomoya Ohtani, ‘His World’

Gesampled op: ‘KMT’

Dat hiphop en videogames prima samengaan laat de New Yorkse producer Ness horen door het razendsnelle liedje van Sonic the Hedgehog te samplen.