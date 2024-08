Dit zijn alle vrouwelijke artiesten van Into The Great Wide Open

Into The Great Wide Open staat bij een hoop bezoekers bekend als het chillste festival van alle festivals: als de mensenmassa je te veel wordt, kan je altijd even een strandwandelingetje maken, een haring halen in het dorp, of in je tent liggen en luisteren naar een vader die zijn zoontje voorleest.



Dit klinkt misschien niet zo spannend, maar op de line-up is het een compleet ander verhaal. Nieuwe namen, oude bekenden en een mix van Nederlandse en buitenlandse acts maken het muziekprogramma van Into The Great Wide Open iets om elk jaar voor terug te komen.

Videos by VICE

Behalve spannend zijn een hele hoop van die namen de namen van vrouwen – iets wat niet bijzonder zou hoeven zijn, maar wel zo is. Fotograaf Sabine Rovers plukte al deze vrouwelijke artiesten van het podium en portretteerde ze in de bosjes, op een duin, of naast een container in de backstage.