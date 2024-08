Dit zijn de 13 fotografen uit onze sensuele benefietkalender voor 2021

2020 was veel, maar niet echt sexy — tenzij jij en je lockdown buddy ook fuckbuddy’s zijn die gretig gebruikmaakten van de extra tijd samen natuurlijk. Voor de meesten van ons was 2020 toch vooral een tranendal van een jaar, waarin we heel wat van onze vrijheden en sociale leven moesten opgeven. Het was emotioneel zelfs zo zwaar, dat ‘mental health’ plots van een podcast topic tot een agendapunt in het parlement werd gebombardeerd.

Tegelijkertijd was het ook niet helemaal vreselijk. De wereld stond stil en dat gaf ons tijd voor een grondige maatschappelijke – en zelfreflectie. Mensen kwamen op straat en het status quo werd meer dan ooit in vraag gesteld. Daarnaast hoef je dit jaar niet bij je luide (schoon)familie op te draven voor de feestdagen, en hoef je je geld niet te verspillen aan idiote secret santa cadeautjes voor collega’s waarvan je niet eens weet of Happy Socks hen wel echt happy maken.

Videos by VICE

Dit jaar kan je je 13e maand in veel betere dingen investeren, bijvoorbeeld in een sexy en karmaherstellend cadeautje voor jezelf, zoals de ‘Make 2021 Sexy Again’-kalender die VICE en ILA Foundation samen met 13 fotografen lanceerden. Alle opbrengsten van de kalender gaan naar UTSOPI vzw, de unie van sekswerkers georganiseerd voor onafhankelijkheid, die alle sekswerkers in België vertegenwoordigt, ongeacht gender of professionele activiteit.

We vroegen de fotografen naar het verhaal achter hun beelden, en hoe zij van plan zijn 2021 weer sexy te maken.

De kalender ‘Make 2021 Sexy Again’ is te koop via de ILA foundation webshop en kost €30,- inclusief verzendkosten binnen België. Alle opbrengsten gaan naar UTSOPI vzw, de vakbond die alle sekswerkers in België vertegenwoordigt en ondersteunt – ongeacht geslacht, afkomst, juridische status of sub-sector (straat, ramen, club, escort, porno…).

Athos Burez

VICE: Hey Athos, wat is het verhaal achter de beelden die je selecteerde?

Athos: Het beeld met de gordijnen was een onderzoek naar vorm en suggestie door middel van zowel installatie, als menselijk lichaam. De naam van het stilleven, ‘Mother of Curtains’, verwijst naar de geboorte van stof/doeken. Het zwart-wit portret was meer een studie naar compositie.

Wat betekent sensualiteit voor jou en in jouw werk?

Het lijkt me sowieso altijd belangrijk dat dingen kloppen, en alle elementen in een beeld finaal in elkaar klikken. Sensualiteit is daar een mooie belichaming voor. Het belichaamt ook de passie voor materialen, compositie en personen, die je als fotograaf aan de dag legt. Je flirt en zwoegt tot het beeld klopt en leeft.

Hoe plan jij 2021 sexy te maken?

Door te beginnen te joggen. Als dat niet lukt hebben we nog altijd rode wijn om de boel te redden.

Charlotte Abramow

VICE: Hey Charlotte, wat is het verhaal achter jouw beeld?

Charlotte: Dit beeld is het resultaat van een paar studies waarmee ik een campagne voor condooms wilde binnenhalen. De foto is uiteindelijk in mijn portfolio beland, omdat ik het abstracte er zo mooi aan vind, en dat het het beeld oproept van een perzik.

Wat betekent sensualiteit in jouw werk?

Ik houd ervan om sensualiteit met een korreltje zout en humor te benaderen. Op die manier blijf ik ook weg van het echt erotische. Sensualiteit is niet alomtegenwoordig in mijn werk, maar ik probeer altijd om eenzelfde kleurrijke warmte toe te voegen wanneer ik rond onderwerpen werk die dicht aanleunen bij seksualiteit.

Hoe maak jij 2021 weer sexy?

Geen idee of dat de prioriteit moet zijn, maar ik hoop wel dat er meer zekerheid, meer gezondheid en stabiliteit voor iedereen komt. Ik hoop dat ik in 2021 heel veel nieuwe beelden kan creëren en nieuwe ontmoetingen zal hebben, en dat mensen weer veel kunnen knuffelen zodra dat minder gevaarlijk is! Ik hoop ook dat we de gevolgen van de pandemie op onze mentale gezondheid kunnen verhelpen. Het is sexy om te luisteren naar jezelf en anderen, en voor jezelf te zorgen.

Bob Jeusette

VICE: Dag Bob, wat zien we op jouw beeld?

Bob: Een intieme herinnering uit 2015.

Wat betekent sensualiteit voor jou en je werk?

Voor mij is sensualiteit niet alleen iets menselijks. Een object, een stof, of een gerecht kan ook sensueel zijn.

En hoe plan jij 2021 sexy te maken?

Alle jaren zijn sexy, op hun eigen manier.

Jonas Van der Haegen

VICE: Hey Jonas, wat is het verhaal achter de beelden die je selecteerde?

Jonas: De beelden zijn beiden deel van mijn reeks ‘Love, fuck & pray’ die ik maakte in Tokyo. De beelden contrasteren mooi met elkaar; het zwart-witte bondage snapshot en het kleurrijke meer poëtische en sensuele beeld van een silhouet bij ochtendzon. Er is een zekere seksuele spanning aanwezig in de twee, maar telkens vertaald op een andere manier. Het ene misschien romantischer, het andere harder.

Wat betekent sensualiteit voor jou en in jouw werk?

Ik geloof persoonlijk dat je als kunstenaar dingen moet creëren die je nauw aan het hart liggen, die je warm maken, die je passie zijn. Voor mij is dat mijn seksualiteit en hoe die zich vertaalt in mijn eigen persoonlijke beleving op vlak van seks en intimiteit. Sensualiteit is daar ook deel van.

Hoe plan jij 2021 sexy te maken?

Probably with Grindr.

Olivia Lifungula

VICE: Hey Olivia, kan je ons meer vertellen over jouw foto?

Olivia: 2020 was een moeilijk jaar: we zaten vast thuis terwijl er zoveel geweld gepleegd werd tegen zwarte mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld. Ik kon het niet negeren.

Ik ben begonnen aan een persoonlijk project, waardoor ik dat narratief van geweld een beetje kan veranderen. Ik voelde de nood om werk te maken rond zwarte mensen met verschillende achtergronden die van zichzelf houden. Ik wilde de mensen vastleggen die op mij lijken, in de meest delicate, sensuele en kwetsbare manier waarop ik kan, zodat ik onze ervaringen als mens vanuit een minder verontrustende manier kon delen. Ik wilde altijd al met Mary (Olivia’s model, red.) werken, en dit was mijn kans.

Wat betekent sensualiteit voor je werk?

Sensualiteit is een voortdurende bron van inspiratie. Ik ben op mijn best als een artiest als mijn model zich mooi en — nog belangrijker — vrij voelt.

Hoe maak jij 2021 weer sexy?

Door meer risico’s te nemen en op te komen voor wat ik belangrijk vind.

Mous Lamrabat

VICE: Dag Mous. Wat is het verhaal achter jouw foto?

Mous: Deze foto komt uit een reeks waarmee ik een ode breng aan de renaissance schilderkunst. Die heb ik geïnterpreteerd in mijn eigen universum. Stel dat ik een schilder was die in die tijd leefde, met dezelfde gedachtegang als nu, dan zou dit mijn schilderij zijn.

Wat betekent sensualiteit voor jou en je werk?

Sensualiteit is een vorm van aantrekking. Je moet mensen kunnen aantrekken met je beeld, zodat ze langer dan een fractie van een seconde blijven kijken. Sensualiteit of sexyness is belangrijk. Daarmee bedoel ik niet de cliché betekenis van sexy. Stel dat ik een foto van je mama zou trekken, dan zou zij toch ook willen dat ze aantrekkelijk op die foto staat? ‘Sexy’ dus.

Hoe ga jij 2021 weer sexy maken?

Hitting the gym, man. I’m gonna be sexy in 2021.

Arnoldas Kubilius

VICE: Hey Arnoldas, kan je meer vertellen over jouw foto?

Arnoldas: Zoals in het meeste van mijn werk, is dit beeld een ode aan het mannelijke lijf, de vormen, schaduwen en texturen.

Wat betekent sensualiteit in jouw werk?

Laat me dat toelichten aan de hand van een quote door Thomas Mann, waar ik mezelf volledig in erken: “Wij, artiesten, kunnen het pad van Schoonheid niet bewandelen, zonder dat Eros ons gezelschap houdt, en zichzelf tot onze gids maakt.”

Hoe maakt jij 2021 sexy?

Door me te focussen op mentale en fysieke gezondheid, zowel die van mezelf als van de mensen om me heen.

Antoine Grenez

VICE: Hey Antoine, wat is het verhaal achter jouw beelden?

Antoine: De kleurenfoto heb ik genomen op een feestje dat we twee jaar geleden organiseerden, dat “trouble dans le genre” heette. Het was een trashy, hyperseksueel einde-van-de-wereld-feestje. De foto aan de rechterkant nam ik backstage bij de La Cambra modeshow. Als je goed kijkt, kan je de tattoo lezen: “Bénie soit cette maison désir”, ofwel “Blessed be the house of desire”. Ik houd van het rauwe samenspel van de foto’s. De benen krijgen iets sculptureels, als Griekse beelden.

Wat betekent sensualiteit voor jou en je werk?

Sensualiteit betekent alles voor mijn werk. Ik moet wel zeggen dat deze twee misschien niet de beste representatie zijn: je laat niks aan de verbeelding over. Wanneer ik fotografeer in de natuur, en organische vormen en kleuren bewerk met mijn camera, komt sensualiteit pas echt naar boven. Sensualiteit is iets dat diep in jezelf zit, en daarom is het ook zo moeilijk om te fotograferen.

Hoe ga jij 2021 weer sexy maken?

Ieder jaar is sexy. Je moet gewoon weten waar te kijken. Persoonlijk wil ik graag het nachtleven weer omarmen. Als fotograaf denk ik dat het minder gaat om het beeld dat we maken, maar meer om het vastleggen van momenten die je de actualiteit even laten vergeten. Laten we onze harten wat verlichten door het leven op een surrealistische en absurde manier te benaderen.

Maxime Fauconnier

VICE: Hey Maxime, kan je ons meer vertellen over jouw foto?

Maxime: Dit is de eerste foto die ik van Juriji nam. Ik was erg geïnspireerd door haar werk en vroeg om samen te werken. Op een hete dag in juli, praatten we in de keuken van mijn oude appartement terwijl Juriji zich opmaakte. De witte lelies die ze vasthoudt, waren een cadeau van mij.

Wat betekent sensualiteit voor jou en je werk?

Wat mij betreft gaat sensualiteit hand in hand met kwetsbaarheid en jezelf zijn.

Hoe maak jij 2021 weer sexy?

Ik zal proberen om zo sexy mogelijk richting theaters, concerten en cabarets te wandelen wanneer die weer opengaan. Hopelijk voor het einde van 2021.

Adieu et Bonne Chance

VICE: Wat is het verhaal achter jullie beelden voor de kalender?

Adieu et Bonne Chance: 2020 en de lockdown gaven ons het gevoel dat ook onze persoonlijkheden in lockdown moesten. We hadden het gevoel dat we onze connectie met de buitenwereld verloren. Door het sociale isolement hunkerden we naar een manier om met die periode van vrijheidsbeperking om te gaan. We gingen onze persoonlijke vrijheid net uitvergroten in ons werk.

We werken al langer samen, dus het was voor ons logisch om dit samen te doen. We gebruikten de quarantaine om onze lichamen en verlangens te overdrijven en zo het hoogtepunt te bereiken van wat we willen zijn. Op die manier gaven we ruim baan aan de verschillende kanten van onze persoonlijkheid, als een een eerste uitstapje in een wereld die stilstaat.

Wat is het belang van sensualiteit in jullie werk?

De samenleving definieert onze verschillende lichaamsbouwen aan de hand van gedateerde stereotypen die wij weigeren te belichamen. De manier waarop de wereld wil dat wij “sexy” zijn, strookt niet met onze verlangens, en dus passen we ons uiterlijk aan, zonder dat we ons afvragen of dit voor anderen aantrekkelijk is.

De seksualisering van onze lichamen wordt ons opgelegd door de samenleving. Als we loskomen van die standaarden, krijgt sensualiteit de betekenis die je er zelf aan wil geven. Het is een sensualiteit die eigen is aan ons, en die we verkennen aan de hand van verschillende personages.

Hoe maken jullie 2021 sexy?

Lachen in plaats van huilen. Adieu 2020 & bonne chance voor 2021.

Elie Carp

VICE: Hey Elie, kan je iets meer vertellen over jouw beelden in de kalender?

Elie: Deze foto’s werden afgelopen zomer gemaakt, bij ons huisje op het platteland vlakbij Parijs. Ik was al enkele maanden aan het werken aan een fotoproject over mijn vader. We hadden net ontbeten en het was mooi weer. Ik ging snel een laken halen voor een simpel portret. Na een tijdje vroeg ik hem of hij zijn kleren wilde uitdoen. Dat deed hij zonder verpinken. Het zijn, naar mijn gevoel, de mooiste foto’s die ik tot op vandaag heb genomen.

Hoe belangrijk is sensualiteit in jouw werk?

Het is niet iets waar ik specifiek naar op zoek ga in mijn werk, maar het hangt af van de context, het model, de band die we hebben,… Het is iets wat plots kan ontstaan, zonder dat je het op voorhand gepland had.

Hoe plan je 2021 dan sexy te maken?

Foto’s maken, positief proberen te zijn, en meer foto’s maken.

Sophie Hemels

VICE: Dag Sophie, wat is het verhaal achter jouw beelden?

Sophie: Na een break-up voelde ik een grote behoefte om liefde en intimiteit vast te leggen. Het is altijd een eer om toegelaten te worden bij mensen thuis en hen op hun kwetsbaarst en intiemst te mogen vastleggen. Het is onbedoeld een fotoproject geworden waar ik nog altijd aan werk en dat waarschijnlijk nog een tijd zal blijven doen. Elk stel is anders, zowel innerlijk als uiterlijk, en iedereen toont zijn liefde op een eigen manier.

Wat betekent sensualiteit voor jou en in jouw werk?

Het is voor mij heel belangrijk, al heb ik het dan wel over sensualiteit die richting intimiteit gaat en sensualiteit die over het zelf gaat, dus geen sensualiteit voor de ander. Mijn ‘love diary’ series is ook puur en alleen bedoeld om liefde en intimiteit te laten zien en te laten zien dat alle vormen van liefde, elke persoon, prachtig is. Het gaat niet om sexy zijn voor de ander of sensuele verleiding, daarin ben ik niet geïnteresseerd. Ik wil echtheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid en daarin vind je naar mijn mening de meeste sensualiteit.

Hoe plan je 2021 sexy te maken?

Door nog meer te lezen en verder te studeren naast mijn beroep als fotograaf. Sexy zijn en je sexy voelen draait om jezelf. Mijn dromen najagen en me on top of the world voelen, dan voel ik me behoorlijk sexy. En veel naar de Franse kust met zout op de huid en zand in het haar. Dat werkt ook altijd het beste voor een sexy gevoel.

Mayli Sterkendries

VICE: Hey Mayli, kan je meer vertellen over de beelden die je selecteerde?Mayli: De beelden zijn gemaakt voor een kunstenaar die zijn emoties in de maskers wou weergeven. Hij vluchtte weg van zijn familie in Georgië omdat hij homo is. De woede die hij meedroeg staken we in deze beelden.

Wat betekent sensualiteit voor jou en in jouw werk?

Ik denk onmiddellijk aan ‘senses’ van zintuigen: genieten van ruiken, proeven, horen of voelen. We kunnen bijvoorbeeld van een streling of kus in de nek al helemaal in de wolken zitten. Sensualiteit gaat dus voor mij over het genieten, heel bewust genieten van wat je voelt en ervaart. Het betekent voor mij ook je gevoelens te kunnen uiten op een liefdevolle manier.

Wat betreft mijn werk, bij portretfotografie maak ik graag een connectie en wil de personen in kwestie zich goed laten voelen, hen een boost geven. Dit maakt hen na de shoot zelfverzekerder en voor mij als de persoon is dit een vorm van sensualiteit.

Hoe plan jij 2021 sexy te maken?

Ademen en me minder zorgen maken, menselijk contact opzoeken zonder schuldgevoelens of beboet te worden, maar vooral terug vrijheid voelen. The sexiest idea on earth is freedom.

Volg VICE België ook op Instagram.