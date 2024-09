De maandag is zoals altijd weer een bittere pil. Terwijl je met slaap in je ogen en je ziel onder je arm begint aan je werk of studie, is er maar één juiste manier om deze ellende een klein beetje draaglijk te maken: muziek. Gelukkig staan je vrienden van Noisey voor je klaar met een overzicht van de beste albums die afgelopen week zijn uitgekomen. Tast toe.

Tellem Aura

Stippenlift Gemiste Kansen Vol.3

Phoenix Ti Amo

SZA CTRL

Chuck Berry Chuck

Vic Mensa The Manuscript

Big Thief Capacity

Various Artists American Epic: The Sessions

Various Artists All Eyez On Us