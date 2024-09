Dit zijn de allerbeste feestjes op Amsterdam Dance Event

Hoezee, het ADE-programma is officieel compleet! Of wacht, eigenlijk is dat helemaal niet leuk. Het is best wel kut. Ik word overmand door een extreem gevoel van machteloosheid, en ik krijg een acute aanval van FOMO. Er is zo verdomd veel te doen, dat ik nu al weet dat ik zoveel meer ga missen dan ik kan checken. Van 19 tot en met 23 oktober zijn er bijna vijfhonderd evenementen, een dikke tweeduizend artiesten in een dikke honderd venues. Althans, dat zegt de site van ADE, ik weet niet hoe ze dat precies hebben uitgerekend.

Hoe dan ook, er is teveel om te bezoeken. Om je te helpen zocht ik het hele programma door, op zoek naar de mooiste feesten en meest uitzonderlijke shows. En wees snel: veel evenementen verkopen al vroeg uit!

WOENSDAG:

KAFR (Rabih Beaini & Senyawa) en Ash Koosha @ Muziekgebouw

19:30 – 00:00

Laten we beginnen met een spannende show: het Indonesische duo Senyawa maakt angstaanjagend vrije muziek met keelzang en zelfgemaakte instrumenten van bamboe. Ze gaan in het Muziekgebouw aan ’t IJ de samenwerking aan met experimentele producer Rabih Beaini.

Four Tet x Floating Points @ De School

23:00 – ?

Ik hoef je niet te vertellen dat dit de meest magische avond van ADE wordt. Zeker Four Tet is zelden in zo’n kleine setting te zien als De School, terwijl hij juist dan durft te verrassen en te verbazen. En dat samen met Floating Points. Opgelet: er zijn alleen tickets verkrijgbaar aan de deur, dus als je binnen wil komen, zorg je dat je al vroeg in de rij staat.

DONDERDAG:

Studio Barnhus & Lumberjacks @ Claire

23:00-06:00

Nieuwe club Claire opent voor het eerst haar deuren in oktober, en deze nacht rondom het kleurrijke Studio Barnhus belooft alvast heerlijk te worden. Het is een maf Zweeds label rondom Kornél Kovács en Axel Boman dat eigenwijze en speelse house uitbrengt en flirt met kolderieke disco. Een glimlach gegarandeerd.

Jackmaster & Numbers Present Mastermix w/ Moodymann @ Shelter

23:00-08:00

Nog een nieuwe club die voor het eerst opent met ADE: Shelter, in de kelder van de A’DAM Toren. Schotse lolbroek Jackmaster gaat de halve avond b2b met onze Amsterdamse geweldenaar Tom Trago, en nodigde ook Moodymann uit. Niet per se een hele logische combinatie, maar het zou juist daardoor wel vuurwerk kunnen opleveren.

LET: Marcel Dettmann presenteert DJ-Kicks in OT301

23:00-05:00

Hoe cool is dat: techno-gigant Marcel Dettmann presenteert z’n DJ-Kicks-mix in het piepkleine OT301 (waar hij in 2012 ook al eens draaide) met een set van vier uur. Eens kijken of het houtje-touwtje podium het niet bezwijkt onder die loodzware kicks van Dettmann. Oh, ook leuk: Thomas van Dekmantel warmt op.

VRIJDAG:

ADE LIVE met Jessy Lanza en River Tiber @ Paradiso

18:30-23:00

Meer nieuws: voor het eerst slaan Sugarfactory, De Melkweg en Paradiso de handen ineen voor een uitgebreid live-programma in de avond. Jessy Lanza en haar R&B-liedjes (geproduceerd door die ene van Junior Boys) en de lome hiphop van River Tiber. Verder staan onder andere Sofie Winterson, Polynation en VUURWERK op het programma.

Kaitlyn Aurelia Smith x BEA1991 @ De School

19:30-22:30

Kaitlyn Aurelia Smith maakt prachtige muziek met ASMR. Als je ook dol bent op mensen die op fluistertoon met papiertjes zitten te frunniken, kom je hier aan je trekken. In het voorprogramma de betoverende BEA1991. Zou Dev Hynes stiekem komen kijken?

DJ Harvey’s Discotheque @ De Marktkantine

De langste set van ADE komt ongetwijfeld op naam van DJ Harvey. Hij krijgt een dikke negen uur de tijd, en floreert sowieso al bij marathonsets waar hij echt de tijd krijgt om van weirde afrobeat en funk naar duistere techno te gaan, en weer terug, en weer terug. De tweede zaal wordt gehost door ESP Institute, met onder andere Young Marco, oud-Ariel Pink-bandlid en dj Lovefingers, Moscoman en Lord of the Isles, die in november een stemmig en dromerig album uitbrengt dat schurkt tegen ambient, elektronische filmmuziek en lichtvoetige techno.

ZATERDAG:

Crash Course in Science & Severed Heads @ Oedipus Brouwerij

20:00-04:00

Heel cool: Red Light Radio neemt de Oedipus Brouwerij over voor shows van twee obscure acts. Crash Course in Science maakt muziek vol knorrende synthesizers en gitaren, maar ergens ook verdomd catchy. Severed Heads is een combinatie van krautrock, experimentele elektronica en synthpop. En dat onder het genot van heerlijk speciaalbier!

Resident Advisor: Onur Özer, Actress, Objekt, Map.ache, Suzanne Kraft, Beautiful Swimmers, Palmbomen II en rRoxymore @ Radion

22:00-08:00

Weet je niet zo goed waar je zin in hebt? Een van de meest schizofrene avonden wordt die van Resident Advisor, maar wel een nacht met louter goeie namen. Giegling-act Map.ache doet een live-set, de boogie-beren van Beautiful Swimmers brengen hun disco met aanstekelijk enthousiasme en Objekt zal wel weer een rare techno-set doen die alle kanten op schiet.

Het Weekend @ De School

Zaterdag 23:00-maandag 08:00

Voor de rauwdouwer die zaterdagmiddag nog niet over zijn eigen wallen struikelt: De School heeft een supersterke weekender met heel veel huisvrienden (Tom Trago, Makam, Elias Mazian, Job Jobse, Sandrien, JP Enfant) maar ook veel knallers (Dixon, Ame, Jennifer Cardini, Lena Willikens).

ZONDAG:

LET: Klockworks met DJ Nobu, Ben Klock, DVS1 @ H7 Warehouse

15:00-05:00

Oké, waarschijnlijk lig je inmiddels in een coma. Maar als er één manier is om nog op je benen te blijven staan, dan is dat natuurlijk de allerdonkerste ramtechno. Je weet zondag toch niet meer wat onder of boven is, dus sluit lekker af met de mokerslagen van Ben Klock en de abstracte techno van de Japanse weirdo DJ Nobu.

Theo Parrish all night long @ Radion

22:00-08:00

Het was belachelijk: vorig jaar wist Moodymann op zondagnacht Radion in vuur en vlam te zetten, waarna de bovenzaal met GE-OLOGY ook om zes uur ’s ochtends nog ram- en ramvol was. Alle sterren kwamen langs om af te sluiten: Nina Kraviz, Louie Vega en Ron Trent vielen elkaar in de armen op het podium. Dit jaar wordt het ongetwijfeld weer sterren tellen, met die andere Detroit-held Theo Parrish.