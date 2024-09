Dit zijn de bands die je op Primavera Sound niet mag missen

SEAT is official partner van een van de grootste festivals van Europa: Primavera Sound. Wat hebben SEAT en Primavera met elkaar gemeen? Beiden komen uit het bruisende Barcelona en alle twee hebben een passie voor geluid. Zo is SEAT de samenwerking met BeatsAudio aangegaan voor het geluidssysteem van de Ibiza. Op deze manier streef het merk ernaar muziek over te brengen zoals de artiest het bedoeld heeft.

Op festivals in de Benelux hangt valse hoop altijd in de lucht. Je hoopt op mooi weer, maar je weet ook dat je waarschijnlijk al op de eerste avond in een veel te diepe modderpoel zal trappen. Op zulke dagen heb je meer aan een poncho dan aan een tube zonnebrandcrème. Daarom kan je beter je vrienden optrommelen om een roadtrip maken richting het Spaanse Primavera Festival. Laat die Lonely Planet maar gewoon thuis, want de enige tips die je nodig hebt, hebben wij speciaal voor jou hieronder uitgelicht. Dit zijn de vijf artiesten waarvoor je het liefst vandaag al in de auto stapt richting Barcelona.

Shellac

Shellac is niet de eerste tip die je zou verwachten voor een festival onder de Spaanse zon, maar net daarom wel een van de beste. Aangevoerd door Steve Albini walst de band over je heen met enorme muren van geluid. Tijd om je zorgen te maken over je verbrande rug krijg je niet bij dit optreden, zeker niet als Albini je meetrekt in de diepste krochten van zijn ziel. En mocht je je afvragen wie die man eigenlijk is, zijn naam vind je als producer op albums van Nirvana, Pixies en het buitenaardse Raketkanon. Dus geen zorgen als je arm te kort is om je verbrande lichaamsdelen te krabben, Shellac zal die jeuk wel voor je weg razen.

Liniker E Os Caramelows

In een zwart T-shirt op snoeiharde noiserock headbangen is niet de enige reden om naar Spanje te komen. Liniker E Os Caramelows – een naam zo zwoel dat we niet eens willen weten wat het betekent – verbreekt de duisternis van Albini. Hun mix van Braziliaanse soul, funk en jazz maakt het heet onder je voeten, ook al is de zon tijdens hun show allang verdwenen.

Run The Jewels

De bromance tussen Killer Mike en El-P is net zo explosief als die van Quentin Tarantino en Samuel L. Jackson. Beiden hebben een witte man met een beginnend buikje achter de knoppen en een bad motherfucker op de voorgrond die heilige huisjes een voor een neerhaalt. Belgische en Nederlandse shows van Run The Jewels waren uitverkocht nog voor je Pulp Fiction kon uitspreken, dus dit is je kans om die schade in te halen.

Julie Doiron

Julie Doiron ziet er misschien uit als een lieflijk, Canadees plattelandsmeisje, maar dat alles is maar schone schijn. Ze gaat verder waar Sonic Youth is gestopt en maakt sensuele rockliedjes die ieder moment verraderlijk kunnen uithalen. Ze balanceert zonder zorgen op de rand van de afgrond, alleen maar om je mee te sleuren wanneer ze erin zou vallen. En mocht je haar optreden overleven, dan is het ook nog eens de ideale soundtrack voor de roadtrip door Europa terug naar huis.

Sleep

Sleep is een cultfenomeen dat maar zelden optreedt, en dat alleen al geeft reden om ze toch eens te bekijken. Door hun stonerrock waan je jezelf Mad Max, die door de gortdroge woestijn scheurt en een spoor van vernieling achterlaat. Jammer genoeg worden zelfs legendes als Sleep oud, maar dit zijn niet je typische halfgepensioneerde rockgoden die eindeloos blijven touren om hun golfclublidmaatschap te kunnen betalen. Dus stap gewoon in en laat Sleep de woestijnwind door je vermoeide ogen blazen.