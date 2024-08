Dit zijn de beste ADE-feestjes die precies nul euro kosten

Misschien heb je net als ik een gat in je hand en altijd een stuk maand over aan het einde van je geld. Hoe vaak heb je wel niet moeten wachten op je studiefinanciering voordat je een concertkaartje kon kopen, of weer ja kon zeggen tegen uitstapjes naar de kroeg? Dit jaar valt ADE ook nog eens precies vóór de datum waarop ome DUO je rekening komt spekken, dus het leven lijkt hard en bonkig te zijn. Maar niet getreurd, want speciaal voor de klaplopers onder ons hebben we bij Noisey de sickste gratis evenementen van ADE op een rijtje gezet. Je hoeft dus geen nier te verkopen om komend weekend een feestje te kunnen pakken.

Dit zijn ze:

Videos by VICE

Woensdag

WAVE x FAMILIA

Cinema Café, 14:00 – 22:00

Noisey: ADE Beats Sessions

VICE HQ, 18:00 – 22:00

Donderdag

Noisey presents: Jan Schulte (Salon des Amateurs) // Lamellen

VICE HQ, 18:00 – 22:00

Vrijdag

Audio Obscura x Underworld

De Rijksmuseum Passage, 19:00 – 23:00

Mo Manager Presents: Amsterdam Amsterdam

Kopstootbar, 23:00 – 05:30

Zaterdag

MARY GO WILD / ADE Basement Rave

San Francisco, 14:00 – 20:00

Zondag

Strictly Rhythm

W Hotel, 15:00 – 22:00

Wil je nog meer uit je ADE halen? Download dan hier de officiële ADE-app voor een compleet overzicht van alle events en nog meer gratis feestjes.