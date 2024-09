Dit zijn de beste nieuwe liedjes van de week

Van vijf nachten doorhalen en ’s ochtends weer doorpakken zou je bijna vergeten dat er ook nog een hele wereld buiten Amsterdam Dance Event plaatsvindt. Gelukkig draait de wereld gewoon door, en zijn er weer belachelijk veel toffe tracks verschenen. Dus pak een paracetemol, je koptelefoon en een slokje absint om die kater te verdrinken en geniet van een hele rare rave-rammer van Hieroglyphic Being, weer een emotioneel plaatje van John Talabot en Pional (Quentin) en ook veel puike Nederlandse waar: een Young Marco-dub, een vergeten technoplaat van Joris Voorn en nieuwe releases van Falco Benz en Know V.A.

1. Hieroglyphic Being – This Is 4 The Rave Bangers



2. Sultan Shakes “Interstellar Love (Young Marco’s Trybal Dubb)

3. Jaures – Blanke Helle

4. Anthony Naples – Lekker

5. Grischa Lichtenberger – 002_1215_re111506_re_0712_10gb

6. Quentin – Rain

7. DJ Après Ski – Après Ski

8. Fader – Moxi Meti

9. Sevdaliza – Time

10. Nathan Fake – Thanks

11. Know V.A. – Znith

12. Serena Butler – You Have Penetrated Me

13. Joris Voorn – 500 Models (Demo Mix)

14. Betonkust & Palmbomen II – Donkerblauwe Auto’s

15. Falco Benz – Like Today

16. Max Cooper – Trust

17. Huerco S. – QTT4