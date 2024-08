Dit zijn de bewoners van de Vetkampstraat

Als ik de Vetkampstraat in rijd, is het doodstil. Ik zie een vrouw haar hond uitlaten, en een man op de hoek van de straat een sjekkie roken. De weg in Deventer telt precies dertig woningen, vooral sociale huur. Weinig opmerkelijks, zo op het eerste gezicht. Maar voor veel voetballiefhebbers van Nederland is dit de mooiste en bekendste straat van het land.

Aan de Vetkampstraat staat namelijk De Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles. Het karakteristieke onderkomen is pure porno voor cultliefhebbers. De lichtmasten schijnen letterlijk bij de bewoners naar binnen, en vanuit ieder huis kijk je recht tegen de oude stadionmuur aan. Het stadion staat midden in de volkswijk Voorstad-Oost, en is de laatste thuishaven in Nederland die qua sfeer doet denken aan het Engelse voetbal.

Videos by VICE

Maar wie leven er in de schaduw van De Adelaarshorst, en hoe vinden zij het om daar te wonen? Om daarachter te komen, belde ik aan bij alle dertig woningen in de Vetkampstraat. Dit zijn de bewoners.

Bertus (66) en Sienie (63), wonen 40 jaar in de Vetkampstraat

VICE Sports: Hoi Bertus en Sienie, hoe zijn jullie hier beland?

Sienie: We hadden eerst een flat. Via de woningcorporatie hebben we een huizenruil gedaan. Wij wilden een tuin, de mensen die hier woonden een flat.

Bertus: Toen ik jong was en ik hier voor het eerst kwam met mijn vader, zei ik meteen: “Hier wil ik nooit wonen.” Veel te druk voor mij, dacht ik.

Sienie: Nu willen we hier niet meer weg. Het is leuk wonen. En vind nog maar eens iets voor zo’n lage huur.

Is de club betrokken bij de bewoners? Hebben jullie bijvoorbeeld weleens spelers over de vloer gehad?

Sienie: Wij hebben nooit iemand gezien. Ja, alleen in de begintijd. Toen werd alle post van de club bij ons bezorgd. Geen idee waarom. Eerst bracht ik de post altijd netjes bij ze langs, maar daarvoor zeiden ze niet eens dankjewel. Totdat ik de brieven niet meer bracht. Dan liet ik de post van het arbeidsbureau gewoon liggen bij ons. Toen kwamen ze vanzelf langs. Ze hebben wel foto’s gemaakt van de mensen uit de straat. Die staan nu in een van de oude verkoophuisjes. Eerst stonden we ook een tijdje op een groot doek dat in het stadion hing. Dat is wel leuk.

Gaat u weleens naar wedstrijden van Go Ahead?

Bertus: Ik ben lange tijd met mijn schoonvader gegaan. Hij is overleden, maar dat was echt een uitje voor hem.

Sienie: Nu gaan we niet meer. We volgen de wedstrijden wel op tv. Als het niks is, kunnen we altijd zappen.

Heeft u wel een band met de club?

Sienie: Ik heb als kind met mijn ouders in een kraam in het stadion gewerkt. We verkochten van alles, van snoep tot warme worst. Alles moest eigenlijk van de Eagles zijn, maar ik haalde stiekem ook weleens andere worsten bij de slager om de hoek, die we dan voor meer geld verkochten. Rijk zijn we er alleen niet van geworden. Ik kom uit een gezin van zeven kinderen.

Bertus: Als kleine jongen hielp ik mee om het stadion schoon te maken. Plastic flessen opruimen bijvoorbeeld. Daar kreeg ik dan een gulden voor.

Is het speciaal om in de Vetkampstraat te wonen?

Sienie: Het heeft wel wat. Er zijn ooit plannen geweest om op de plek van het stadion een woonwijk te bouwen. Daar word je ook niet blij van. Nu is het maar een keer in de twee weken druk.

Bertus: Sinds de nieuwe tribune er staat is het wat donkerder in huis, maar die oude tribune was echt een zooitje. Het Kippenhok, noemden ze dat. Dan is dit beter. Een van de lichtmasten schijnt zelfs recht in onze achtertuin. Dat is mooi, hoor.

Lisa (30), woont bijna 5 jaar in de Vetkampstraat

VICE Sports: Hé Lisa, heb je iets met de club?

Lisa: Mijn opa en oma hebben elkaar ontmoet bij de Eagles, maar zelf ben ik er maar één keer geweest. Dat was na de verbouwing, toen alle bewoners een gratis kaartje kregen vanwege de overlast. De laatste tijd denk ik er wel over na om nog een keer te gaan. Ik ben een beetje van de club gaan houden. Als ik geschreeuw hoor, zoek ik altijd even op of er gescoord is. Ik hou sowieso wel van voetbal en kom uit Deventer, maar voordat ik hier woonde deed ik dat niet.

Voor mensen uit Deventer zal dit wel de mooiste straat van de stad zijn.

Ik ben vrijgezel en heb soms een date. Dan zeg ik weleens dat Go Ahead mijn voortuin is. Als ze dan later een keer hier komen, staan ze wel te kijken. De meesten vinden het toch bijzonder. Zeker voor de mensen uit Deventer is dit een van de mooiste plekken. Alleen de haters uit Zwolle zullen het niets vinden, maar die mannen moet ik toch niet hebben.

Hoe is de relatie tussen de bewoners en de supporters?

Ik heb het gevoel dat er veel respect is voor de buurt. De hele stad loopt uit bij wedstrijden, maar er gebeurt eigenlijk nooit wat. Dat komt ook door de Deventenaren, dat zijn sociale mensen. En iedereen vindt het toch mooi dat het stadion nog in zo’n wijk ligt. Natuurlijk is er weleens een vechtpartijtje, maar dat stelt weinig voor. Ik merk wel verschil tussen een goede en een slechte wedstrijd. Als ze verloren hebben, is iedereen gelijk weg. Als het goed gaat, blijven de mensen langer hangen.

Wat voor een mensen wonen er in de straat?

Dit is een volksbuurt, maar dat vind ik juist wel leuk. Het is niet zo dat iedereen de deur bij elkaar platloopt, maar we letten wel een beetje op elkaar. Als ik weet dat de buren op vakantie zijn, ga ik wel even kijken als ik hiernaast iets hoor. Laatst kwam er ook een buurvrouw naar me toe, om te zeggen dat ze wel een beetje op me let sinds ik vrijgezel ben. Je weet het maar nooit met een vrouw alleen, zei ze. Dat is toch lief?

Anoniem (m), woont een half jaar in de Vetkampstraat

VICE Sports: Waarom wil je niet met je naam genoemd worden?

Anoniem: Ik wil nergens online met mijn naam.

Heb je iets met de club?

Ik heb tien jaar een seizoenkaart gehad. Ik stond met vrienden op de B-Side, bij de harde kern. Maar ik ben er nu al zes jaar niet meer geweest. Op een gegeven moment worden andere dingen belangrijker, het gezin bijvoorbeeld. En ze deden het in die tijd steeds slechter, ze verloren iedere week. Ik ging met tegenzin naar de wedstrijden toe, en had er eigenlijk geen zin meer in.

Krijg je nu nog iets mee van de wedstrijden?

Boven kunnen we de helft van het veld zien. Tijdens de wedstrijden hoor je alles, ook als de tv aanstaat. Als er geschreeuwd wordt, loop ik snel naar boven om even te kijken of er gescoord is.

En hoe zit het met de lichtmasten?

Eén mast schijnt recht bij ons naar binnen. We hebben zelfs de bank zo neergezet dat we geen last hebben van het licht. Anders zouden we het licht recht op ons gezicht krijgen.

Er is toch geen mooiere plek om te wonen dan hier, als supporter van de club?

Het is wel mooi, maar ik vind het te druk. Met de wedstrijden zetten ze allemaal fietsen hier tegen het huis aan, omdat we recht tegenover de ingang zitten. Die fietsen zetten ze zelfs tegen mijn deur, ik kan dan mijn huis niet eens uit. We zijn op zoek naar iets anders. Ik heb ook liever nieuwbouw.

Ronald (38), woont 30 jaar in de Vetkampstraat

VICE Sports: Hoi Ronald, ik begreep van je buren dat jij de een van de weinige seizoenkaarthouders in de straat bent. Dan moet dit een droomplek zijn om te wonen.

Ronald: Inderdaad, beter kan het toch niet? Sinds de nieuwe tribune is er alleen wat minder licht in huis, maar je hoort mij echt niet klagen. Dan moet je hier maar niet gaan wonen.

Wat betekent de club voor je?

Alles. Ik kom al in het stadion sinds mijn vijfde, en heb een seizoenkaart sinds 1992. Ik sta op de B-Side, de harde kern. Eigenlijk mis ik nooit een wedstrijd, zelfs in de zomer niet. Ik zorg er altijd voor dat ik vakantie heb als het seizoen nog niet is begonnen. Dan hoef ik niets te missen.

Wat maakt De Adelaarshorst zo mooi?

Dit is nog authentiek. Ik ging vroeger ook mee met de uitwedstrijden, dus ik heb best veel stadions gezien. Ik vind De Kuip ook mooi, maar de sfeer van hier is niet te vergelijken met die van de andere Nederlandse stadions. Het lijkt een beetje op Engeland. Daar wil ik nog graag een keer een wedstrijd zien.

Zou je nog naar Go Ahead Eagles gaan als ze een nieuw stadion buiten de wijk bouwen?

Ik denk het niet. Voor veel mensen is dit stadion heilig. Als ze zulke plannen zouden hebben, komt er echt verzet van de supporters. Je gaat toch niet in zo’n graftombe zitten? De ArenA is een leuk stadion, maar daar zit toch geen sfeer in. Of het GelreDome, nog erger. Er kwam hier al verzet toen ze een paar jaar geleden dachten aan kunstgras. De supporters hebben toen geld ingezameld om het natuurgras te houden. Dat ging om tienduizenden euro’s. Ik heb zelf ook geld gegeven. Je gaat toch niet op plastic spelen? Dat is voor hockeyers.

Heb je in al die jaren ook weleens vervelende dingen meegemaakt?

Vroeger wel, toen gebeurde er nog weleens wat. Dan werden er auto’s in de straat op de kop gezet. En bij de buren is weleens de voorruit van de auto ingegooid. Maar dan heb je het echt over de jaren negentig. Bij ons is nooit wat gebeurd. Nu merk je er niks meer van, doordat de uitsupporters niet meer door de straat lopen. Die komen nu binnen via een sluis.

Ali (66), woont 43 jaar in de Vetkampstraat

VICE Sports: Dag Ali, heeft u iets met Go Ahead Eagles?

Ali: Ik ben nog nooit bij een wedstrijd geweest. Ik ben geen voetbalfanaat. Vroeger liep ik weleens met de kinderen naar de open dag, maar dan was ik snel thuis. Voordat de nieuwe tribune er stond, konden we vanuit de slaapkamer het veld zien. Zo heb ik wel veel wedstrijden meegemaakt. Op zondagmiddag kwam dan de hele familie, en keken we thuis de wedstrijd.

Is het speciaal om in zo’n bekende straat te wonen?

Nu is het rustig, maar als er een wedstrijd is, staat de hele straat vol met fietsen. Dat is heel leuk. Het stadion heeft ook wel wat. Hier verderop in de straat staan wat huizen te koop. Eén was binnen een dag verkocht. Dat komt ook door de straat en het stadion. Het heeft toch wat meer dan een straatje verderop.

Heeft u bijzondere herinneringen aan het stadion?

Vroeger liepen de supporters van de twee clubs gewoon door elkaar. Dan gingen ze hier op mijn muurtje stickies roken. Eerst wist ik helemaal niet wat dat waren, stickies. Ik dacht gewoon sigaretten, haha. Of ze dronken biertjes bij die bomen hiervoor. Ik heb zelfs weleens mensen gezien die zoveel gedronken hadden dat ze tegen een boom in slaap vielen. Dan haalden ze de wedstrijd niet eens.

Ach, ik heb nooit ergens last van gehad. Het is altijd heel gezellig. Maar een keer zijn er echt grote rellen geweest, tegen Feyenoord. Welk jaar weet ik niet eens meer. Toen vloog er verderop een fiets door de ramen. Maar zelf hebben we altijd de auto voor de deur laten staan bij wedstrijden. Die is nooit beschadigd.

Dus u heeft er nooit aan gedacht om te verhuizen?

Nee. Sinds mijn man een jaar geleden is overleden, woon ik hier alleen. Mijn zoon, schoondochter, zwager en vrienden van mijn man hebben nog een seizoenkaart. Bij wedstrijden zetten ze hun fiets hier in de voortuin neer, en zorg ik dat ik wat biertjes in huis heb. Dat is altijd heel gezellig.

U kijkt sinds de nieuwe tribune wel tegen een hoge muur aan.

Ik huur dit, dus wat kun je ervan zeggen? Mensen die aan de andere kant van het stadion in zo’n groot herenhuis van vijf ton wonen, daarvan snap ik wel dat ze niet zitten te wachten op zo’n tribune. Maar ik heb er nooit last van gehad. Tijdens de verbouwing gingen mensen zelfs op het bankje in mijn voortuin zitten, om te kijken naar de verbouwing. Is toch leuk?

Je kunt je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief om wekelijks het beste van VICE Sports Nederland in jouw mailbox te krijgen.