Dit zijn de duurste wijnen op Marktplaats en de mensen die er vanaf willen

Laat ik maar meteen open kaart spelen: ik ben verre van een wijnconnoisseur. Ik weet nog net het verschil tussen een chardonnay en een sauvignon blanc, maar wanneer een horecamedewerker het waagt nog dieper te graven naar mijn wensen, is mijn antwoord steevast: “ah joh, doe maar de goedkoopste.” Niet alleen omdat ik werkelijk het verschil niet proef, maar ook omdat ik dan aan het einde van de avond genoeg geld over heb om ladderzat een kaassoufflé te bestellen.

Een van de meest onbegrijpelijke hobby’s is in mijn ogen daarom ook het verzamelen van peperdure wijnen. Hoe kun je duizenden euro’s besteden aan een flesje rood of wit om die vervolgens niet op te drinken? Er zijn bepaalde mensen die daar antwoord op weten, en die mensen begeven zich geregeld in de online stratosfeer van Marktplaats. Ja, ook op Nederlands meest kneuterige online veilinghuis worden peperdure wijnen gekocht.

