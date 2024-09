Dit zijn de enige beelden van Charles Bronson als bokser

Hij verdween in 1974 voor het eerst achter de tralies voor een overval en heeft sindsdien een reputatie opgebouwd als “The Most Violent Prisoner in Britain”. Die bijnaam is best terecht als je zijn persoonlijke geschiedenis erbij pakt.

Tijdens zijn gevangenschap heeft Bronson twintig gevangenisbewakers en tientallen medegevangenen aangevallen, elf gijzelaars genomen, honderdduizenden euro schade toegebracht aan gevangenissen en ziekenhuizen en daarom tientallen jaren in een isoleercel gezeten. Ook is hij een paar keer in hongerstaking gegaan. Gisteren vierde Charles zijn 64ste verjaardag.

In 2008 is er nog een film over zijn leven gemaakt, met Tom Hardy in de hoofdrol. Maar zelfs die absurdistische aaneenschakeling van krankzinnige en gewelddadige scènes kon Bronsons bizarre honger naar geweld en roem niet vatten.

Gezien zijn reputatie is het best gek dat Bronson in 1987 vrijgelaten werd. 69 dagen lang wist hij op vrije voeten te blijven. In die periode zat Bronson niet stil: hij overviel een juwelier, vocht met een rottweiler voor een weddenschap en dook in de wereld van ondergrondse bokswedstrijden. Dat laatste deed hij op advies van de beruchte Londense maffiabaas Reggie Kray – die Tom Hardy ook speelde in Legend.

Over Bronsons korte carrière als illegale bokser gingen lange tijd alleen maar verhalen rond. Zie hieronder de enige opgedoken beelden van Bronsons als bokser in een illegaal ondergronds gevecht. Het is een glimps van de gewelddadige gek die de Britse gevangenissen nu al bijna een halve eeuw teistert:

In de gevangenis maakte Bronson bij zijn aanvallen gebruik van onder meer glazen potten, gif, zijden dassen, metalen dienborden, messen, sausflessen en natuurlijk zijn eigen vuisten. Je zou dus verwachten dat hij als een maniak bokste in de onderwereld van Londen. En dat klopt. Na nog geen tien seconden zie je hoe vier mannen hem weg moeten trekken als Bronson in blijft slaan op zijn tegenstander, die dan al op de grond ligt. Waarschijnlijk had zijn arme tegenstander geen idee tegenover wat voor psychopaat hij stond.

Gelukkig voor de bokswereld, en de rest van het universum, zit Bronson al tientallen jaren weer in de cel. Daar moet hij zijn energie ook kwijt. Omdat hij dat jarenlang deed door in te slaan op bewakers en medegevangenen, zit hij tegenwoordig in een isoleercel. Hij heeft zijn eigen oefeningen bedacht om fit te worden in kleine ruimtes en daar een boek over geschreven. Verder gebruikt hij zijn tijd om mooie tekeningen te maken, die voor duizenden euro’s per stuk verkocht worden. Niet verkeerd, voor een maniakale gek.

