Terwijl heel Nederland de kater van de verjaardag van Willem-Alexander aan het uitslapen was, is er ontzettend veel muziek uitgekomen afgelopen week. Zoveel dat je door de bomen het spreekwoordelijke bos niet meer ziet. Vandaag zit je echter weer op school of op je werk, waardoor je geen tijd hebt om zelf het kaf van het koren te scheiden. Dat ondankbare taakje nemen wij dan ook elke maandagochtend graag op ons. Deze week is dat niet anders: stream de beste, nieuwste twaalf albums hieronder.

Gorillaz Humanz

Feist Pleasure

Willie Nelson God’s Problem Child

Josylvio Twee Gezichten

Sevdaliza Ison

G Perico All Blue

Thurston Moore Rock N Roll Consciousness

Paul Sinha Niet Zomaar

Young M.A. Herstory

Mary J. Blige Strength of a Woman

Cashmere Cat 9

Novelist Be Blessed