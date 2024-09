Dit zijn de kandidaten voor het kabinet van Trump

Steve Bannon. Foto door Mandel Ngan/AFP/Getty

Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten, maakte de afgelopen maanden veel stampij over hoe hij een einde zou maken aan het gekonkel in Washington en schoon schip zou maken. Maar Donald Trump roept wel vaker dingen. Nu het nieuws over wie hij voor zijn kabinet wil hebben langzaam naar buiten sijpelt, zou het geen verrassing moeten zijn dat het kabinet van Trump een verzameling wordt van doorgewinterde Washington-mannen, oude Republikeinse bondsgenoten en vertegenwoordigers van de meest schadelijke industrieën in Amerika.

Trump zegt vaak dat hij veel waarde hecht aan loyaliteit, en dat betekent dat de rits rechtse meelopers en uitgerangeerde figuren die hem al maandenlang steunen daar nu eindelijk de vruchten van gaan plukken.

Videos by VICE

Wat volgt is een lijst van losers die opeens winnaars zijn geworden door de meest verassende verkiezingen in de moderne Amerikaanse geschiedenis. Een hoop van deze mensen hebben racistische dingen gezegd, of zich laatdunkend uitgelaten over basale mensenrechten. Het overgrote deel bestaat uit oude witte mannen; de enige niet-witte persoon op de lijst staat bekend om zijn ongebreidelde haat jegens Black Lives Matter. Een opvallend aantal van hen zijn, net als Trump, oudere mannen waarvan bekend is dat ze vreemdgaan. Chris Christie staat niet op de lijst omdat zijn gedrag zelfs voor Trump te walgelijk is.

In het ergste geval heeft het kabinet van Trump een oliebaron op Binnenlandse Zaken, een racist als procureur-generaal, een pseudofascist bij Binnenlandse Veiligheid, een oorlogsstoker als minister van Buitenlandse Zaken, en een adviseur die geliefd is bij neonazi’s als Trumps rechterhand. In het beste geval wordt het een kabinet dat niet veel beter of slechter is dan dat van George W. Bush. Maar dit is geen lijst die vertrouwen wekt:

Steve Bannon

Wie is hij? De voormalig CEO van Breitbart News, een website waarvan Bannon ooit heeft toegegeven dat het een “platform voor alt-right” is – de kant van (extreem)rechts die minder moeite heeft met uitgesproken wit nationalisme en antisemitisme dan de meeste Republikeinen. In de tijd dat hij aan het roer van Breitbart stond, publiceerde de site stukken met titels als Would you rather your child had feminism or cancer? en 1001 reasons why global warming is so totally over in 2016.

Waarom hij? Hij was Trumps campagneleider en daarom een logische keuze voor de positie van senioradviseur voor het Witte Huis.

Wat zou zijn baan worden? Trump maakte gisteren bekend dat Bannon zijn strateeg en persoonlijk adviseur wordt.

Wat moet-ie? Hoewel dit te verwachten viel, is het nieuws dat Bannon zo’n grote rol gaat spelen iets waar veel mensen boos over zijn, aangezien zijn laatste baan was dat hij leiding gaf aan een nieuwssite die eigenlijk gewoon de Huffington Post is voor tieners die denken dat racisme grappig is. Een ex-vrouw heeft hem er ooit van beschuldigd dat hij haar probeerde te wurgen, en hun dochters van school wilde halen omdat er te veel Joodse studenten waren. Hij is ook beschuldigd van het overtreden van verkiezingswetten door zich te registreren op een adres in Florida waar hij niet woonde, en van seksuele intimidatie. Bannon ontkent dit uiteraard allemaal.

Reince Priebus

Wie is hij? Nee, dit is geen personage uit Harry Potter, maar de man die als voorzitter van de Republikeinen de partij door de meest omstreden verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis heeft geloodst. Als dank hiervoor mag (of nou ja, moet) hij nu Trumps stafchef worden.

Waarom hij? Ik denk dat Priebus in zijn vorige leven behoorlijk wat slechte dingen heeft gedaan, want hij zal de komende vier jaar nog moeten dealen met de puinhopen die Trump en zijn volgelingen gaan creëren.

Wat zou zijn baan worden? Stafchef, een ondankbare rol die de arme zielen die ‘m aandurven compleet ten gronde richt.

Wat moet-ie? Hij is onderdeel van het establishment van de partij, en in zijn nieuwe functie zal het zijn baan zijn om Republikeinen te selecteren, en ze op hun wenken te bedienen zodra ze hun nieuwe functie hebben opgepakt.

Mike Pence

Wie is hij? De nieuwe vicepresident en de gouverneur van Indiana, een standaard Christelijke conservatief — inclusief omstreden kijk op homoseksualiteit— in een glimmend pak gegoten en gegarneerd met een dun laagje wit haar.

Waarom hij? Trumps keuze om Pence als vicepresident aan te stellen werd over het algemeen gezien als een manier om religieus rechts tegemoet te komen.

Wat zou zijn baan worden? Vicepresident, een rol die – gezien Trumps controversiële managementstijl – een behoorlijke kluif kan worden.

Wat moet-ie? Pence is voornamelijk berucht om zijn lange geschiedenis van het dwarsbomen van homorechten, maar het zou zonde zijn als daardoor al z’n andere slechte ideeën ondergesneeuwd raken, zoals de van belastingcenten betaalde “nieuwsorganisatie” die hij wilde oprichten voordat iedereen z’n plan belachelijk maakte, of zijn voortdurende juridische strijd om de inhoud van zijn e-mails buiten de openbaarheid te houden.

Newt Gingrich. Foto door Joe Raedle/Getty

Newt Gingrich

Wie is hij? De voormalige spreker van het Witte Huis, een liefhebber van science fiction en van overspel.

Waarom hij? Hij is politiek gezien al jaren irrelevant, maar zijn langdurige steun aan Trump zorgt ervoor dat hij een kanshebber is voor meerdere posities binnen het kabinet.

Wat zou zijn baan worden? Misschien [minister van Buitenlandse zaken], of misschien minister van Binnenlandse Zaken.

Wat moet-ie? Gingrich is een hypocriete charletan, maar is nog vrij onschuldig vergeleken met een paar van de andere mensen op deze lijst – het gerucht dat hij zijn vrouw om een scheiding vroeg terwijl ze stervende was is niet eens waar! Maar zijn vermogen om bullshit te verspreiden moet niet onderschat worden: hij ontkende recent dat Trump connecties heeft met het zogenaamde “alt-right”, ook al heeft Bannon duidelijke banden met de beweging. In hetzelfde interview zei Gingrich dat Bannon helemaal niet antisemitisch kan zijn, omdat hij in de financiële sector heeft gewerkt.

John Bolton

Wie is hij? Bolton is het meest bekend voor zijn werk als ambassadeur voor de Verenigde Naties in de tijd van George W. Bush, en voor het haten van de VN.

Waarom hij? Zijn ervaring met en zijn haat voor internationale instituten zorgen ervoor dat hij perfect in Trumps nieuwe kabinet past.

Wat zou zijn baan worden? [Minister van Buitenlandse Zaken].

Wat moet-ie? Oorlog, en dan vooral oorlog met Iran. Afgelopen zondag publiceerde hij een opiniestuk in de New York Post dat de recent gesloten overeenkomst met Iran over nucleaire wapens geschrapt moet worden. Wat daarvoor in de plaats moet komen? Hij zegt het niet in de Post, maar hij gaf wel een kleine hint in de New York Times vorig jaar: hij vindt dat de VS of Israel Iran moet bombarderen.

Kelly Ayotte

Wie is ze? Een senator uit New Hampshire die bij de neoconservatieve vleugel van de Republikeinse partij hoort. Ze is recent niet herkozen als senator, dus ze heeft genoeg vrije tijd om handen.

Waarom zij? Och, waarom ook niet? Al heeft de Washington Post een theorie dat haar aanstelling een verzoenend gebaar is naar het traditionele buitenlands-beleid-establishment, wat dat ook mag zijn.

Wat zou haar baan worden? Ze is een onverwachte underdog in de race voor minister van Buitenlandse Zaken.

Wat moet ze? Het bekendste moment in haar campagne voor de senaat, was toen Ayotte tijdens een debat zei dat Trump een “rolmodel” is. Toen ze zich opeens realiseerde dat dit haar zou linken aan de controversiële kandidaat, kwam ze daar snel op terug en verduidelijkte ze dat ze niet vond dat Trump – de man die de nieuwe president zou worden en mogelijk haar toekomstige baas – een goed voorbeeld stelt voor kinderen.

Rudy Giuliani

Wie is hij? De oud-burgemeester van New York en voormalig procureur-generaal. Nu voornamelijk een tv-persoonlijkheid die vage racistische dingen uitkraamt.

Waarom hij? Trump is gek op mensen die zijn billen likken en Giuliani doet dat al maanden.

Dat in combinatie met zijn werkervaring maakt hem passend voor een of andere functie.

Wat zou zijn baan worden? Hij wordt waarschijnlijk weer procureur-generaal, maar volgens ABC News maakt hij ook goede kans op de post van minister van Binnenlandse Zaken.

Wat moet-ie? Giuliani’s politieke voorkeuren waren altijd al racistisch getint en pro-politiestaat, maar zijn racisme is de afgelopen jaren steeds uitgesprokener. In 2015 claimde hij dat Obama niet van Amerika hield. Afgelopen oktober zei hij in een toespraak voor een handelsgroep in financiële producten nogal nare dingen over “Mexicanen in de keuken van een hotel.”

Bob Corker

Wie is hij? Een senator uit Tennessee en voorzitter van het Senaatscomité voor Buitenlandse Betrekkingen.

Waarom hij? Hij zweeft al een tijdje rond in Trumps universum en is een hoge pief in de Senaat.

Wat zou zijn baan worden? Hij wordt genoemd als minister van Buitenlandse Zaken, al zegt hij zelf dat hij het waarschijnlijk niet wordt.

Wat moet-ie? Corker is een van de weinige mainstream republikeinse politici die in de afgelopen verkiezingen steeds de voor hem juiste stappen heeft gezet. Hij steunde Trump, maar noemde zijn vrouwonvriendelijke uitspraken wel “ongepast en beledigend”. Hij trok zich terug als kandidaat voor het vicepresidentschap, waarschijnlijk omdat zijn reputatie naar de knoppen was geweest als Trump de verkiezingen had verloren.

Jeff Sessions

Wie is hij? Nu nog een republikeinse medewerker in de Senaat. Tevens een van de allereerste Trump-supporters, een die hem fel verdedigt.

Waarom hij? De man is zo loyaal dat hij zei dat hij het grabbelen naar vrouwelijke geslachtsdelen geen seksuele intimidatieis. Sessions is nu aangesloten bij het presidentiële transitieteamen krijgt waarschijnlijk een plekje in het kabinet.

Wat zou zijn baan worden? Hij wordt mogelijk procureur-generaal of minister van Defensie, of hij gaat aan de slag bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Wat moet-ie? Zijn politieke bekendheidbegon in 1986, toen hij door Ronald Reagan benoemd werd tot rechter, maar ging neer toen hij als rechter in Alabama drie activisten veroordeelde die Afro-Amerikanen hielpen met hun registratie om te stemmen. Hij noemde een zwarte ondergeschikte een “jongetje” en het stemrecht “een bemoeizuchtig stukje wetgeving.”

Steven Mnuchin

Wie is hij? Een voormalig bankier bij zakenbank Goldman Sachs die zich nu vooral in Hollywood laat zien. Hij was een van de voorzitters van de organisatie die geld inzamelde voor Trumps campagne, en is lid van het transitieteam.

Waarom hij? Hij hosselt geld voor Trump.

Wat zou zijn baan worden? Minister van Financiën.

Wat moet-ie? Een rijk Wall Street-type die minister van Financiën wordt is best normaal, hoewel Mnuchin geen ervaring heeft bij de overheid. Een van zijn bedrijven, OneWest, is bekritiseerd om de agressieve handelswijze bij de executieverkopen van woningen waarvan de eigenaar de hypotheek niet meer kon betalen. Dit betekent dat als Trump hem kiest, hij iemand aan boord heeft met hechte banden binnen zowel de financiële wereld als de akelige vastgoedindustrie.

Michael Flynn. Foto door David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Michael Flynn

Wie is hij? Het voormalig hoofd van de Defense Intelligence Agency, een van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Luitenant-generaal Flynn is een van de weinige mensen met werkervaring bij de overheid.

Waarom hij? Sinds het begin van de campagne geeft hij Trump advies over kwesties omtrent binnenlandse veiligheid. Vrijwel iedereen gaat ervanuit dat hij een topfunctie krijgt.

Wat zou zijn baan worden? Adviseur binnenlandse veiligheid, directeur van de CIA, Minister van Defensie of misschien zelfs Minister van Veteranenzaken.

Wat moet-ie? Flynn zei tegen de Washington Postdat hij is weggebonjourd vanwege zijn uitgesproken mening over de Islam, maar andere bronnen meldden dat hij zijn baan kwijtraakte doordat hij telkens ruzie had met zijn bazen. Sinds zijn gedwongen pensioen heeft hij de banden aangehaald met Rusland. Hij is gefotografeerd met Vladimir Poetin tijdens een diner en vergeleek RT — een door de Russische overheid betaalde televisiezender — met de nieuwszenders CNN en MSNBC. Een lobbygroep die hij heeft opgericht wordt regelmatig ingehuurd door een bedrijf dat nauwe banden heeft met de Turkse overheid. Toevallig heeft hij ook een opiniestuk geschreven waarin hij de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan verdedigt tegen kritiek op de wijze waarop die zijn dissidenten onderuit haalt.

David Clarke

Wie is hij? David Clarke, de enige niet-blanke persoon op deze lijst en geregistreerd democraat, is sheriff van Milwaukee County. Zijn motto is dat als je iets niet aardig weet te zeggen, je het gewoon heel hard moet schreeuwen op FOX News, en daarbij ISIS moet noemen.

Waarom hij? Voornamelijk omdat hij het constant voor Trump opneemt op tv.

Wat zou zijn baan worden? Hij gaat wellicht aan de slag als Minister van Binnenlandse Veiligheid of procureur-generaal. Beide functies zouden hem een angstaanjagende hoeveelheid macht geven.

Wat moet-ie? Hij zegtdat de Black Lives Matter-beweging bestaat uit “onderkruipsels” en kwam met de bizarre theorie dat ze zouden samenspannen met IS. Nadat de anti-Trump protesten uitbraken na de verkiezingsuitslag, riep hij op de noodtoestand uit te roepen en stelde hij voor alle demonstranten uit elkaar gedreven moesten worden met traangas en verder elk ander niet-dodelijk middel mocht worden gebruikt om de protesten neer te slaan. Toen hij aan het roer van een gevangenis stond stierf een van zijn gevangenen door dehydratatie. De dood van de man werd door een rechter als moord betiteld. Als reactie op de bezuinigingen in 2013, nam hij een radiospotje op waarin hij burgers opriep om wapens te kopen en het heft in eigen hand te nemen.

Sid Miller

Wie is hij? Momenteel is hij de Commissaris van Landbouw in Texas en hiervoor was hij lid van de rechtgevende macht in Texas. Hij heeft altijd een cowboyhoed op.

Waarom hij? Zoals de meeste mensen, was hij vanaf het begin een enthousiaste voorstander van Trump.

Wat zou z’n baan worden? Minister van Landbouw.

Wat moet-ie? Hij wordt een nogal kleurrijktype genoemd. Zo refereerde hij aan Hillary Clinton als “trut” (en gaf hij ‘iemand die zijn account beheerde’ daarvan de schuld). Ook was er op zijn facebookpagina een post te zien over een nucleaire bom die gegooid zou moeten worden op “de moslimwereld”. Ook is hij eens bijna veroordeeld omdat hij belastinggeld had gebruikt om naar Oklahoma te reizen voor een semi-wetenschappelijke behandeling die een “Shotje Jezus” wordt genoemd.

Sarah Palin

Wie is ze? De korte versie is dat ze verkozen werd tot gouverneur van Alaska, en genomineerd werd als de running mate van John MacCain, toen gefileerd werd door de media omdat ze constant loog, en ontslag nam als gouverneur omdat het makkelijker was en meer geld opleverde om gewoon door Amerika te reizen en Tea Party-types te vertellen wat ze wilden horen.

Waarom zij? Bannen maakte ooit een documentaire over deze gefaalde vicepresidentiële kandidaat en gouverneur met de titel The Undefeated. Als ze geselecteerd wordt, zou dat prima in het patroon van passen van een kabinet vol rechtse mediasterren met weinig beleidservaring – de Kardashians voor mensen met Confederatievlaggen aan de muur, met Palin als Kim.

Wat zou haar baan worden? Minister van Binnenlandse Zaken.

Wat moet ze? Man man man, ik weet het ook niet.

Forrest Lucas

Wie is hij? Hij is de oprichter van Lucas Oil.

Waarom hij? Lucas komt uit Indiana en heeft flink gedoneerd aan Trump en Pence.

Wat zal z’n baan worden? Hij wordt overwogen voor minister van Binnenlandse Zaken.

Wat moet-ie? Een oliebaron de leiding geven over een ministerie dat verantwoordelijk is voor de nationale parken en natuurbehoud is een duidelijk seintje aan de olie-industrie dat ze zich vrij moeten voelen om lekker hun gang te gaan. Maar daarmee is nog niet alles over Lucas gezegd. Wist je bijvoorbeeld dat hij zijn excuses moest aanbieden nadat zijn vrouw (die medeoprichter is van Lucas Oil) een tirade tegen atheïsten en moslims plaatste op Facebook?

Joe Arpaio

Wie is hij? Je kent deze sheriff uit Arizona misschien vanwege de ongelofelijk wrede manier waarop hij gedetineerden behandelt, of omdat hij erin faalt om zedenmisdrijven te onderzoeken, of omdat hij een vrijwillig onderzoek leidde naar de geboorteplaats van Obama (het was Hawaï, natuurlijk), of omdat hij een politiekorps runt dat herhaaldelijk Latijn-Amerikanen etnisch heeft geprofileerd. Of misschien ken je hem omdat hij journalisten heeft gearresteerd die onderzoek deden naar zijn financiën – ze klaagden hem aan en kregen miljoenen aan schadevergoeding, wat slechts een van de vele rechtszaken was waarbij Sheriff Joe betrokken is geweest. Volgens een artikel uit 2015 hebben zijn rechtszaken al zo’n 142 miljoen dollar gekost.

Waarom hij? Trump heeft geen probleem met al die dingen.

Wat zal z’n baan worden? Minister van Binnenlandse Veiligheid.

Wat moet-ie? Een positieve noot is dat Arpaio 84 jaar oud is en waarschijnlijk snel dood zal gaan.