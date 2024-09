Dit zijn de leukste tracks die deze week uitkwamen

Verdwaal jij telkens weer in de krankzinnige woud aan nieuwe tracks op Soundcloud? Krijg je al last van FOMO voordat je je laptop openklapt? We gaan iets nieuws doen: speciaal voor jou zetten we elke week de beste liedjes van het moment op een rijtje. Met deze week een uitstekende nieuwe clubtrack van Joris Voorn, een superabstracte song van Peter van Hoesen (als Sendai) en een disco-remix van een legendarisch afrobeatorkest. Verder neemt 2562 afstand van zijn A Made Up Sound-alias met een acht minuten voortjakkerende plaat en brengt David Douglas een eerste liedje naar buiten van zijn aanstaande album. Veel luisterplezier en tot volgende week!

1. David Douglas: Lucine



2. Egbert – Elektriciteit:



3. Sendai – Porter Swiss



4. A Made Up Sound – Bygones



5. Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou – Madjafalao (Cerronne-remix)



6. Luke Hess – Selector



7. Quentin – Mirage



8. Joris Voorn – Esquape



9. Marie Davidson – Naive to the Bone



10. David August – The Spell



11. Struction – Ai