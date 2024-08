Dit zijn de mannen die doodnormale sociale media gebruiken om in je dm te sliden

Het is officieel zomer en om redenen die we niet echt kunnen definiëren, is zomer = geil = hoogseizoen voor afspraakjes. Je kunt de wilde hordes die zich dit jaar voor de derde keer aanmelden bij Hinge, Feeld en Tinder al bijna horen (na de nieuwjaarsregistratie, deactivatie op Blue Monday, de bijzonder slechte februari-katerreactivatie en de wanhopige reactivatie na het beëindigen van de relatie).

Maar zelfs als je de apps mijdt, ben je niet veilig voor de DM-sliders. Voorheen het mikpunt van datinggrappen en voer voor memes, blijkt dat DM-sliden voor een toenemend aantal daters niet meer zo cringey is. Nieuw onderzoek toont aan dat twee op de vijf ondervraagde Gen Z’ers hun partner hebben ontmoet via een DM slide – elf procent meer dan degenen die elkaar via een app hebben ontmoet. Blijkbaar biedt contact maken via een sociaal profiel een meer natuurlijke arena om iemand te leren kennen, in plaats van de romantische en seksuele druk van een dating app.

Videos by VICE

Dit klinkt logisch. Maar als ouder wordende millennial die nog steeds vruchteloos hoopt dat ik de liefde van mijn leven in een park zal ontmoeten als de riem van mijn niet-bestaande hond om hen heen verstrikt raakt in een dorky maar schattige ontmoeting, zie ik DM-slides nog steeds als in het beste geval onhandig, in het slechtste geval totaal onharmonisch. En terwijl velen van ons alleen maar te maken hebben gehad met een Instagram- of Twitter-berichtje, worden mannen (kijk, het zijn natuurlijk voornamelijk mannen) steeds creatiever en dapperder als het aankomt op het kiezen van hun favoriete speeltuin. Dus laten we ons, in de geest van het goede oude paar-seizoen, eens verdiepen in de psyche van de DM-sliders, gecategoriseerd op basis van het platform van hun keuze – want als je zo geil bent, is niets verboden terrein.

Instagram

Volgens het bovenstaande onderzoek is Instagram het favoriete platform voor mensen die hopen hun weg naar de liefde te DM’en. Zelfs als je alleen maar probeert te wippen, kun je chatten zonder dat je het vooroordeel hebt dat je probeert te wippen – ook al probeer je dat helemaal. Zolang het account van de persoon niet privé is, is het niet zo griezelig, maar er zijn drie hoofdtypen sliders waar je op moet letten:

a) De berekende pro

Ze bestuderen de Insta van een meisje, op zoek naar de perfecte “entree”. Strandfoto? Nee, als je dat leuk vindt, kan dat worden uitgelegd als pervers. Familiefoto? Geeft geen sfeer. Foto met een boek van Sally Rooney in de hand? Bingo! Deze man keek naar de hierop gebaseerde televisieserie en begreep Connell’s gevoelens, weet je – het is een gevoelige, goed opgeleide jongen. Hij glijdt in je dm’s met zijn emotioneel beschikbare recensie en ziet die totaal natuurlijke, niet gefabriceerde connectie opbloeien.

b) Vlammen-emoji man

Ze laten een vlam-emoji achter bij elk verhaal waarin ze voorkomt. Ze zal nooit reageren en het begint inmiddels best raar te worden. Hun hoop zal echter nooit afzwakken – de aanhouder wint. Als ze zich bij de 28e vlam realiseert dat Vlammen-emoji Gast haar hot vindt, zelfs als ze in bijpassende kersttruien met haar oma rondloopt, zal ze van hem zijn – daar zijn dit soort mannen zeker van.

c) Dating App Guy

Ze vonden de liefde van hun leven op Hinge: Ze was grappig, ze was mooi, ze zei dat ze van Radiohead hield. OK, ze matchte dus niet met hem, maar dat was waarschijnlijk gewoon een ongelukje. Ze zou haar Instagram toch niet in haar profieltekst linken als ze niet gecontacteerd wilde worden, dus op naar de DM’s gaan we! “Hé, hoe gaat het met je? [Lachende emoji] Ik zag je op Hinge en vond je echt mooi [blozende emoji] Dacht dat IG beter was voor chats… zo te lezen wil je kinderen, ik ook! Meer geïnteresseerd in het maken ervan [duivel emoji] hahaha.” Na nog een week geen reactie kunnen ze haar profiel niet meer zien, maar dat komt waarschijnlijk omdat ze hun bericht niet heeft gezien voordat ze deactiveerde om meer in het moment te zijn. Dat vinden ze zo leuk aan haar. Probeer haar anders ook te vinden op Twitter?

Twitter

Weet je wanneer je een raam open laat staan en er komt een wesp binnen, je probeert hem weg te meppen en hij lijkt weg te gaan, maar tien minuten later hoor je hem weer zoemen? Dat is de Twitter DM’er – de geëvolueerde reply guy, een man die zich niet laat afschrikken, hoe oorverdovend de muur van stilte ook is. Ze zullen een meisje gaan volgen, dat kan geen kwaad; ze zullen haar grappige tweet over haar slechte ochtend liken; ze zullen haar tweet over haar strijd om kaartjes voor Beyoncé liken; ze zullen haar tweet over waarom Caroline van der Plas de vleesgeworden duivel is liken. Dat toont interesse in alle aspecten van haar persoonlijkheid.

Vervolgens gaan ze over op antwoorden: Een lachende emoji in het begin; een “helemaal mee eens” onder de volgende; een “Ik hou ook van Kate Bush! Heb je dit nummer gehoord? Het was eigenlijk van haar voordat The Futureheads het coverden!” onder een post over haar platencollectie. Als ze dan nog steeds niet antwoordt, denken ze dat hun bericht kwijt is geraakt in haar mentions, dus is het beter om in plaats daarvan in haar DM’s te antwoorden – dat is persoonlijker. Ze gaan door met dit patroon totdat ze eindelijk een beleefd antwoord of een block krijgen. Dit wordt vaak gevolgd door een ongevraagde pikfoto gestuurd vanuit een gamerstoel in een donkere kamer, of een reeks van steeds meer gestoorde beledigingen over hoe ze haar toch nooit zo sexy vonden.

Facebook

Deze man is praktisch vintage: grenzeloos zelfvertrouwen en nul schaamte. Een man die geen route naar binnen nodig heeft, alleen een opening. Ze zal hem nog nooit eerder in haar leven hebben gezien, deelt geen mutuals, en toch is hij hier, om een “hey” in de inbox te droppen. Ze zijn in de veertig. Ze nodigen je uit om Farmville te spelen. Ze hebben nog nooit MTV’s Catfish gezien en begrijpen niet dat niemand iemand vertrouwt op Facebook vanwege die jongen die gecatfished werd door zijn neef, of het meisje dat dacht dat ze verkering had met Lil Bow Wow. Ik ben jaloers op het vergeetachtige leven dat deze mannen leiden.

TikTok

Deze mannen zijn als een romanticus die te veel rom-coms heeft gekeken en die hoopt dat z’n huwelijksspeech zal gaan over het ontmoeten van de liefde van z’n leven op de app toen ze een duet speelden van “Jiggle Jiggle” van Louis Theroux. Ik hoop echt dat dit goed voor ‘m uitpakt.

Pinterest

Blijkbaar bestaat deze persoon dus echt. Deze exemplaren hebben nog nooit contact gehad met een vrouw, want als ze dat wel hadden gedaan, zouden ze weten dat Pinterest een heilige plek is om je een leven voor te stellen waarin je een Chesterfield-bank hebt, een perfecte opvallende muur, extreem goed georganiseerde kledingkasten, een knutselkamer en een ideale BIAB-manicure – in plaats van je echte leven waarin je een flat en een bevlekte tweezitter van IKEA deelt met vier mensen, terwijl je wordt versierd via Pinterest.

LinkedIn

Om 4 uur ‘s ochtends staat deze jonge professional op en doet ‘ie wat zonnegroeten, daarna een twee uur durende workout voordat deze mannen aan hun dag van brainstormsessies beginnen. Ze doen dankbaarheid-affirmaties. Ze geloven in de kantoorcultuur. Ze begrijpen niet dat iemand van midden 30 nog geen onroerend goed heeft gekocht – ze hebben die jubelton geïnvesteerd die ze van hun ouders hadden gekregen. Ze zijn nu een goede huisbaas. Ze luisteren naar Joe Rogan. Ze denken dat Jordan Peterson een paar geweldige punten heeft. Het woord “grens” bestaat niet in hun woordenschat. Ze hebben al te maken gehad met, of krijgen binnenkort te maken met, een seksuele intimidatie-aanklacht – als het even kan.

Slack

HR heeft al een disciplinaire hoorzitting gepland.

NextDoor

Voor de meesten is Nextdoor een app die buren met elkaar in contact brengt, voornamelijk gebruikt voor klachten over geluidsoverlast en om hun bezorgdheid te uiten over rondhangende jongeren of vermiste pakketjes. Maar voor een specifiek type persoon is het ook een kans om te spioneren. Deze persoon denkt waarschijnlijk dat Joe Goldberg uit You op Netflix, afgezien van het moorden en zo, eigenlijk gewoon een onbegrepen romanticus is. Hoe leuk zou het zijn om verliefd te worden op je buurman? Dat gebeurde de hele tijd in Friends en The Big Bang Theory!

Na een bericht over het willen helpen van de prachtige blondine die op 124-2 woont met haar boodschappen bij de Jumbo om de hoek – waar ze weten dat ze heen gaat omdat ze haar daar hebben gezien – als je heel goed luistert… kun je haar 112 horen bellen.



Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.