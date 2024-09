Dit zijn de meest angstaanjagende wapens van het afgelopen jaar

Het was een zwaar jaar, en het wordt alleen maar zwaarder. Waarom? Nou, neem bijvoorbeeld deze totaal krankzinnige en doodenge wapens die het afgelopen jaar werden ontwikkeld en getest.

VLRAAM



Videos by VICE

Beeld: lt.cjdby.net



In november rekte het Chinese leger de grenzen van rakettechnologie op door een nieuwe hypersonische testraket af te vuren. Naar verluidt is het bereik meer dan 450 kilometer.

De raket, die werd gespot aan de vleugel van een Chinees J-16 gevechtsvliegtuig, is ongeveer zes meter lang en valt daarmee in de VLRAAM-categorie (very long range air-to-air missile).

ZoalsPopular Science al opmerkte heeft de raket een groter bereik dan die van de VS en NAVO. Met snelheden die oplopen tot zes keer de geluidssnelheid valt aan dit luchtwapen moeilijk te ontkomen. Een krachtige raketmotor lanceert de raket op een hoogte van twaalf kilometer, waarna hij tot dertig kilometer hoogte opklimt. Omdat er op die hoogte minder luchtweerstand is, kan het wapen zulke duizelingwekkende snelheden halen. De testlancering, waarbij een drone werd kapotgeschoten, was volgens een Chinees persbericht een succes.

X-37B



Beeld: NASA



De supergeheime X-37B van de Amerikaanse luchtmacht, in de volksmond ook wel ‘doodenge ruimtedrone’, werd op 20 mei 2015 voor de vierde keer gelanceerd op een Atlas V-raket vanaf Cape Canaveral. De X-37B vliegt nog nu steeds rond de aarde om een nieuw soort ionen-gebaseerde motoren te testen.

Afgezien van deze test is er weinig bekend wat er aan boord van het ruimteschip gebeurt. De missie duurt nu al honderden dagen langer dan geplant. Sommigen denken dat het een spionagesatelliet is, anderen denken dat de echte missie draait om het testen van bombardementen vanuit de ruimte. Wat het ook is, je kunt het ding hier in de gaten houden.

SATAN 2



Beeld: Sputnik/Vladimir Fedorenko



Ruslands nieuwe SATAN 2 kernbom kan gemakkelijk Frankrijk of Engeland van de kaart vegen. Als je nu denkt: boeiend, ik woon in Venezuela, wees dan alsnog maar bang, want als dit ding gelanceerd wordt, volgt er ongetwijfeld een wereldwijde thermonucleaire vergelding.

De SATAN 2 heet officieel RS-28 Sarmat en is een Russische intercontinentale ballistische raket (ICBM) bewapend met een thermonucleaire kernkop. De ontwikkeling begon al in 2009, maar in augustus 2016 voerde Rusland een reeks succesvolle tests uit met een van SATANs lanceermotoren, waarna Rusland beelden van de raket vrijgaf.

Het wapen heeft een bereik van 10.000 meter en kan een lading van 10.000 kilo dragen op een snelheid die zeven keer de geluidssnelheid benadert. Op een persconferentie in 2014 zei de Russische generaal-kolonel Yesin dat de ICBM Rusland de mogelijkheid geeft om “kernkoppen af te leveren en aan te vallen vanuit verschillende posities, ook via de Zuidpool.” Helemaal niet eng.

Phlox



Soms moet je technologie terugbrengen tot de basis. If it ain’t broke, don’t fix it, zoals het gezegde gaat. Dit is waarschijnlijk waarom het Russische leger een enorm geweer onthulde dat vastgemaakt zit op de achterkant van een truck. Het geweer heet Phlox.

De Phlox, die werd getoond op het jaarlijkse Russische legerforum, is in feite een 120mm houwitserkanon dat op een Ural-4320 pantserwagen kan worden gezet. Het is specifiek ontworpen voor bewegende en stilstaande doelen met hoog-explosieve omhulsels, volgens de Russische nieuwssite Sputnik. “Het is ons gelukt om een machtig geweer op wielen te installeren,” vertelde de ontwerper Denis Kirishev aan Sputnik.

Deze oorlogsmachine kan meer dan tachtig keer aaneengesloten worden afgevuurd en de turret kan 360 graden draaien. Er zit ook nog een 12.7mm bonusgeweer bovenop de truck. Dit is vermoedelijk om voetvolk van dichtbij uit te schakelen. De Phlox zal waarschijnlijk snel worden ingezet op nieuwe testgebieden van Rusland, zoals Syrië en de Krim.