Dit zijn de meest antibioticaresistente bacteriën ter wereld

De lijst met namen van Oscarwinnaars zijn misschien interessant op dit moment, maar er is ook een ander lijstje met namen dat je in de gaten moet houden: ’s werelds dodelijkste superbacteriën.

Afgelopen maandag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een lijst bekendgemaakt van de twaalf meest antibioticaresistente bacteriefamilies die een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. Deze bacteriën gaan niet dood door antibiotica die bedoeld zijn om van ze af te komen, zelfs niet in de meest brute vorm of door “laatste redmiddelen”. Dit betekent dat we kwetsbaarder zijn voor bacteriële infecties van bijvoorbeeld E. coli – tenzij farmaceutische bedrijven zich meer gaan inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

