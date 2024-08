Dit zijn de meest legendarische momenten op het youtubekanaal van Top Notch

Groot feest: het youtubekanaal van Top Notch mocht deze week de miljoenste abonnee verwelkomen. Van harte gefeliciteerd clipmakers, artiesten en iedereen achter de schermen van deze ronkende contentmachine. Het hele kanaal is een prima plek om te verdwalen als je je verveelt of jezelf met grof geweld wil verdrinken in nostalgie. Er staan bijvoorbeeld volledige documentaires op, een hele hoop kijkjes achter schermen en complete albums die je allang was vergeten.



Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren genoeg bekende video’s verschenen met miljoenen views, maar als je dieper duikt dan Drank & Drugs of Sukkel voor de Liefde zijn er zoveel meer pareltjes te vinden. Precies dat besloot ik te doen, en ondertussen maakte ik wat GIFjes van de sickste, mooiste, belangrijkste en meest nostalgische beelden die ik tegenkwam.

Videos by VICE

Alvast sorry als jouw favoriete momentje er niet tussen zit. Jezus, doe rustig. Ik ben ook maar een mens.

The Opposites – Dom, Lomp & Famous





Opdat wij maar altijd mogen blijven herinneren dat een stokbrood meer is dan een delicatesse: het is hét symbool voor de prachtige Franse cultuur en daarnaast meer dan geschikt om een paar flinke optaters mee uit te delen.

Sevn Alias – Ma3lish ft. Frenna & D-Double





En nu allemaal in koor: PAS OP ALS IK KOM IN DIE BOCHT.

Fresku – Hedde Druksop ft. Theo Maassen





Omdat we stiekem allemaal weleens fantaseren over gevangenisbewaarder Theo Maassen met zijn wapenstok. Toch? TOCH?

Lil Kleine & Mula B – Ff Nieuwe Sannie Halen (Vakantie Remix)







Noem een betere plek om met wat kornuiten te genieten van het leven, een aantal flessen sterke drank en een zak vol cheeseburgers dan de parkeerplaats van de McDonalds. Ik wacht.

SBMG – Oeh Na Na





Na deze monsterhit werd het bezitten van een geplette balzak opeens het hoogst haalbare voor miljoenen jongens in Nederland en hier is prachtig vastgelegd hoeveel spijt Chivv daarvan heeft.

Raymzter – Kutmarokkanen





De geboorte van Ali B en het muzikale hoogtepunt van Raymzter in één shot gevangen. Chapeau.

Damaru & Jan Smit – Mi Rowsu (Tuintje In Mijn Hart)

Dit nummer is nog steeds een even geweldig als onverklaarbaar hoogtepunt in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Ik zou een nier en een ledemaat naar keuze afgeven om terug te kunnen gaan in de tijd om daar in Volendam met m’n eigen ogen te kunnen zien hoe twee compleet verschillende werelden imploderen en samen worden gevoegd.

Kempi – Zoveel Stress





Prachtig acteerwerk van de vader en zoon van het label. Of, zoals Mini Thug in zijn redelijk legendarische disstrack tegen Kempi al zei: “Jij verkoopt bori, en de klant die is Koning.”

SirOJ – Wij Zijn Daar ft. Jiggy Djé







Dit is de manier van Jiggy Djé om te reageren op fragment uit Zoveel Stress. Don’t do drugs, kids!

De Jeugd van Tegenwoordig – De aankondiging van De Lachende Derde





Verschillende bronnen bevestigen dat dit nog steeds is hoe Vieze Freddy zijn spaarzame vrije uurtjes het liefste invult.





Great Minds – Doag ft. Kleine Viezerik & Yung Felix

Dit was ook precies mijn reactie toen ik hoorde dat Kleine Viezerik veruit de beste verse leverde op het album van supergroep Great Minds.



Broederliefde – Labanta





Livebeelden van de jongens van Broederliefde toen ze het record van Frans Bauer in zicht kregen.

Frenna – Check ft. Rabby Racks & Priceless







En dit is slechts een van de talloze legendarische shots die samen een van de leukste clips ooit gemaakt vormen.

Ronnie Flex – Ik Wil Het Hebben ft. Gers Pardoel





Ronnie Flex is nooit jong geweest. Boaz van de Beats is zowel zijn vader als moeder en hij werd geboren als de popster die wij nu allemaal kennen en dat zag er precies uit zoals dit.