Dit zijn de mensen die je absoluut mee moet nemen naar een festival

Dit artikel verscheen eerder in de VICE Festival Guide.

In je eentje naar een festival gaan, dat gaat niet echt. Je hebt een groep nodig. Je kunt niet met glitterverf op je wang en een zakje ketamine in je kontzak je moeilijke mening over LCD Soundsystem verkondigen aan jezelf: hier val je een hele groep mee lastig! En elk lid van je groep heeft zijn eigen onmisbare, gespecialiseerde rol. Hier zijn de mensen die je mee moet nemen naar een festival:



DE SAAIE MAAR GEORGANISEERDE MEID DIE HAAR LEVEN OP ORDE HEEFT EN NEGENTIG LIGA’S HEEFT INGEPAKT

Eigenlijk wil niemand haar erbij hebben: ze volgt daadwerkelijk het blokkenschema, kijkt de hele dag uit naar de silent disco en gaat zelfs naar ~ludieke activaties~ als de ochtendyoga. Maar laten we eerlijk zijn, niemand van jullie zou überhaupt het festivalterrein bereiken zonder haar. Dus zie door de vingers dat ze saai is, en laat haar lekker een weekendje doen alsof ze erbij hoort. Want laten we eerlijk zijn, wil JIJ degene zijn die om 9 uur ‘s ochtends klaar zit met je pinpas om tien festivalkaartjes te kopen zodra die in de verkoop gaan? Wil JIJ degene zijn die uitzoekt vanuit welke ‘stad’ er een shuttlebus naar het festivalterrein rijdt? Wil JIJ naar de Etos om een gezinsfles zonnebrand van twintig euro te kopen? Tuurlijk niet. Dus geniet van een van de negentig Liga’s die ze meegenomen heeft en probeer niet je ochtendbiertje uit te kotsen in haar brandschone tent. Respecteer de festivalmama.

DE GUY DIE DAADWERKELIJK DE BALLEN HEEFT OM DRUGS NAAR BINNEN TE SMOKKELEN

Foto: Michael Segalov

Je wilt drugs toch? Je bent op een festival en je wilt drugs. Je hebt vijf dagen vrij genomen van je werk om hier te zijn. Je staat midden in een weiland zonder 4G, of überhaupt batterij. Je bent verder verwijderd van de beschaving dan je waarschijnlijk ooit zult zijn. Je wilt drugs. Maar je bent helaas een wandelende zenuwinzinking en zal nooit drugs een festivalterrein op durven smokkelen. Je bent bang voor verveelde vrijwilligers in fluorescerende hesjes die met een half oog in je rugzak loeren. Je bent bang voor Duitse herders die de ketting waaraan ze vastzitten strak trekken om richting jouw met drugs gevulde onderbroek te blaffen. “Hela!” roept een beveiliger. Kendrick Lamar stopt zijn hele show en vraagt of alle podiumlichten op jou gericht kunnen worden. “Die gast heeft een kwart pil in z’n onderbroek!” De beveiligers slaan je met knuppels tot je huilt en je wordt naar de cel afgevoerd met een helikopter. Onderweg pikken ze om een of andere reden je moeder thuis op, die de rest van de helikoptertocht teleurgesteld haar hoofd schudt. Wat is er toch met jou gebeurd?! Dus: wat je nodig hebt in je festivalsquad is een zelfverzekerde knakker die het niet erg vindt om een beetje drugs in zijn of haar kont te steken, zodat je het hele weekend onbezorgd naar de tyfus kan.

IEMAND DIE NOG HARTSTIKKE PARTY IS OM 4 UUR ‘S NACHTS

Foto: Raymond van Mil

Het ergste aan festivals is niet drie dagen lang overleven op minizakjes naturelchips, of dat vettige gevoel van ongedoucht zijn, of zelfs de gore, gore dixi’s. Nee, het is wanneer je festivalmaten ‘s nachts stuk voor stuk bezwijken aan hun moeheid. “Ik heb sinds donderdag alleen maar Lu Choco Prince gegeten!” zeggen ze, de lafaards. “Ik heb niet eens de energie om mijn diarree eruit te laten!” Maar dan is het 4 uur, en vanuit de as van je bijna verpeste nacht rijst een kampioen. Hij of zij draagt sowieso een zonnebril en zegt niet echt coherente dingen (maar ook geen compleet incoherente dingen). Hij of zij is de doorstart van jouw nacht. Deze persoon gaat op party af als een mot op licht. Je bekijkt samen de zonsopgang, beseft dat je de mooiste nacht van je leven hebt gehad, en als jullie elkaar de volgende dag in de ogen kijken hebben jullie allebei geen idee meer van wat er allemaal is gebeurd.

EEN MAKKELIJK OVER TE HALEN CHAUFFEUR

Tuurlijk kun je naar een festival gaan met het openbaar vervoer, maar: dat is altijd kut. Op de heenweg zit je in de trein vol met brallende eikels die halve liters Aldi-bier drinken in bloesjes die ze zelf als ‘lekker gek’ zouden omschrijven. Op de terugweg is iedereen helemaal goor en naar de klote, en beukt iedereen elkaar uit de weg met hun veel te grote rugzakken. Je kunt beter iemand meevragen met een rijbewijs en een auto met een fatsoenlijke kofferbak. Iemand die het niet erg vindt om op festivaldag drie naar een lokale Jumbo te rijden, ongeacht de drugskater en het feit dat de parkeerplaats is veranderd in een moeras. “Ik betaal mee aan de benzine!” zeg je, maar je liegt, en je volgt je leugen niet op met: “Nee echt. Stuur me een Tikkie.”

IEMAND DIE NIET KAN OF WIL STOPPEN MET FOTO’S MAKEN

De enige goede foto’s met jou erop zijn a) ongeposeerde foto’s waarop je ladderzat bent en b) die ene foto van jou in een pak of jurk toen je naar iemands zomerbruiloft was en nog niet naar de open bar was gerend. Elke andere foto met jou erop is afgrijselijk. Dus in het geval van een festival is het handig als je iemand meeneemt die altijd een camera bij zich heeft om jouw plezier in volle glorie vast te leggen. Want laten we eerlijk zijn: dit is je enige kans op een nieuwe Tinder-foto. En je hebt weinig matches de laatste tijd, dat weet iedereen.

Foto: Ewout Lowie

IEMAND DIE ZICH EEN WEG LANGS DE BEVEILIGING KAN LULLEN

Het is altijd handig om iemand met een beetje charme bij je te hebben die de beveiligers ervan kan overtuigen om jullie achter het Heras Hekwerk te laten. Wie gaat anders de zuurverdiende drank van de artiesten soldaat maken?

DE SLOOPKOGEL

Foto: Jan van Tienen

Wat je sowieso niet wilt is dat jij nummer 1 bent in de ‘naar de tering’-ranglijst van je vrienden. Je kunt het beste ergens eindigen tussen ‘veel te veel plezier’ (zo veel keta doen dat het Rode Kruis een permanente stoma bij je moet aanbrengen) en ‘veel te weinig plezier’ (op vrijdag nuchter blijven “zodat je Kings of Leon beter kunt waarderen”). Rustig raven, dat wil je! Daarom moet je een sloopkogel uitnodigen, iemand die altijd net even te ver gaat. Waar jij 1 gram doet, doet hij er 2. Voor elk blik bier dat jij drinkt op weg van de camping naar het festivalterrein, drinkt hij er vier. De sloopkogel dient als continue waarschuwing voor jouw eigen riskante partypad. Een meisje dat ik ken heeft een keer haar been gebroken op een festival, waardoor ik opeens besefte hoe gevaarlijk veel whisky ik al op had die dag. Dus nodig een sloopkogel uit, ze zijn cruciaal voor je eigen gezondheid.

DE PERSOON DIE HET ECHT NAAR Z’N ZIN HEEFT, OOK AL HEEFT-IE EEN UUR IN DE RIJ GESTAAN VOOR MUNTJES EN DIT WEEKEND 200 EURO MEER UITGEGEVEN DAN DE BEDOELING WAS EN ZELFS FF HEEFT GEBELD NAAR ZIJN MOEDER OF ZE EVEN WAT GELD OVER WIL MAKEN EN TOEN EEN SPEECH KREEG OVER VERANTWOORDELIJK LEVEN EN TOEN ZEI: MAM, IK STA IN EEN WEILAND, MOET DIT UITGEREKEND NU, EN OP VRIJDAG WAS HIJ AL VEEL TE HARD GEGAAN WAARDOOR IEDEREEN OP ZATERDAGOCHTEND BEZIG WAS OM HEM WEER LEVEND TE KRIJGEN DOOR HEM EEN BANAAN TE VOEREN EN AA DRINK EN WORSTJES OOK AL IS-IE VEGETARIËR MAAR JE MOET TOCH WAT, EN HIJ ZONG EN RAPTE MEE MET DE HEADLINER WAARDOOR DE HELE SHOW EIGENLIJK VERPEST IS VOOR IEDEREEN DIE OM HEM HEEN STAAT, EN HIJ HEEFT EEN ASPIRINE GEKOCHT VOOR TWINTIG EURO DENKEND DAT HET XTC WAS, EN HIJ MAAKTE ZO VEEL STORIES DAT HIJ HONDERD INSTAGRAM-VOLGERS IS VERLOREN EN ALS HIJ TERUGKOMT WORDEN AL ZIJN VRIENDEN HELEMAAL GEK VAN AL DAT SAAIE GELUL OVER HOE LEUK HET FESTIVAL WAS EN DAT JE ECHT MEE MOET VOLGEND JAAR, LATEN WE MET Z’N ALLEN GAAN, HET IS ZO LEUK OP DAT FESTIVAL, TERWIJL HET EIGENLIJK VEEL BETER WAS GEWEEST ALS HIJ NIET WAS GEGAAN, ALS JE KIJKT NAAR ZIJN BANKREKENING EN HOEVEELHEID HERSENCELLEN, MAAR ACH HIJ IS GEGAAN EN HEEFT HET LEUK GEHAD, MOOI TOCH

Ah! Dit gaat over jou!