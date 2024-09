Dit zijn de mooiste natuurfoto’s van het jaar

National Geographic heeft weer de mooiste natuurfoto’s van het jaar uitgekozen. De Franse fotograaf Greg Lecoeur mag zich met zijn foto “Sardine Run” voor een jaar Nature Photographer of the Year noemen. Zijn foto werd gekozen uit duizenden inzendingen, die veelal een milieuboodschap bevatten. “Sardine Run” draagt niet noodzakelijk zo’n boodschap uit, maar doet wel een beetje denken aan de onderwaterfoto “Whale Whisperers” die vorig jaar de National Geographic Traveler Photo Contest 2015 won.

De grote prijs van dit jaar winnen betekent niet enkel een roemvolle titel, maar ook een reisje naar de Galapagoseilanden. Volgend jaar heeft iedereen opnieuw een kans. Stuur dan je mooiste natuurkiekjes op en gooi een muntje in de wensput. Je kan inspiratie opdoen door hieronder te verdwalen door een greep uit de foto’s van de winnaars.

Wild rink. Foto en bijschrift door Alessandro Gruzza. “De eerste koude winterdagen hebben de bovenste laag van een vijver bevroren. De eerste sneeuwval toont de schoonheid van dit fenomeen. Door de lange sluitertijd kunnen we de beweging zien van de wolken boven Mt. Cimon de la Pala in Paneveggio-Pale San Martino Natural Park, Italië.”

Serendipitous Green Meteor. Foto en bijschrift door Prasenjeet Yadav. “Deze groene meteoor werd gefotografeerd tijdens het maken van een time-lapse om de verstedelijking rond de Sky-eilanden in India vast te leggen. De groene kleur van de meteoor komt door een combinatie van de verwarming van zuurstof rond de meteoor en doordat een mix van mineralen in brand vliegt als de rots de atmosfeer van de aarde binnendringt. Ik denk dat ik toen vijftien seconden lang het meeste geluk had van alle fotografen op aarde.”

Crow chasing Puffy Owl. Foto en bijschrift door Chia Boon Oo Lawrence. “De kraai zag de uil uitrusten en besloot om hem weg te jagen uit zijn territorium.”

Wildfire at the beach. Foto en bijschrift door Sergei Chursyn. “Een jonge vrouw in bikini kijkt naar een naderende bosbrand nabij de zee. Een blusvliegtuig laat water vallen om het vuur te doven. Deze foto werd genomen aan de kust van Son Serra op het eiland Mallorca op 18 augustus 2016.”

no snow, no ice? Foto en bijschrift door Patty Waymire. “Een eenzame ijsbeer zit op de rand van een van de Bartereilanden in Alaska. Er is geen sneeuw, terwijl dat wel zo zou moeten zijn in deze tijd van het jaar. De plaatselijke bevolking merkt op dat het een ongelooflijk warme winter is en dat het ijs zich maar laat zal gaan vormen dit jaar. Dit zal een impact hebben op de plaatselijke ijsbeerpopulatie, wanneer zij op zeehonden moeten beginnen jagen om iets te eten te hebben in de winter.

Dragging you deep into the woods. Foto en bijschrift door Varun Aditya. “Een ochtendwandeling in het heerlijke bos! Het miezert er onophoudelijk gedurende 12 uur per dag. Zo ontstond een serene somberheid die me mijzelf liet afvragen of het nu dag of nacht was. De zware mist, de koude wind en de oneindige stilte kunnen de meest luide geesten hier kalmeren. En daar zag ik ineens deze prachtige Groene spitsneusslang van 20 centimeter lang. Ik voelde me gezegend dat ik dit moment mocht meemaken. Ik veranderde ogenblikkelijk van de macro- naar de groothoeklens.”

Life and Death. Foto en bijschrift door Vadim Balakin. “De overschotten van deze ijsbeer werden gevonden op een van de eilanden van Spitsbergen. Spijtig genoeg weten we niet of de beer gestorven is door de honger of door zijn leeftijd. Toch is het aannemelijk dat het door de honger is, gezien de goede staat van de tanden. Tegenwoordig worden zulke resten van ijsberen vaak gevonden – de opwarming van de aarde en het smelten van ijs, hebben een grote invloed op de populatie van de ijsbeer.”

Changing Fortunes of the Great Egret. Foto en bijschrift door Zsolt Kudich. “Dit is een opmerkelijk positief verhaal van natuurbehoud. De gracieuze Grote Zilverreiger werd gered van het uitsterven in Hongarije, waar in 1921 nog maar 31 broedparen waren. Minder dan een eeuw later, hebben de internationale pogingen tot het behoud van deze soort hun vruchten afgeworpen. We kunnen nu meer dan 3000 broedparen tellen in Hongarije alleen al.”

Op de website van National Geographic staan de foto’s van de andere winnaars.