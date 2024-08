Dit zijn de Nederlandse K-popfans die zingen en dansen als hun idolen

Dankzij de Koreaanse boyband BTS wordt K-pop steeds populairder in Nederland. Zo populair, dat de groep de Ziggo Dome uitverkoopt en dat er sinds een aantal jaar zelfs een speciale conventie voor K-popfans bestaat: Hallyucon. Hallyu betekent ‘Koreaanse golf’, maar ik zou in het geval van deze stroming eerder van een tsunami spreken.



Nederlandse K-popfans verzamelden zich afgelopen weekend voor de vijfde keer in Eindhoven voor een dag gevuld met dansworkshops, karaoke en Korea-gerelateerde spelletjes. Er waren ook verschillende kraampjes waar je K-popmerchandise kon kopen. Het hoogtepunt van de dag was de talentenshow, die een goede anderhalf uur duurde.

Maar wie zijn die K-popfans eigenlijk? Ik ging naar Hallyucon in Eindhoven om kennis met ze te maken.



Dyanne (16)



Noisey: Hoe ben jij K-popfan geworden?

Dyanne: Een vriendin van me liet me een filmpje zien van BTS. Sindsdien ben ik fan en luister ik ook naar andere K-popgroepen.

Wat betekent K-pop voor jou?

Heel erg veel. BTS heeft mijn leven gered en dat is geen grap.



Hoezo dan?

Ik heb een tijdlang gekampt met serieuze mentale klachten en BTS heeft me erdoorheen gesleept. Ik ben er nog steeds niet helemaal bovenop, maar K-pop helpt me enorm.

Heb je BTS wel eens zien optreden?

Ik ben naar het concert in de Ziggo Dome geweest. Ik heb daar drie dagen voor de deur gelegen om vooraan te kunnen staat. Uiteindelijk is dat niet gelukt, omdat het een beetje een gekkenhuis werd daar. Het was gezellig, maar we mochten niet blijven slapen van de mensen van Ziggo Dome, dus werden we weggestuurd. Uiteindelijk bleek dat er een paar meiden toch waren blijven slapen en toen kwam de politie erbij.

Waarom ben je op Hallyucon?

Voor de activiteiten, maar ook om andere fans te ontmoeten. Ik ben hier in m’n eentje, maar ik heb al vrienden gemaakt.

Wat zou je willen dat andere mensen over K-pop wisten?

Dat taal helemaal geen barrière is. Tegenwoordig kan je overal vertalingen vinden. Verder zou ik willen dat mensen er niet van uitgaan dat de muziek en alles eromheen oppervlakkig is. Sommige groepen proberen echt een boodschap over te brengen.

Floor (18)





Wat is dat voor outfit?

Floor: Ik ben verkleed als een lid van de populaire K-popgroep EXO. Ik ben hier vandaag met mijn dansgroep en we zijn allemaal als een ander lid verkleed. We doen ook weleens andere K-popgroepen na en dan leren we de dansjes en playbacken we de zang. Het is leuk om hier rond te lopen en te zien dat mensen de outfits herkennen. We doen straks ook mee aan de talentenjacht.

Hoe ben je K-popfan geworden?

Zo’n vijf jaar geleden vond ik het nummer Lucifer van Shinee op YouTube en ik had geen idee wat er gebeurde. Ik wist alleen dat ik het heel leuk vond. Ik was in de war, maar ook heel erg geïnteresseerd en ik vond ze allemaal heel hot. Het waren een heleboel verwarrende gevoelens tegelijk, maar ik wist dat ik er meer van wilde.

Wat betekent K-pop voor jou?

Heel erg veel. Ik hou van dansen en daar wordt heel veel mee gedaan in K-pop. De community is net één grote familie en daardoor heb ik ook heel veel vrienden er bijgekregen. Het is nu een groot deel van mijn leven.

Chyara (15)

Hoe ben jij met K-pop in aanraking gekomen?

Chyara: Een vriendin van me liet het horen toen we op schoolkamp waren. Toen vroeg ik haar of ze wat liedjes wilde sturen en daarna ben ik het zelf verder gaan ontdekken.

Wat betekent de muziek voor jou?

Het geeft me rust wanneer ik dat nodig heb. Als ik me sip voel, vrolijkt het me op. Maar ik kan ook lekker melig doen met mijn vrienden die K-pop ook leuk vinden.

Krijg je weleens negatieve reacties als je zegt dat je K-popfan bent?

Niet vaak, maar er zijn wel mensen die niet begrijpen dat ik het luister, omdat ik de teksten niet kan verstaan. Soms heb je ook wel van die fan-wars, waarbij de fanclubs van K-popgroepen ruzie hebben met elkaar. Dat is lastig, want soms vind ik allebei die groepen leuk.

Darcy (20) en Lola (19)





Jullie doen mee aan de talentenjacht. Wat gaan jullie doen?

Lola: We doen een zang- en danscover van het liedje Regular van NCT 127.

Dus jullie gaan het straks ook live zingen?

Darcy: En rappen.

Doen jullie dat vaker?

Darcy: Ja, we gaan vaak met z’n tweeën naar een dansstudio in Amsterdam om te oefenen.

Zou je zelf ook in een K-popgroep willen?

Lola: Het is wel altijd mijn droom geweest om op te treden, en in een K-popgroep zou dat al helemaal fantastisch zijn.

Darcy: Ik heb al een beetje Koreaans geleerd.

Lola: Ja, ik ook. In Amsterdam is een Koreaanse school en daar heb ik twee jaar Koreaans geleerd.

Darcy: Het is mijn droom om in zo’n groep te zitten, maar ik zou wel moeite hebben met de drukke schema’s.

Kevin (22) en Tra-my (20)



Wat een leuk stel zijn jullie!

Kevin: Dank je! We gaan zo een duet zingen bij de talentenjacht. Het nummer heet Breath van SM the Ballad. Het wordt gezongen door Jonghyun van Shinee en Taeyeon van Girls Generation.

Waarom dat nummer?

Kevin: Jonghyun en Taeyeon hebben een hele sterke chemie en wij ook.

Tra-my: Het is een speciaal liedje, want Kevin had gezegd dat als hij een vriendin zou krijgen, hij het samen met haar wilde zingen. Dat is nu dus gelukt.

Romantisch! Is het lastig om in het Koreaans te zingen?

Tra-my: Kevin doet Korean Studies, dus het gaat hem wel makkelijk af. Ik kan zelf vrij snel talen onder de knie krijgen als ik een beetje oefen op de uitspraak.

Hebben jullie vaak geoefend?

Tra-my: Drie keer, bij elkaar zo’n zeven uur denk ik. We hadden erg veel geluk dat we nog mee konden doen.

Kevin: We waren eigenlijk te laat met inschrijven, maar er was een andere act die niet doorging. Toen konden we toch meedoen.

Update, 01-11-2018: Een van de interviews is verwijderd omdat er beweringen in stonden die niet verifieerbaar bleken.