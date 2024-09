Dit zijn de nieuwe partijen waar je volgend jaar op kunt stemmen

Het loopt tegen kerst, dus zou het best kunnen dat je denkt: even rust, weg van al het gezeik, die politiek komt volgend jaar wel weer. Dat laatste is waar, maar juist daarom is het belangrijk dat je ook in de laatste weken van 2016 woke blijft. Het duurt namelijk opeens nog maar drie maanden voordat de Tweede Kamerverkiezingen zijn. Die verkiezingen zijn niet alleen belangrijk, in verband met de toekomst van het land enzo, er is ook het een en ander veranderd. Het politieke landschap is namelijk even versplinterd als die ovenschaal vol kalkoen die je op Eerste Kerstdag op de keukenvloer kapot gaat laten vallen.

Aan de verkiezingen van 15 maart doen maar liefst negen partijen mee die nog nooit eerder meededen aan de verkiezingen. GroenLinks en de VVD ken je waarschijnlijk zo langzamerhand wel, maar laten we even kijken wie de nieuwkomers zijn. Dit is een korte introductie in de groene blaadjes van het politiek bestel.

DENK





Tunahan Kuzu, foto via

Wie zijn het?

De lijsttrekker van DENK is Tunahan Kuzu. Hij richtte de partij op samen met zijn maatje Öztürk. De pr wordt verzorgd door Sylvana Simons.

Waar kennen we die ook alweer van?

Kuzu en Öztürk kwamen bij de vorige verkiezingen in de Tweede Kamer terecht als leden van de PvdA. Toen ze een iets te grote mond kregen over het PvdA-beleid, werden ze uit de fractie getrapt, en gingen ze met z’n tweetjes verder. Sylvana Simons ken je als voormalig TMF-vj. Daarna werd ze presentatrice van hitproducties als Tv-makelaar en Sexquiz on the Beach. Tegenwoordig is ze vooral bekend als het favoriete mikpunt van blanke racisten.

Wat moeten ze?

De meneren en mevrouwen van DENK vinden racisme het ergste dat er is. Daarom willen ze dat er een speciale racismepolitie komt.

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Best wel groot. In de peilingen staat DENK redelijk stabiel op twee zetels. Dat zou betekenen dat Kuzu en Öztürk in de kamer blijven, maar dat Sylvana net buiten de boot valt.

Forum voor Democratie (FvD)







Foto via

Wie zijn het?

Thierry Baudet en een stel muitende piraten.

Waar kennen we die ook alweer van?

Thierry is die jongen die soms op piano’s ligt. De man die denkt dat een vrouw ‘ja’ bedoelt als ze ‘nee’ zegt. De bedenker van het woord ‘oikofobie’. Dat is het gevoel dat je krijgt als je bedenkt dat Thierry tot jouw nest behoort, omdat hij ook een Nederlander is. Toen er onlangs weer eens ruzie was binnen de Piratenpartij (zie: Piratenpartij) stapte het hele bestuur over naar het Forum voor Democratie.

Wat moeten ze?

Forum voor Democratie was een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum. Die lijn trekt de partij nu door: ze willen meer referenda, en die moeten dan ook echt bindend zijn. Dat referendum dat ze al georganiseerd hebben heeft namelijk niet echt iets opgeleverd. Verder willen ze zwaardere straffen en een asielbeleid naar Australisch model.

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Niet zo heel groot. De kans is groot dat de groep die het Oekraïne-referendum opzette – en die nu als drie verschillende partijen (zie: Voor Nederland en Geenpeil) meedoet aan de verkiezingen – elkaar uit de markt concurreert.

Geenpeil







Beeld via Geenpeil

Wie zijn het?

Jan Dijkgraaf en Bart Nijman. Maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, want de politici van Geenpeil zijn niet meer dan trekpoppen die uitvoeren wat de Geenpeilleden willen, zeggen ze zelf.

Waar kennen we die ook alweer van?

Trekpoppen zijn van die speelgoeddingen met een touwtje aan de onderkant. Als je daaraan trekt bewegen de armen en benen. Jan Dijkgraaf is een journalist die extreem veel lijkt op een leraar aardrijkskunde, en Bart Nijman schrijft voor Geenstijl onder het pseudoniem VanRossem.

Wat moeten ze?

Dat mag je helemaal zelf bepalen! Het idee van Geenpeil is dat ze elke kwestie die voorbijkomt in de Tweede Kamer voorleggen aan de achterban. Die mag vervolgens via internet stemmen over onderwerpen als de veranderingen in het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij. Directe democratie, noemen ze dat.

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Als alle Geenstijllezers op Geenpeil stemmen, kan deze club heel groot worden. Dat gaat alleen niet gebeuren, maar die Geenpeilers hebben voor het referendum over het associatieverdrag ook genoeg mensen naar de stembus weten te lokken, dus vlak deze jongens niet uit.

Nieuwe Wegen





Jaques Monasch. Foto via

Wie zijn het?

Jacques Monasch.

Waar kennen we die ook alweer van?

Jacques Monasch wilde eigenlijk lijsttrekker worden van de PvdA, maar de PvdA zei: laten we dat maar niet doen. Toen begon Jacques zijn eigen partij, waar hij lekker wel lijsttrekker voor mag zijn.

Wat moeten ze?

Dit is eigenlijk de PvdA voor mensen die de PvdA haten, maar het wel met de meeste van hun standpunten eens zijn. Verder wil Nieuwe Wegen ook bindende referenda (die zijn nogal populair deze verkiezingen).

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Vrij klein. De PvdA zelf heeft het al moeilijk genoeg om de kiesdrempel fatsoenlijk over te komen, laat staan dat deze splintergroep potten gaat breken tijdens de verkiezingen.

Ondernemerspartij

De immer vragende blik van Patrick Kicken. Foto via

Wie zijn het?

Hero Brinkman en Patrick Kicken.

Waar kennen we die ook alweer van?

Hero Brinkman was een PVV’er van het eerste uur. Daar stapte hij uit, ging verder als éénmansfractie, en richtte later de Onafhankelijke Burger Partij op, en daarna de partij Democratisch Politiek Keerpunt op. Dat was allebei geen succes. Daarnaast is hij actief lid van de Amsterdamse ibahesh. In een interview zei hij daarover ooit dat hij niets leuker vindt dan als ME’er mensen “een brandende vlek in hun rug” te meppen.

Patrick Kicken is al een jaar of honderd radio-dj.

Wat moeten ze?

De Ondernemerspartij wil de btw verlagen en de accijnzen op benzine verlagen. Verder willen ze allemaal regels aanpassen zodat ondernemers het beter zouden krijgen. Ook moet de basisbeurs terugkomen en moet Nederland het Schengenverdrag opzeggen, waardoor ondernemers van buiten Nederland minder makkelijk bij ons kunnen ondernemen, en andersom

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Als je afgaat op de resultaten die Hero Brinkman in het verleden heeft behaald lijkt die kans niet zo groot. Als je bedenkt dat de Ondernemerspartij Patrick Kicken inzet om stemmen te trekken ook niet.

Partij voor de Niet-Stemmers





Niet doen dus. Of juist wel. Snapt u het nog? Foto via

Wie zijn het?

Peter Plasman.

Waar kennen we die ook alweer van?

Peter Plasman is advocaat. Zo verdedigde hij Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Mohammed B. kreeg ondanks de inspanningen van Plasman een levenslange gevangenisstraf.

Wat moeten ze?

Niet stemmen. Het idee is dat alle mensen die normaal niet gaan stemmen op deze partij gaan stemmen. De parlementsleden van de Partij voor de Niet-Stemmers beloven precies te doen wat de naam van de partij belooft: niet stemmen over wetsvoorstellen en andere zaken. In feite gaan ze dus helemaal niets doen als ze verkozen worden. Dat is niet veel werk, voor het riante Tweede Kamersalaris van 107 duizend euro per jaar.

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Als alle mensen die normaal niet stemmen op de Partij voor de Niet-Stemmers stemmen, komen ze uit op 37 zetels. Daarmee zouden ze waarschijnlijk de grootste partij worden. Als alle niet-stemmers doen waar ze goed in zijn – niet stemmen – komen ze uit op 0 zetels. Dat laatste scenario ligt meer voor de hand dan het eerste.

Rechtdoor







De vorige partij van Henk Kuipers

Wie zijn het?

Henk Kuipers en zijn mannen.

Waar kennen we die ook alweer van?

Henk Kuipers is de captain van motorclub No Surrender. Willem Holleeder was in het verleden ook bij die tent betrokken. Vorig jaar ging Henk nog bijna ten onder aan zijn coke- en drankgebruik. Wat dat betreft had-ie ook zomaar bij de PVV kunnen zitten.

Wat moeten ze?

Momenteel is de website van Rechtdoor even uit de lucht, maar op Twitter liet Kuipers eens weten dat zijn partij bedoeld is voor mensen die op de PVV, de SP of 50Plus zouden willen stemmen, maar die géén zwartkijkers zijn. Henk Kuipers kennende wil Rechtdoor ongeveer precies het tegenovergestelde van de SGP: alles dat God verboden heeft.

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Misschien dat de naam van Kuipers nog weleens valt in de misdaadrubrieken in de krant, maar de kans dat hij een zetel in de Tweede Kamer gaat halen is bijzonder klein. Sommige mensen zijn in de wieg gelegd om politiek te bedrijven, anderen om een criminele bende op motorfietsen te runnen. Nu je dit leest denk je misschien: maar het enige verschil tussen die twee zit ‘m toch in die motoren? Dat klopt.

Voor Nederland (VNL)





Jan Roos, foto via

Wie zijn het?

Jan Roos en Bontes & van Klaveren.

Waar kennen we die ook alweer van?

Jan Roos ken je als die bloedzuiger van PowNed, als de matroos van Geenpeil of als twitterpestkop @laviejanroos. Dat is best een leuke woordgrap. Bontes & van Klaveren is een duo dat vroeger bij de PVV zat, maar dat nu de groep Bontes & van Klaveren vormt in de Tweede Kamer. Na de verkiezingen gaan ze met Jan Roos als stuurman dus door als VNL.

Wat moeten ze?

Minder belasting, minder immigranten, minder misdaad, minder ontwikkelingshulp en minder Europa. En overal op de snelweg lekker hard rijden, en kappen met die irritante controles.

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Het kan.

Vrijzinnige Partij





Norbert Klein, foto via

Wie zijn het?

De voorzitter en lijsttrekker van de Vrijzinnige Partij is Norbert Klein.

Waar kennen we die ook alweer van?

Norbert Klein was een tijdje fractievoorzitter van 50plus. Daar kreeg hij ruzie, waarna hij tot de dag van vandaag een eenmansfractie in de Tweede Kamer runt.

Wat moeten ze?

Minder macht voor de koning, een basisinkomen en treinen met wifi-vrije coupés, zodat de mensen ervoor kunnen kiezen om niet blootgesteld te worden aan die enge wifi-straling.

Hoe groot is de kans dat we ze na 15 maart terug gaan zien?

Alle oude mensen stemmen al op 50plus. Niet zo groot dus.