Dit zijn de nieuwe regels voor daten, als het aan Gen Z ligt

Generatie Z gaat behoorlijk minder vaak van bil en wil minder snel een vaste relatie, vergeleken met mensen van een andere leeftijdscategorie. Daarnaast kijken de tieners en jongvolwassenen van nu ook heel anders tegen daten aan dan bijvoorbeeld babyboomers, de patatgeneratie of millennials – de generatie die qua leeftijd het dichtst bij ze in de buurt zit, al zijn ze qua fascinatie voor Harry Potter mijlenver van elkaar verwijderd.

Hoe gaat daten eraan toe bij generatie Z? We vroegen een stel mensen die na 1995 geboren zijn wat ze vinden van dating-apps, ghosten, de politiek bespreken met je crush en ‘de ware’ vinden. Daar kwamen de volgende regels uit voort.

Pas op voor de wokefisher

Uit onderzoek van de Amerikaanse denktank Pew bleek vorig jaar dat generatie Z er vaak liberale en progressieve denkbeelden op nahoudt. Dat werd ook bevestigd door de steun van jonge mensen aan de Black Lives Matter-beweging en hun betrokkenheid bij klimaatprotesten over de hele wereld.

Daarom is het voor generatie Z ook belangrijk dat hun dates oprecht politiek betrokken zijn. “Het is lastig om een onderscheid te maken tussen mensen die hooguit eens wat op Instagram posten en zeggen dat ze tegen racisme zijn, en mensen die zich er echt druk over maken,” zegt de 22-jarige Maddie. “Als ik gewoon wat aan het scharrelen ben met iemand, en diegene wat ongepaste dingen zegt, dan maakt het me niet zoveel uit. Als het echt racistisch of vrouwonvriendelijk wordt, vind ik dat wel een flinke afknapper – maar ik maak er pas echt een punt van als we serieus aan het daten zijn.”

Zoals we al eerder schreven, voelen mensen uit generatie Z zich geregeld ‘gewokefished’. Dat betekent dat iemand doet alsof diegene heel woke is om indruk te maken op een date, terwijl dat in werkelijkheid wel meevalt.

De 21-jarige Rory* zegt dat hij dat probeert te voorkomen door voor de eerste date al over politiek te beginnen. “Ik heb geloof ik nog nooit met iemand gedatet die niet liberaal is,” zegt hij. “Ik probeer het dus altijd even ter sprake te brengen, en tot nu toe heeft dat altijd wel goed gewerkt.”

Foto: Sian Bradley

Werk is belangrijker dan seks

Generatie Z heeft minder seks en er wordt volop gespeculeerd dat dit komt doordat ze te veel bezig zijn met social media, maar het ligt toch echt wat ingewikkelder. Aangezien deze mensen zijn opgegroeid na de recessie van 2008, maken ze zich meer zorgen of ze wel een goede opleiding, baan en financiële zekerheid kunnen krijgen dan een partner. Voeg daar een pandemie aan toe, en daten zakt nog een stukje verder naar beneden op het prioriteitenlijstje.

“Een goede baan, zekerheid en comfort brengt me meer geluk dan daten,” zegt de 23-jarige Sophie. “Zelf ben ik erg carrièregericht. Daar hecht ik meer waarde aan dan de liefde te vinden. Misschien vind ik het zelfs wel belangrijker dan nieuwe vriendschappen sluiten.”

Je moet het echt officieel maken

Stel, je hebt er al zo’n vier dates op zitten en hebt je nieuwe vlam voorgesteld aan je vrienden en familie. Dan ben je best serieus bezig, zou je zeggen. Maar niet als het aan generatie Z ligt.

“Wat mij betreft moet je het echt expliciet benadrukken als het wat serieuzer is – ik vind het maar niks om het zelf maar een beetje te moeten invullen,” zegt Maddie. “Ik ben nu op drie dates geweest met een meisje, maar ik weet eigenlijk niet of we echt ‘aan het daten’ zijn. We spreken gewoon weleens af, of zo. Hiervoor was ik vijf maanden samen met een jongen. Mijn vrienden hadden het op een gegeven moment over ‘mijn vriendje’, maar ik zei dat we het nog helemaal niet officieel hadden gemaakt. Dat gesprek hebben we pas gehad toen ik een keer dronken was. Ik vroeg: ‘Ben ik jouw vriendin?’ Toen zei hij ja.”

Foto: Sian Bradley

Ghosten hoort erbij (al is het nog steeds niet oké)

Veel van ons hebben weleens meegemaakt dat je iemand op Tinder ontmoet, een heel leuk gesprek hebt, overgaat op WhatsApp, daar nog even doorkletst en dan drie blauwe vinkjes ziet, maar de reacties ineens uitblijven. En ook nooit meer komen. Gefeliciteerd: je bent geghost.

Ghosten komt ook onder generatie Z maar al te vaak voor. “Als ik met een jongen een gesprek begin, heb ik liever dat hij iets zegt waardoor ik hem wil ghosten, dan andersom,” zegt Sophie. “Dan ben ik tenminste nog degene die de touwtjes in handen heeft. Het klinkt misschien naar, maar soms is het fijn om zelf degene te zijn die iemand van zich afduwt. Het kan bijdragen aan je zelfvertrouwen, omdat het je gevoel versterkt dat je diegene helemaal niet nodig hebt.”

Ook de 23-jarige James heeft weleens iemand geghost, en zegt dat het vooral gebeurt als hij niet helemaal weet hoe het er precies voor staat. “Toen ik een keer niet meer reageerde op een meisje was ze best van streek,” zegt hij. “Het was niet eens mijn bedoeling om haar te ghosten, ik dacht gewoon dat ze haar interesse had verloren. Later zei ze dat ze erop zat te wachten dat ik het officieel zou maken.”

Dating-apps zijn het niet helemaal

Misschien verwacht je dat een generatie die opgroeit met dating-apps daar ook veel gebruik van maakt, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Maddie zegt dat mensen op apps als Tinder aangemoedigd worden om een bepaalde versie van hun uiterlijk te laten zien, die niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. “Als ik op de Tinder zit van mijn vrienden, zie ik vaak een beetje dezelfde profielen: erg dun, steil haar, nepwimpers en hoge hakken. Zowel bij heteroseksuele meisjes als bij queer meisjes. En dan ontmoet je ze in het echt en denk je: eigenlijk ben je zo leuk, maar waarom ziet je tinderprofiel er zo vreselijk uit?”

Foto: Sian Bradley

Niemand is op zoek naar ‘de ware’

Millennials zijn grotendeels opgegroeid met romcoms en de verhalen van hun ouders die al op hun 25ste getrouwd waren. Het idee dat er zoiets als ‘de ware’ bestaat, is er dus met de paplepel ingegoten. Generatie Z hecht daar veel minder belang aan.

“Als je begin twintig bent, gaat het er vooral om dat je je niet te veel bindt, lekker losgaat en erachter komt wat je wilt,” zegt Sophie. “Pas als je richting de dertig gaat begin je een beetje na te denken over settelen, trouwen en kinderen krijgen. Voor mij voelt het vooral als manier om later geen spijt te krijgen van dingen die ik nooit heb kunnen doen.”

Ryan gelooft helemaal niet in het hele concept van ‘de ware’. “Ik weet niet of dat überhaupt bestaat en hoe waarschijnlijk het is dat je diegene op een dating-app gaat vinden,” zegt hij. “Misschien is het wat ouderwets, maar ik denk dat onze generatie zich realiseert dat het erom gaat dat je moeite moet doen om een relatie te laten werken. Maar dat is tijdens een pandemie makkelijker gezegd dan gedaan.”

