Dit zijn de platen die de jongens van Modular Music het liefst draaien

In Rotterdam is er elke maand wel een tof feest, mede dankzij de mannen van Modular. Het dj-trio haalt met regelmaat mensen als Jackmaster, John Talabot, Gerd Janson en Bicep naar verschillende locaties in de stad. Ook in de dj-booth weten Nico van Meurs, Niels Trotsenburg en Eelco Dane telkens hun eigen draai aan de avond te geven. We spraken van Meurs voorafgaand aan hun gig tijdens Harbour Union x Modular in de Maassilo, en vroegen hem naar Modular Musics favoriete platen.

THUMP: Wat is de beste Rotterdamse plaat ooit gemaakt?

Nico van Meurs: Je werd als Rotterdams jochie automatisch gegrepen door de hardere kanten van de elektronische muziek. Begin jaren negentig was dat hardcore, later techno. Een plaat die altijd terugkwam was Three O’ Three van Public Energy (Speedy J). Wat ons betreft is dat een van de beste Rotterdamse platen ooit gemaakt.

Welke plaat doet het altijd goed op een Modular-feestje?

Give Me Some Acid van Nick Berlin (San Soda). Deze plaat heeft de laatste jaren erg vaak zijn dienst bewezen tijdens onze sets. Harde klappen, sleazy vocal, dikke baslijn en emotionele pads zijn de succesformule van deze plaat, met een vette knipoog naar het verleden.

Wat is jouw ultieme katerplaat?

Met een kater luister ik graag naar Arthur Russel. Ik ben een sucker voor melancholische muziek, maar met een kater wil je wel het gevoel hebben dat er licht is aan het eind van de tunnel. Zijn liedje This Is How We Walk On The Moon is een mooie mix van deze gevoelens.

Welke plaat draaien jullie het liefst vlak voordat de lichten aangaan?

De edit van Loving van onze Rotterdamse vriend Oceanic is momenteel de ultieme plaat voordat de lichten aangaan. De euforie die deze plaat losmaakt is ongekend. Hiermee stuur je iedereen met een grote glimlach naar huis.

Met welke plaat krijgen jullie gegarandeerd de club vol?

Onze opwarmsets zijn erop gericht om de bezoekers een warm welkom te geven in de club. Vaak draaien we melodieuze platen die lekker in het gehoor liggen. Je wil toch een harmonie creëren op de dansvloer. Maar ergens zal de energie moeten worden opgevoerd, en een plaat die zichzelf al vaak heeft bewezen is Afrika van Osborne. De vrolijke vocalen en trommels werken opzwepend en zetten de toon voor een dampende nacht.

Welke plaat inspireerde jullie om Modular Music te beginnen?

Een track die zeker van invloed is geweest is Hyph Mngo van Joy Orbison. De komst van een generatie Britse artiesten, zoals Joy Orbison, Ben UFO en Pearson Sound, was voor ons het begin van een nieuw tijdperk. Dit wilden we via Modular Music introduceren in Rotterdam. Het was dan ook vanzelfsprekend dat we Joy Orbison meteen op de eerste editie hebben geboekt.

Welke plaat is jullie geheime wapen?

Een paar jaar geleden draaide Eelco tijdens een van onze all nighters Star Guitar van Chemical Brothers. Sindsdien is die plaat een regelmatig terugkerend hoogtepunt in onze sets.

Welke plaat zetten jullie op als het feest is afgelopen en de zaal wordt schoongemaakt?

Dan is het tijd voor Avalon van Roxy Music. We zijn alle drie kinderen van de jaren tachtig. Het geluid van die tijd gaat nooit meer uit ons systeem. Zodra Bryan Ferry begint met “Now the party’s over”, kun je ons wegdragen.