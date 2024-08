Dit zijn de resultaten van onze grote studentenenquête

De afgelopen weken hebben we jullie, de lezers van VICE, een enquête voorgeschoteld over het studentenleven in de vijftien grootste studentensteden van Nederland. In die vragenlijst vroegen we jullie naar de beste plekken om dingen te doen die belangrijk zijn in het leven van een student: blowen, drinken, eten, wonen en studeren. De volgorde mag je verder zelf bepalen.



Door deze enquête hebben we een stralend beeld gekregen van wat studenten nou leuk vinden in hun eigen stad. Dat is handig voor iedereen, want iedereen komt weleens in een stad, maar vooral voor jullie is dit als het goed is een overzicht om te koesteren. Als je net begint met studeren, kan je de onderstaande uitslag gebruiken als een gids om je naar de beste plekken in jouw stad te leiden.

Dit is de uitslag van onze grote studentenenquête, doe er je voordeel mee!

Amsterdam

Volgens jullie, de respondenten, is Boerejongens de beste coffeeshop van Amsterdam. Dat wil best wat zeggen, want Amsterdam heeft vrij veel coffeeshops – ongeveer een op de drie shops in Nederland staat in de hoofdstad. Toch was de uitslag redelijk eensgezind. Ruim 30 procent van de ondervraagden haalt zijn wiet het liefst bij Boerejongens, 18 procent gaat liever naar de Dampkring.

Studenten in Amsterdam wonen volgens onze enquête, net als yuppen, het liefst in de Pijp. Hoe je daar zonder basisbeurs een kamer betaalt weten we dan weer niet.

De beste plek voor een vette bek in Amsterdam is volgens jullie de Febo, en daar ga je dan het liefst naartoe nadat je goed hebt staan boemelen in de Disco Dolly. Omdat deze enquête om studeren ging, vroegen we ook wat de beste studieplek is. En wat bleek? Amsterdamse studenten hebben blijkbaar het allerliefst beschikking over eindeloze potten thee, een bed om een uiltje te knappen en privé-omstandigheden voor ruimere masturbatiemogelijkheden, want in Amsterdam studeert men het liefste thuis. De UB is een goede tweede.

Breda

Studenten in Breda studeren dan weer het liefst in de Bibliotheek. Wie tijdens het doorploegen van de dikke boeken wetenschapsfilosofie trek heeft, gaat met zijn boeken liever in In Kannen en Kruiken zitten, volgens 23 procent van de ondervraagden is dat sowieso de beste studieplek.

Wie echt goed wil eten – bijvoorbeeld na het uitgaan – gaat in Breda het best naar Willy’s Eethuis. Dat uitgaan zelf doen jullie dan weer het liefst in Walkabout. Het motto van deze studententent is “Warm beer, crappy music, lousy staff.” Je kunt je afvragen hoe slecht het gesteld is met de rest van de Bredase horeca, als een tent met zo’n motto als beste wordt verkozen, maar je kunt ook gewoon intens veel respect hebben voor zoveel eerlijkheid.

Als je liever een blowtje rookt doe je dat in Breda het beste in het Paradijs, en mocht je als beginnende student in Breda willen gaan wonen, doe dat dan vooral in het Centrum. Volgens ruim de helft van de ondervraagden is dat de buurt waar je wil wonen.

Delft

Ook in Delft kun je het beste in de Binnenstad wonen. Hier zegt zelfs 78 procent van jullie dat dit de beste wijk is voor studenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zowel de beste coffeeshop – volgens jullie is dat the Game – als de beste plek om naartoe te gaan op een donderdagavond – de Lorre – in de Binnenstad liggen, net als jullie favoriete snackbar Alev, die waarschijnlijk niet geheel toevallig op nog geen vijf minuten lopen van de Lorre ligt, al kan die wandeling misschien wat langer uitpakken als je bijvoorbeeld vijftien biertjes in je mik hebt.

Studeren, wat natuurlijk ook soms moet gebeuren, doe je in Delft trouwens het beste in de UB.

Den Haag

Sinds de tragische sluiting van Het Feest van Sinterklaas is het uitgaansleven in Den Haag op de donderdagavond ernstig versnipperd geraakt. Je kan naar de Roots, naar de Fiddler of naar de Danzig, maar volgens onze enquête is de Gekke Geit momenteel de beste plek om je studielening op te drinken. Ook over de beste plek voor een late night snack lopen de meningen nogal uiteen, van de Ramsis tot de Burgerbar tot de good old kwalitaria.

Ook in Den Haag is ‘wonen’ een veel gebezigde activiteit. Het beste doe je dat als student in de Zeeheldenbuurt, volgens 47 procent van de ondervraagden. Volgens 14 procent van jullie kan je juist beter in het Laakkwartier wonen.

Eindhoven

In Eindhoven is Strijp de beste wijk voor studenten, volgens jullie, met Woensel als tweede, waarbij wel moet worden aangetekend dat Woensel officieel zo’n beetje half Eindhoven beslaat.

De beste plek om te blowen in Eindhoven is volgens jullie de Bakkerij. Dat is strikt genomen een café en geen coffeeshop, maar dat maakt ‘m misschien juist wel zo goed. Hoe je aan je hasj of wiet komt kan wel nog eens lastig worden, want de naastgelegen coffeeshop, waar je je blowspullen kunt kopen, moet een jaar dicht van de gemeente.

In elk geval kun je altijd naar ’t Lempke, volgens jullie de beste plek om je donderdagnacht te besteden. Als je je daar goed hebt laten vollopen kan je naar de Hoek voor bijvoorbeeld een hele dikke frikandel overgoten met ettelijke sauzen, volgens 37,5 procent van de ondervraagden de beste plek voor een snack.

Studeren kun je in Eindhoven het beste gewoon maar lekker in de bibliotheek doen.

Enschede

De Enschedese student bladert het liefste thuis door z’n taaie boeken, artikelen en Powerpoints bóórdenvol woorden en zinnen waar je misschien in een later leven ooit nog eens iets aan hebt (waarschijnlijk niet echt). Dat thuis is, als het even meezit, in het centrum van de stad, want daar wonen jullie het liefst. Dat is wel zo centraal, namelijk, en lekker dichtbij een paar van jullie favoriete plekken, zoals ’t Gat in de Markt – met afstand de beste plek om het studentenleven te vieren. Als uit ’t Gat komt gestrompeld, kan je de dampende bamiblokken van De Muur al zowat zien liggen, en bij een matig tot sterke noordenwind ook ruiken. Wat dan wel weer een roteind uit het centrum is, is coffeeshop Grasshopper, volgens jullie de beste shop van de stad. Het is even 20 minuten fietsen, maar dan kan je ook wel zo high worden dat je er op de terugweg makkelijk een uur over doet.

Groningen

Het Groningse nachtleven heeft de afgelopen tijd nogal wat klappen moeten incasseren. Zeker als je wil dansen is dat de laatste jaren wat lastiger geworden, nu onder meer Pand48, Subsonic en de Gym dicht zijn. Als je gewoon zoveel mogelijk bier wil drinken voor je geld kun je gelukkig nog op genoeg plekken terecht, zoals in de Negende Cirkel, jullie favoriete studentenbar.

Wonen doe je in Groningen ook het beste in het centrum. Daar vind je ook de beste coffeeshop, de Metamorphose. Eten doe je dan weer het beste bij Hasret: snel, makkelijk én lekker. Zo kan je de volgende ochtend weer met een gevulde maag de boeken induiken in de UB, volgens jullie de beste plek om het in Groningen op een potje studeren te zetten.

Leeuwarden

Als je je studie blowend wil doorkomen – wat misschien niet het meest bevorderend is voor je studieresultaten – kan je in Leeuwarden op veel plekken terecht. Volgens jullie is Repelsteeltje de beste coffeeshop van de stad.

Als je toch meer van het bieren bent, is Scooters de plek waar je naartoe moet. Scooters kreeg net meer stemmen als de beste plek om een donderdagavond te besteden dan de Doelebar. En daarna gewoon naar de Febo, want net als in de Doelebar geldt in heel Leeuwarden het motto ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’

Het is dan ook niet verwonderlijk dat jullie favoriete studieplek in Leeuwarden gewoon thuis is, en dat dat huis het liefst gewoon in het stadscentrum staat.

Leiden

Leiden is misschien wel dé studentenstad van Nederland, en misschien is het ook wel daarom dat er grote verdeeldheid bestaat over wat nou de beste plek is om op donderdagavond een biertje of negen te drinken. De meesten van jullie kozen voor de Odessa, met de Kroeg en de Hifi Bar kort daarachter.

Over de beste plek om na het stappen in een bak patat te duiken, waren jullie dan wel weer enorm eensgezind. Wie zin heeft in beetje vulling na het drinken moet naar snackbar Downtown. Blowen kan in Leiden het beste in de Bebop, je woont het beste in het centrum, en mocht je nog eens aan studeren toekomen dan kan dat volgens jullie het beste in de UB.

Maastricht

Als je kan kiezen tussen een coffeeshop op een boot of een coffeeshop die niet op een boot is, dan kies je natuurlijk altijd voor die eerste. Dat is dan ook precies wat jullie deden: volgens een grote meerderheid is de Mississippi de beste shop van Maastricht.

Sowieso is de Amerikaanse invloed in Maastricht te voelen, want de Lucky Luc Snacks komt als beste uit de bus als het om snacken gaat. Zoepe, iets wat de Limburger zeer graag doet, doe je dan weer het best in de Take Five.

De beste studentenwijk van Maastricht is volgens jullie Wijck, en studeren doe je het beste in de stadsbibliotheek, en anders bij de Brandweer.

Nijmegen

Als je in Nijmegen wil studeren, en daar ging het toch uiteindelijk allemaal om in je studententijd, kan je het beste naar de Radboud bibliotheek. Maar hey, er zijn naast je studie ook een aantal andere belangrijke dingen. Drinken bijvoorbeeld.

Daarvoor kan je het beste naar de Fuik, zeggen jullie. Als je meer van het blowen bent dan is de Kronkel de plek waar je wezen moet. Die shop wordt met afstand het meeste genoemd in jullie antwoorden. Voor een vette kledder ga je naar de cafetaria op het Keizer Karelplein, of naar de Febo op de Molenstraat. Wonen doe je ook in Nijmegen het beste gewoon in het centrum.

Rotterdam

Er zijn in Rotterdam honderden plekken waar je op donderdagavond een biertje kunt drinken om die ongelofelijke stress die ‘onderuit gezakt luisteren naar een hoorcollege’ met zich meebrengt even van je af te laten glijden. Toch kozen jullie eensgezind voor één allerbeste plek om dat te doen: BAR. Bijna de helft van jullie vulde BAR in als beste bar, de rest van de stemmen waren verdeeld over vele andere plekken.

Maar er is nog meer te doen in Rotterdam. Zo kun je blowen bij coffeeshop het Trefpunt, volgens jullie de beste van de stad, en als je wat te nassen wil halen is er geen betere plek in 010 dan HAS.

De beste wijk om in Rotterdam te wonen is volgens jullie Kralingen. En als jullie het zeggen, dan is dat zo. Studeren doe je gewoon in de Erasmusbieb, of in de centrale bibliotheek.

Tilburg

Uit onze enquête kwam The Grass Company met een grote meerderheid van stemmen naar voren als de beste coffeeshop van Tilburg. Dat is ook logisch, want er zijn weinig shops in Nederland waar je naast een goed potje blowen ook terecht kunt voor een uitstekend ontbijt.

Als je toch liever ergens anders eet, dan kan je dat bijvoorbeeld doen bij Cafetaria Tropical, volgens jullie de beste snackbar van de stad. Daar ga je bijvoorbeeld naar toe nadat je jezelf eerst hebt laten vollopen in de Studio, de beste studentenbar, waar je trouwens ook ontzettend prima kunt eten.

De beste wijk om in Tilburg te wonen is het centrum, en studeren doen jullie het liefst gewoon lekker thuis. Hoef je ook niet door de regen te fietsen.

Utrecht

De theorie dat de beste coffeeshops op een boot liggen geldt niet alleen voor Maastricht, maar blijkt ook voor Utrecht te gelden. Jullie kozen de Culture Boat, of gewoon de boot, als beste shop van de stad. Utrechtse studenten en joints zijn trouwens niet bepaald twee handen op één buik. Opvallend veel Utrechters gaven aan dat blowen niet bij studeren hoort – “blowen doe je maar op de UvA,” antwoordde één van de respondenten.

Die shop ligt niet geheel toevallig in jullie favoriete Utrechtse wijk Wittevrouwen. Van daaruit ben je met de fiets ook binnen een paar minuten in Tivoli, waar jullie het liefst de donderdagavond doorbrengen. Over de beste snackplek van Utrecht is de consensus totaal zoek. De Baron en Huzur kregen ongeveer evenveel stemmen, maar ook Alanya en het Eethuis zijn populair.

Zwolle

Zwolle is de enige stad waar jullie niet voor thuis of de bibliotheek als beste studieplek kozen. Als jullie moeten leren gaan jullie liever in Hier en Daar zitten. Als je dan klaar bent met leren kan je meteen door naar Het Vliegende Paard om alle opgedane kennis er weer uit te drinken. Als je echt graag wilt vergeten wat je allemaal geleerd hebt kun je er ook nog een joint bij opsteken, die je volgens jullie het beste haalt bij Het Binnenhof. Omdat je doodgaat als je niet eet, moet je daarna beslist nog even langs de Febo, waar je het beste frituurvoedsel van Zwolle haalt.

Gelukkig is het vanaf daar nog maar vijf minuutjes fietsen naar Assendorp, volgens de enquête absoluut de beste plek om als Zwolse student te wonen.





