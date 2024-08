Dit zijn de steden waar je het best kunt wonen als je jong en arm bent

Als je jong bent en in de randstad woont, is de kans groot dat je elke maand weer diep moet zuchten als je je huur overmaakt, of een steek in je hart voelt elke keer dat je 4 euro betaalt voor een latte macchiato.



Als je de huur, de kosten van je levensonderhoud en alle andere vaste lasten bij elkaar optelt, is de kans dat je aan het eind van de maand geld tekort komt best groot. Voor je het weet heb je een fikse schuld te pakken, terwijl je in een veredelde bezemkast woont.

Videos by VICE

Maar volgens MoveHub, een organisatie die internationale verhuizingen stimuleert, is er hoop. Movehub publiceerde onlangs een ranglijst met de 32 beste steden ter wereld om te wonen als je jong en blut bent, en zijn we dat niet allemaal? De steden zijn gerangschikt op basis van factoren als goedkoop eten, de prijs van openbaar vervoer en huur, vergeleken met het gemiddelde maandelijkse inkomen. Elke stad kreeg een score, met 100 als hoogst haalbare puntentotaal.

Acht van de tien steden die als beste uit de bus kwamen liggen in Europa. Het Schotse Edinburgh voert de lijst aan.

Bekijk ook: Professioneel stierenrijden: een strijd op leven en dood

Edinburgh kreeg 82.95 van de 100 punten, vanwege het grote aanbod aan plekken om goedkoop te eten, en de relatief lage huur. In Edinburgh ben je gemiddeld 32.5 procent van je inkomen kwijt aan huur. Daarnaast is de Schotse hoofdstad relatief veilig.

In Berlijn, de stad die je wellicht kent van de nachten die je er hebt doorgehaald in technokelders, nummer drie op de lijst, met een score van 78.2, is de huur vergeleken met het gemiddelde inkomen het laagst. Berlijners geven gemiddeld 25.6 procent van hun inkomen uit aan huur, een gemiddeld eenkamerappartement kost er 655 euro. Wenen, Praag en Madrid staan ook in de top vijf.

De Indiase stad Mumbai is een van de twee niet-Europese steden in de top 10 (de ander is Melbourne in Australië). Volgens Movehub betaal je aan openbaar vervoer in Mumbai maar iets meer dan een tientje per maand. Daar kan Amsterdam, waar een enkeltje met de tram al 3 euro kost, niet tegenop.

De steden die je als arme millennial moet vermijden zijn weinig verrassend. Londen bungelt onderaan de lijst, omdat je er meer dan de helft van je inkomen kwijt bent aan huur en een maandje in de underground je al snel 200 euro kost.

Ook San Francisco, waar je voor een appartement met één slaapkamer tegen de 3.000 euro per maand betaalt, staat laag op de lijst, net als New York, waar een eenkamerappartement gemiddeld 1870 euro kost.

Het allerslechtste ben je volgens Movehub af in het Braziliaanse Sao Paolo. Die stad is niet alleen behoorlijk onveilig, er zijn ook weinig plekken waar je een beetje betaalbaar kunt eten. Bovendien besteden de inwoners van Sao Paolo gemiddeld 64 procent van hun inkomen aan huur. Dan kan het er nog zo zonnig zijn, als je veel huis voor je geld wilt kun je beter in Berlijn gaan wonen.