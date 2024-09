Dit zijn de tien favoriete liedjes van Weval uit 2016

In december blikken we terug met enkele Nederlandse artiesten die dit jaar uitmuntende platen hebben uitgebracht, door naar hun eigen favoriete tracks van het jaar te vragen.

Het was nogal een jaar voor het Amsterdamse duo Weval: Harm en Merijn brachten in juni hun stuurse debuutalbum uit via Kompakt, speelden op festivals als Lowlands en Pitch en vlogen met hun album de wereld over. Op het album klinkt niet alleen grootse melodieuze techno tussen de 115 en 125 BPM die je zo goed kent van het Keulse label. Nee, de plaat schiet alle kanten op: van stroperig trage en stoffige drumcomputers tot doorreutelende electro met overstuurde synthesizers, maar ook stemmige indie-elektronica-liedjes die in de verte wel wat lijken op het werk van Caribou.

Hun debuutalbum is een van de meest succesvolle Kompakt-releases van het jaar gebleken, maar de zegetocht van Weval is nog niet voorbij: ze staan 29 december ook nog in een uitverkochte grote zaal van Paradiso, doen begin volgend jaar nog shows in Doornroosje, TivoliVredenburg en de Maassilo naast prestigieuze festivals als Primavera. Om zo’n topjaar af te sluiten vroegen we ze naar hun favoriete nummers van 2016.

10. Rebolledo – Spacer Rainbow Woman

Afgelopen zomer tijdens een diner in Barcelona voorafgaande aan een Kompakt-avond bestelden we hetzelfde drankje als Rebolledo. Hij moest best lang uitleggen aan de ober wat het was. In het Spaans, dus we dachten: “Dit komt goed, doe ons er ook maar eentje.” Maar nee, het was een bizar drankje en niet te zuipen. Deze track van hem is gelukkig precies het tegenovergestelde: heel steady en cool.

9. Roman Flügel – The Mighty Suns

Een goeie mix tussen een seventies drum machine en moderne sounds. Het is een vrij ‘klein’ nummer zonder grote hook, maar kan in een hoop situaties worden gedraaid. Het is briljant hoe de track elke keer switcht van groots met veel galm naar kleine, droge en lichte melodieën.

8. BadBadNotGood – Weight Off

Dit is hoe compressie op akoestische drums volgens ons moet klinken. Als je je even stoer wilt voelen wanneer je op Amsterdam Centraal tussen alle mensen loopt: zet deze track aan op je koptelefoon.

KAYTRANADA – Weight Off (Ft. BADBADNOTGOOD) (Music Video) from Marcos on Vimeo.

7. Factory Floor – Dial Me In

Soms verzin je wel eens een baslijntje dat je de hele avond kan luisteren, maar waarvan je de volgende ochtend denkt: “Haal het weg, ASAP!” Factory Floor heeft er eentje te pakken die ik wel steady een uur kan aanhoren. De ietwat tergende vocals neem ik voor lief, zolang die acid bas maar door gaat.



6. Silicon – Cellphone (Live)

Éigenlijk komt dit liedje uit 2015, maar deze liveversie is een maand geleden uitgebracht. We weten natuurlijk niet of deze band – van het broertje van Unknown Mortal Orchestra – echt zo klonk op dat moment. Mocht dat wel zo zijn, dan zijn we behoorlijk jaloers op die drumsound. Die is lekker snappy en distorded.



5. Beyond the Wizards Sleeve – Diagram Girl

Een moderne poptrack, met een hele dikke 80’s sound uitgebracht op Erol Alkan’s label Phantasy. Dit soort pulserende bassen met een simpele kickdrum eronder mogen van ons nog wel even blijven. Zeker als het wordt aangevuld met Beach House-achtige zanglijntjes en melancholische synthviolen.



4. Unknown – Loving (O.C. Edit)

Iedereen heeft ‘m ondertussen wel een keer gehoord op de dansvloer, zeker na ADE. Maar wat wil met zo’n euforisch orgasme als deze? Hij werkt niet alleen goed op de dansvloer, maar het is voor ons ook een luistertrack door de fijne productie.



2. Radiohead – Identikit

Het liefste noemen we tracks die we niet alleen vet vinden, maar ook nog enigszins origineel zijn. Maar als we deze er niet bij zouden zetten zouden we liegen.

1. Soft Hair – Lying Has To Stop

Deze plaat hebben we echt he-le-maal kapot gedraaid tijdens onze US-tour. Het is zo’n aanstekelijk vrolijk popliedje, maar met een hele eigen psychedelische sound. Alles klinkt net een beetje vals, precies waar we van houden. En let ook op minuut 3:48, daar zit de lekkerste “um yeah” opgenomen van dit jaar.