Dit zijn de uitkomsten van het xtc-onderzoek van het Trimbos-instituut

Vandaag publiceerde het Trimbos-instituut drie studies over XTC-gebruik. De onderzoeken bevestigen dat een avondje rondlopen met ogen als schotels absoluut niet onschuldig is. Tijdens de onderzoeken hebben ze gekeken naar de Monitor Drugsincidenten in de periode 2009 tot 2016 en de achtergrond van ernstige vergiftigingen geanalyseerd, dossieronderzoek gedaan naar het aantal MDMA-gerelateerde sterfgevallen en gebruikers geïnterviewd die net ontslagen werden uit de spoedeisende hulp.

Een aantal dingen vielen op uit die onderzoeken, namelijk dat sinds 2010 de acute gevallen van gezondheidsproblemen na het gebruik van xtc ernstiger zijn geworden – en dus niet per se dat er fors méér vergiftigingen zijn door xtc. De onderzoeken gaan over de achtergrond van dit soort incidenten, en niet op een stijging of daling ervan. Die cijfers kun je pas na de zomer verwachten. En dan is het ook nog eens zo dat er een groot verschil is tussen lichte en ernstige gezondheidsproblemen – bij lichte incidenten is iemand nog goed aanspreekbaar, maar bij ernstige vergiftigingen is iemand nauwelijks aanspreekbaar, en is er sprake van een flink verhoogde bloeddruk en temperatuur.

Videos by VICE

Er is sinds 2010 een grote toename in de hoeveelheid werkende stof MDMA in xtc. Meer dan de helft van de pillen op de Nederlandse markt heeft een dosering hoger dan 140 mg, en dat schijnt gevaarlijk te zijn. Ze weten namelijk nog steeds niet wat nou het precieze effect is van MDMA op de gezondheid. “Sommige gebruikers die zijn overleden door xtc hadden in verhouding een minder hoge concentratie MDMA in hun bloed dan nog levende gebruikers,” vertelt Marjan Heuving van het Trimbos-instituut. “Ook bleek het grootste deel van de mensen die zijn overleden aan pillen verder gezond, en dat maakt het lastig en onvoorspelbaar.” Een verband tussen de hoeveelheid MDMA in de pillen en (de mate van ernst van) acute gezondheidsproblemen na gebruik is nog altijd niet direct aantoonbaar.

Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek is dat gebruikers, of specifieker: gebruikers die veel te hard zijn gegaan en op de spoedeisende hulp zijn beland, absoluut geen zin hebben om daar achteraf even gezellig over te keuvelen. “We zien vaak dat het gebruik van xtc en de gezondheidsrisico’s worden gebagatelliseerd, maar we weten niet precies waarom mensen het er niet over willen hebben. Dat vergt nog wat onderzoek,” zegt Marjan.

Maar, dat er geen veilig gebruik bestaat van de drug, staat buiten kijf, volgens Marjan. Risico’s kun je beperken, maar nooit helemaal uitsluiten. Volgens de factsheet ‘ernstige intoxicaties na gebruik’ van het Trimbos-instituut levert de wetenschap steeds meer bewijs dat een pilletje hartstikke schadelijk kan zijn. Het kan leiden tot een verhoogde hartslag, hoge bloeddruk, oververhitting en kan invloed hebben op de hersenen, waardoor epileptische aanvallen of paniekaanvallen niet uitgesloten zijn. Bij gebruik van een pilletje schuilt ook het gevaar dat je liters water gaat drinken en lichaamsprocessen verstoord worden, waardoor je vergiftigd wordt. Het grootste risico loop je als je pillen met een hoge dosering gebruikt, meerdere pillen in een sessie gebruikt, of de drugs combineert met andere drugs, zoals alcohol of medicijnen. Maar, zelfs omgevingstemperatuur kan al negatieve effecten hebben op je gezondheid als je een pilletje hebt gebruikt.

Marjan wil niet al teveel loslaten over hoe je dan precies de risico’s beperkt, omdat gebruik niet wordt aangemoedigd. Maar, mocht je de verleiding om een hapje pil te nemen nou toch niet kunnen weerstaan, dan kun je volgens haar het beste eerst je pillen laten testen, en als ze meer dan 140 mg MDMA bevatten in de prullenmand gooien, nieuwe halen met een mindere dosering, iemand meenemen die nuchter blijft, geen alcohol drinken, niet te veel water drinken en vooral af en toe wat rust nemen.