Dit zijn de vijf onmisbare items voor de festivalzomer van Rachel Green

In de zomer is het festivalterrein een tweede huis voor veel dj’s. De luie stoel wordt ingeruild voor de dj-booth en de achterbank van een auto – juist twee plekken waar comfort niet per se in overvloed aanwezig is. Als je in een korte periode zoveel verschillende festivals ziet wordt al snel duidelijk dat je alleen je favoriete, meest essentiële spullen mee kunt nemen. Het is tenslotte onmogelijk om je halve inboedel met je mee te zeulen over het kampeerterrein van je favoriete feest.



Iemand die hier alles van weet is Rachel Green. Ze heeft een drukke zomer voor de boeg, want ze draait op onder meer Pukkelpop en By the Creek. Ze weet precies wat zij nodig heeft om zich op haar best te voelen op het festivalterrein, en omdat wij daar veel van kunnen leren hebben we haar gevraagd naar haar vijf onmisbare dingen voor het festivalseizoen.

Klimmen en rennen

Als ik op een festival ben heb ik altijd de vreemde drang om in dingen te klimmen, zeker als ik een paar biertjes op heb. Ik weet ook niet hoe het komt. Als ik dat doe kan ik maar beter kleding aanhebben waarin dat kan. Een lange rok is mooi op een festival, maar niet echt praktisch. Als ik kan kiezen ga ik het liefst voor een stevige denimbroek, en het liefst nét iets te groot. Dat is het meest comfortabel. De Petit Ami-broek uit de Amsterdams Blauw-collectie van Scotch & Soda is hier perfect voor. Fijn voor op festivals, en prima om in te klimmen.





Natuurlijk is het altijd handig om een trui of spijkerjas mee te nemen naar een festivalterrein, voor wanneer de avond valt of als het kouder blijkt dan je verwacht. Dan is een oude trui het lekkerste dat er is. Wat mij betreft hoef ik ook niet elk feest een compleet andere outfit aan te hebben. Wat ik niet meer wil zien op fashiongebied? Van die teksten als ‘Love Life’ op shirts, en een dunne legging dragen als broek vind ik ook niet zo sexy.



Vermijd ballerina’s

Schoenen zijn zeer belangrijk op festivals, je loopt toch best veel op een dag. Voor mij zijn Vans de beste keuze. Ik heb geloof ik al vijf paar versleten omdat ze uitscheuren aan de zijkant als ik ze in alle haast weer veel te ruig aantrek. Schoenen moeten vooral lekker zitten. Ik hoorde trouwens laatst dat ze bij Latin Village bepaalde gebieden van het festivalterrein zo hadden ingericht dat je er ook goed op hakken kunt lopen. Slim bedacht, maar dat hoeft voor mij niet. Ik zie ook nog steeds mensen lopen op ballerina’s. Dat vind ik echt de lelijkste schoen ooit gemaakt, dus mij zie je daar niet in.



Deo en haarspul

Iedereen is minder fris aan het einde van een festival, en natuurlijk helpt het niet zo goed als een douche, maar ik vind het toch wel fijn om wat deodorant en haarspray bij me te hebben om me een beetje op te frissen. Maar dat is voor mij wel het enige hoor, ik ben niet echt een tutje. Mijn huid is ook redelijk donker, dus ik heb niet per se veel zonnebrand nodig – maar ik raad iedereen aan om dat wel mee te nemen. Een zonnebril draag ik niet graag als ik op een festival ben. Je hebt het toch op je hoofd, en dan ben je er de hele tijd bewust van. En ik raak ze sowieso kwijt.

Zorg ook dat je doucht als daar de mogelijkheid voor is. Ik slaap door tijdgebrek niet echt vaak meer op campings van een festivalterrein, maar je kunt je er over het algemeen wel goed opfrissen. Ik vind kamperen absoluut niet vervelend, maar ik heb anderhalf jaar bij Defensie gezeten, dus ik heb eigenlijk wel genoeg nachten in een tent doorgebracht.









Backstage-kiekjes

Mijn oma is vorig jaar overleden en toen we haar huis leeghaalden vond ik een oude, analoge camera. Eigenlijk heb ik die sindsdien vrijwel altijd bij me. Ik vind het leuk om op feestjes of backstage foto’s te maken van de artiesten die daar zijn. Partyfoto’s geven namelijk vaak een vertekend beeld. Ik zie vaak genoeg mensen ergens onderuitgezakt zitten, maar als dan een camera tevoorschijn komt zijn ze opeens vrolijk en gaan de handen in het haar. Daarom vind ik het leuk om mijn eigen foto’s te maken.



Een plan B

Dit is een tip voor iedereen die moet draaien op een festival: zorg dat je altijd een back-up van al je muziek bij je hebt, mocht er iets fout gaan. Hetzelfde geldt voor bepaalde plugjes voor je apparatuur. Ik heb vaak genoeg gehad dat ik ergens kwam waar het materiaal niet helemaal in orde was, en dan is het fijn om zelf extra onderdelen bij je te hebben zodat je show hoe dan ook door kan gaan.



Ik heb trouwens net allemaal nieuwe spullen aan moeten schaffen. Na een dag draaien in De School wilde ik net haastig in m’n auto stappen, maar toen werd ik gebeld. Zonder na te denken had ik mijn tas met spullen op het dak van mijn auto gezet en toen ik ophing heb ik zonder na te denken mijn navigatie aangezet en ben ik weggereden met m’n spullen nog op het dak. Dan baal je wel, natuurlijk.