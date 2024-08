Dit zijn de wereldwijde mythes over vagina’s met tanden die pikken afbijten

Verhalen over de mythische vagina dentata (Latijn voor getande vagina) bestaan in vrijwel elke cultuur. Hoewel veel van deze verhalen als waarschuwing voor mannen dienen om niet zomaar overal hun penis in te stoppen om te voorkomen dat ze hem verliezen, hebben andere en veel verontrustendere versies betrekking op niet-consensuele penetratie van vrouwen om die tanden te verwijderen.



De angst van mannen voor castratie wordt verergerd door het geërfde culturele geloof dat mannen bepaalde seksuele rechten hebben – twee zaken die functioneren als fundamentele pijlers van mannelijkheid. Patriarchaten reageren daarop door te proberen de ‘gevaarlijke’ seksualiteiten en lichamen van vrouwen te beheersen, en daarom zijn de oorlogen tegen vrouwen over de hele wereld diep geworteld in de hardnekkige mythe van de getande vagina en wat die vertegenwoordigt. Hier zijn tien opmerkelijke voorbeelden uit de hele wereld:

1. Oostenrijk

De term ‘vagina dentata’ werd rond 1900 voor het eerst geclaimd door de misogyne psychoanalyticus Sigmund Freud om het idee van ‘verslinden of verslonden worden’ te beschrijven, alsof de mond en de vagina één zijn. Maar ook vóór Freud is het idee van een bijtende vagina al in de geschiedenisboeken terug te vinden. Freuds terminologie zou tientallen jaren later worden overgenomen door feministische Freudiaanse revisionisten, om de directe castratieangst en gegeneraliseerde angst voor vrouwen aan te geven die de hoeksteen is geworden van de fallocentrische menselijke cultuur.

2. Griekenland

Bij de Griekse Gorgonen gaat het niet echt om getande vagina’s, maar deze mythische vrouwelijke figuren met slagtanden, representeren wel dit concept. Medusa, de bekendste van de Gorgonen, kan met één blik een man in steen veranderen en heeft een gigantische mond en slangenhaar. Barbara Creed schrijft in The Monstrous Feminine: “De angst voor Medusa is de angst voor castratie, die verband houdt met het zien van iets.” Dus niet alleen vrouwelijke geslachtsorganen zijn eng: vrouwen in het algemeen zijn angstaanjagend.

'Medusa' van Peter Paul Rubens

3. India

Er zijn zoveel verhalen in India over mannen die de vagina dentata overwonnen hebben, dat The Washington Post de theorie heeft bedacht dat deze verhalen een van de oorzaken zijn van de verkrachtingsepidemie in het land. In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh gaat een van de bekendste verhalen over een brahmaan die ervan overtuigd is dat zijn geliefde een getande vagina heeft. Hij huurt vier mannen van lagere kasten in om haar te ontvoeren en de vaginale tanden van de vrouw te verwijderen. Nadat ze dit hebben gedaan en de vrouw door dit trauma hebben getemd, trouwt de brahmaan met haar. En ze leefden nog lang en gelukkig. (Waarschijnlijk niet. Ik hoop dat haar tanden zijn teruggegroeid.)

4. Zuid-Afrika

Net als in India zijn er veel verhalen over getande vagina’s op het Afrikaanse continent. Sommige mensen beweren dat deze verhalen de ruggengraat vormen voor de vrouwelijke genitale verminking, waarmee de vrouwelijke seksualiteit onderdrukt wordt. Als reactie op de alarmerende verkrachtingspercentages in Zuid-Afrika (een van de hoogste in de wereld), vond Sonette Ehlers de Rapex uit, het ‘anti-verkrachtingscondoom’ dat een rij tanden heeft.

5. Japan (de Aino)

Een verhaal uit het shintoïsme gaat over hoe een demon tanden verstopt in de vagina van een vrouw. Daarna castreert ze daarna per ongelijk twee bruidegoms op hun huwelijksnachten, voordat ze het heft in eigen handen neemt en een ijzeren penis ontwerpt om de tanden zelf te verwijderen. Het is een van de weinige verhalen van over de hele wereld waarin een vrouw de controle over haar lichaam in eigen handen neemt, in plaats van dat ze door mannen wordt belaagd om de dentata te verwijderen. De ijzeren fallus die ze heeft gemaakt, is in een schrijn [een kistje om relieken in te bewaren] opgeborgen in Kawasaki. Veel sekswerkers laten daar offers achter en bidden om beschermd te blijven tijdens hun werk.

Kanamara Matsuri (Festival van de IJzeren Fallus) wordt elk voorjaar gehouden in en rondom de Kanayama-schrijn.

6. Nieuw-Zeeland (Maori)

In de mythologie van de Maori besluit de bedriegergod Māui dat hij mensen onsterfelijk zal maken via de vagina van de godin van de onderwereld, Hine-nui-te-pō. Hij verandert zichzelf in een rups en kruipt in haar vagina terwijl ze slaapt, in de veronderstelling dat als hij haar mond verlaat, het proces van geboorte en dood zal worden omgekeerd.



Maar de Pīwakawaka, die getuige zijn, beginnen te lachen om dit dwaze idee, waarna Hine-nui-te-pō wakker wordt. Ze vermoordt Māui met haar vagina dentata van vulkanisch glas en vervloekt de mensen met sterfelijkheid.

7. Chili (Mapuche)

De inheemse Mapuche uit Chili hebben een huiveringwekkend gezegde: “Een vrouw met een opvallend uiterlijk heeft een bijtende vagina.” Met andere woorden: een geheel nieuwe manier om Instagram en social media te ervaren.

8. Rusland

In The Folklore of Northeastern Asia, as Compared with that of Northwestern America schrijft Waldemar Bogoras over het verhaal van een mooie jonge vrouw die is uitgehuwelijkt aan een vieze, oude man. Om te voorkomen dat ze seks met de man moet hebben, legt de jonge bruid een vissenkop in haar vagina, zodat diens tanden hem elke keer snijden als hij het probeert. De man is getraumatiseerd en zij noemt hem “een dwaas omdat hij niet weet dat de vagina’s van jonge meisjes meestal tanden hebben.” Ze leeft de rest van haar leven zonder seks met hem te hebben. Dat is een ander soort eind goed, al goed.

9. Amerika (de Ponca)

In The Handbook of Native American Mythology gaat het Ponca-verhaal Teeth in the Wrong Places over een van de vele seksuele ontmoetingen van de bedrieger Coyote. Hij ontmoet een vrouw en haar twee mooie, gevaarlijke dochters, waarvan gezegd wordt dat ze met hun getande vagina’s mannen uit het hele land opeten. Na een dag met het gezin te hebben doorgebracht, wordt Coyote uitgenodigd om tussen de twee dochters van de vrouw in te blijven slapen. Nadat de jongste dochter onthult dat de vrouw een heks is die beide jonge vrouwen een vagina dentata gaf, doodt Coyote de oudere dochter, die hem probeert te bijten met haar vagina. Hij doodt vervolgens de heks en “slaat” de vagina dentata van de jongste dochter, waardoor er “slechts één botte tand overblijft, die heel opwindend was tijdens het vrijen.”

10. Engeland

Voordat je dit artikel afsluit met het idee dat vagina’s met tanden in de werkelijkheid niet bestaan, wil ik je nog informeren over het geval van de ‘dermoidcyste’ of teratoomcyste’, dat ervoor zorgde dat er echte tanden in de baarmoeder van een Britse vrouw groeiden. Het exemplaar is nu te zien in de pathologiecollectie van University College London en is net zo angstaanjagend als je je voorstelt.