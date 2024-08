Dit zijn de wietsoorten waarmee je de beste seks hebt

Welk wietje het beste is om seks op te hebben is niet zomaar te beantwoorden. Er zijn volgens Erica Krumpl van Los Angeles Cornerstone Collective simpelweg te veel verschillen. Welke wiettop goed werkt in bed, bijvoorbeeld, hangt onder andere af van je gemoedstoestand voordat je blowt. Heb je bijvoorbeeld pijn? Ben je angstig? Rook je wiet om je libido op te krikken? Er zijn verschillende wietsoorten die goed werken bij verschillende gemoedstoestanden.

Maar experts zoals Krumpl weten wél dat mensen die angstig zijn beter soorten met veel CBD en weinig THC (de psychoactieve stof die zowel euforie als paranoia kan veroorzaken) kunnen roken. Cannabidiol, of CBD, is de cannabinoïde in wiet die je helpt te ontspannen. Je voelt je er een puddinkje door, en het kan dus helpen om in de juiste vibe te komen.

Je relaxt voelen, zeker voor mensen met een vulva of mensen die soms angstig zijn, is noodzakelijk om een orgasme te krijgen.

“Mocht je tijdens de seks angstgevoelens hebben, dan kan je shop je meestal wel vertellen welke soorten het best zouden werken,” zegt Vanessa Lavorato, eigenaar van de cannabiswinkel Marigold Sweets. “Ik kan niet garanderen dat cannabis een soort wondermiddel is dat ervoor zorgt dat je ineens het beste orgasme van je leven te krijgt, maar voor mensen die angst ervaren, helpt het zeker.”

“[Je moet] eigenlijk eerst voor jezelf uitmaken wat voor soort seks je wil hebben,” zegt docent seksuele voorlichting Ashley Manta. Welke wietsoort je ook kiest, met welke reden dan ook, je moet wat onderzoek doen naar de wiet en seks die bij jou en je partner passen. “Wil je trage en passionele seks hebben met je partner waarbij je je verbonden voelt, in elkaars ogen kijkt en lief bent? Of ben je meer op zoek naar: ‘Oh my god ik wil nu de kleren van je lijf rukken’-seks?”

Een wietsoort zoals Yumboldt kan goed zijn voor intieme en knuffelige seks, omdat het ervoor zorgt dat je je relaxt en blij voelt.

Mocht je last hebben van angsten of lijden aan een angststoornis, dan raadt de wietwebsite HERB aan om wietsoorten als Northern Lights te gebruiken, maar ook gekruiste soorten, die ongeveer dezelfde THC en CBD gehaltes hebben. Een voorbeeld daarvan is One to One. Als je op zoek bent naar iets wat je actiever maakt, raadt Lavorato de wietsoort Green Crack aan. Leafly, naar eigen zeggen ‘’s werelds grootste informatiebron voor cannabis’, denkt daar hetzelfde over.

“Als je wiet wilt waarvan je een beest in bed wordt, zou ik op zoek gaan naar soorten die hoog zijn in pineen en limoneen, twee verschillende terpenen,” zegt Manta. Terpenen zijn aromatische oliën die naast cannabinoïden in cannabis worden vrijgelaten. Ze zorgen niet alleen voor de specifieke geur van een bepaalde soort, maar kunnen ook voor verschillende fysieke en psycho-actieve effecten zorgen. Pineen, dat bekend staat om zijn dennenboom-achtige geur, helpt je om je alerter te voelen – als je flink wilt wiepen, is het namelijk misschien fijn om je niet meteen een slappe zak aardappelen te voelen. Limoneen is berucht om zijn zure citrusgeur en helpt bij het reduceren van stress.

Experts raden aan om te experimenteren met roken, vapen of iets dat langer werkt, zoals spacecake. Op die manier kom je te weten hoe de soorten je hersenen, lichaam en gewoonten beïnvloeden. Er zijn niet enorm veel specifieke cannabisproducten voor seks op de markt. Maar bijvoorbeeld het wiet-glijmiddel Floria en de vaper die de stof hmbldt produceert, worden warm aanbevolen.

Wietseks kun je het beste eerst bij jezelf ontdekken. Op die manier kun je in alle vrijheid experimenteren met de verschillende highs die je ervaart. “Beginnen met masturberen is een goed idee,” zegt Manta. Want als dit echt iets is wat je wilt doen, moet je blijven proberen. Het is vaak even zoeken naar wat het beste bij je past. En dat is niet zomaar de eerste soort die je uitprobeert.

De sleutel naar de juiste soort is proberen en falen, met achtergrondkennis over wat je precies aan het roken, vapen of eten bent in je slaapkamer. We hebben het over seks, dus het zal voor de meeste jonko-rokers de moeite waard zijn.