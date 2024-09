Dit zijn de zeven dodelijke zonden in de club

De zondaars van de clubcultuur. Foto via THUMP

De meeste mensen weten inmiddels wat ze wel en niet moeten doen in de club: kots niet over iemand heen, vraag One Dance niet aan, laat iemand met negen biertjes in zijn armen erlangs, ga niet met je rug naar de dj staan, wees lief tegen de beveiliging, verstop je drugs goed, deel je drugs met je vriendjes, geef mensen die slecht gaan een slok van je water, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Helaas wordt de dansvloer nog steeds regelmatig bevuild door egoïstische sukkels die blijven lullen, alleen maar stilstaan of juist veel te irritant in de rondte springen en bierdouches uitdelen.

Videos by VICE

Het ergste hiervan is dat ook jij je hier weleens schuldig aan maakt zodra je een paar biertjes op hebt en weer eens veel te diep in het buideltje met bittere mdma hebt getast. Hoe voorkom je dit verschrikkelijke gedrag? Daarvoor check je deze gids. Hieronder lees je de zeven dodelijke zonden die je kunt begaan tijdens het uitgaan.

Lees verder op THUMP.