Dit zijn een paar van de vreemdste dingen waar mensen door zijn klaargekomen

De manier waarop de gemiddelde persoon doorgaans een orgasme krijgt is vrij voor de hand liggend: door het geslachtsdeel te stimuleren. Maar het geslachtsdeel aanraken is geen vereiste om klaar te komen; een orgasme kan namelijk het resultaat van een breed scala activiteiten zijn — activiteiten die niet eens per se seksueel van aard hoeven te zijn. Volgens een recent onderzoek, gepubliceerd in het International Journal of Sexual Health , zijn er schijnbaar oneindig veel manieren waarop mensen tot een seksueel hoogtepunt kunnen komen.

In het onderzoek werden reacties op een e-mail geanalyseerd die oorspronkelijk op de website postsecret.com was verschenen, waarin de auteur beschreef hoe zij een orgasme had gehad tijdens het sporten. Er hadden 919 mensen op de e-mail gereageerd, waarvan veel de uiteenlopende manieren beschreven waarop zij een orgasme hadden gehad zonder enige seksuele stimulatie.

Videos by VICE

Een groot deel van de antwoorders (23,7 procent) had net als de auteur weleens een orgasme gehad tijdens het sporten. De meest orgasme-opwekkende sportactiviteiten waren volgens de deelnemers “paardrijden, fietsen en ‘op een Pilates-bal stuiteren.’” Hoewel deze activiteiten hoogstwaarschijnlijk wat frictie veroorzaakten op het geslachtsdeel, waren er ook andere sportactiviteiten waarbij dit niet gebeurde; sommige mensen kregen een orgasme als gevolg van buikspieroefeningen, rolschaatsen, zwemmen en gewichtstraining.

Ook vermelden een aantal mensen (10 procent) dat zij klaar waren gekomen in een voertuig; van auto’s en bussen tot vliegtuigen en het karretje van een achtbaan. Deze orgasmes waren veelal het gevolg van een hobbelig ritje. In de woorden van een briefschrijver: “Ik bleef opzettelijk twee jaar lang in mijn gammele Ford pick-up truck rijden en deed alsof ik de vering wilde laten repareren. Maar eigenlijk vond ik de vibraties enorm lekker, vooral als ik strakke jeans aan had.”

Ongeveer zeven procent beschreef hoe ze orgasmes krijgen door andere lichamelijke functies, voornamelijk urineren en poepen. Zo vertelde iemand: “Als ik hele erge krampen en hoge nood heb, krijg ik soms een heel intens orgasme. Dit gebeurde een keer tijdens een werkvergadering. Ik moest wegkijken en de armleuningen van m’n stoel stevig vastgrijpen omdat mijn hele lichaam zo heftig vibreerde.”

Mensen beschreven ook hoe ze orgasmes kregen als gevolg van stimulatie van een ander lichaamsdeel, zoals hun voeten, mond en oren, al komt dit een stuk minder vaak voor. Orgasmes door stimulatie van de voeten werd het meest vermeld, vaak als gevolg van voetmassages. Maar ook andere vormen van voet-stimulatie leidden tot orgasme, zo vertelde iemand: “Ik kwam ooit klaar door met mijn voeten uit het raam van een rijdende auto te hangen. De wind kietelde me en ik had een raar orgasme dat in mijn voeten begon.”

Nog meer anderen deden verslag van hun orgasmes tijdens andere activiteiten, zoals het geven van borstvoeding, het gebruiken van drugs (vooral wiet, xtc en LSD), lezen, muziek luisteren, bevallen, krabben van de jeuk en slapen. Maar de meest interessante activiteit vond ik — als iemand die professioneel onderzoek doet naar seks — de mensen die orgasmes kregen tijdens het eten. Zo vertelde iemand dat zij altijd klaarkomen als ze een perfect rijpe cherrytomaat eten, en een ander beschreef hoe zij klaarkomt door tonijn te eten — de textuur doet het ‘m blijkbaar voor haar.

Ik was tevens gefascineerd door de mensen die vertelden hoe zij een orgasme kregen als gevolg van fysieke pijn, bijvoorbeeld terwijl ze getatoeëerd werden of een piercing lieten zetten, of zelfs tijdens hevige pijn door nierstenen of een tandbehandeling. “De meest intense en onverwachte orgasme kreeg ik terwijl ik een tattoo liet zetten op mijn voet,” vertelt een deelnemer. “De pijn was verschrikkelijk en toen het erop zat, begon de tatoeëerder verlichtende gel op mijn voet te smeren. Het contrast tussen de enorme pijn van de tattoo het daaropvolgende genot van de gel was teveel voor mijn lichaam. Ik weet niet zeker of hij het doorhad, maar hij bleef mijn voet wrijven totdat ik klaar was.”

De onderzoeksresultaten zijn wat beperkt omdat we niet weten hoe vaak mensen dit soort ervaringen hebben of hoe vaak dit voorkomt onder de rest van de bevolking. Ook weten we niet wat de werkende kracht is achter deze orgasmes. Zo zijn er soms meerdere factoren werkzaam, bijvoorbeeld tijdens het autoritje waarbij tevens muziek wordt afgespeeld. In dat geval is het moeilijk te zeggen of de orgasme het resultaat is van de autorit, de muziek of de combinatie van die twee dingen. Ook weten we niet in hoeverre de aanwezigheid van andere mensen invloed heeft op de orgasmes, omdat niet in alle gevallen anderen erbij betrokken waren.

En dan is er ook nog het feit dat we bij dit onderzoek zelf-gerapporteerde data analyseren. Doordat er geen fysiologische of neurologische data bij betrokken is, weten we ook niet of deze orgasmes daadwerkelijk hetzelfde zijn als orgasmes die het gevolg zijn van stimulatie van het geslachtsdeel. (Er is duidelijk meer onderzoek naar orgasmes nodig.)

Maar los van de gelimiteerde wetenschappelijke data, wijst het onderzoek er wel op dat orgasmes niet alleen voorkomen tijdens seksuele activiteiten of stimulatie van het geslachtsdeel. Het lijkt erop dat orgasmes een multisensorische ervaring zijn dat mogelijk door een groot aantal verschillende activiteiten getriggerd kan worden. Als dit inderdaad zo is, dan zijn we eigenlijk pas net begonnen met begrijpen van het orgasme, en alle verschillende manieren waarop, wanneer en waarom mensen ze kunnen krijgen.