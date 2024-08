Dit zijn gezonde soorten seksspelletjes, volgens een seksuoloog

Hoe je het spannend houdt in de slaapkamer: het is een onderwerp dat gretig aftrek vindt. Blijkbaar willen veel mensen het weten. Ik heb ook het een en ander geschreven over hoe je ‘je liefdesleven naar een hoger niveau kan tillen’, of vergelijkbare clichés.



Maar hoewel het internet bijna uit z’n voegen barst door de overdaad aan spelgebaseerde manieren om je seksleven spannend te houden, heb ik niet veel kunnen vinden over hoe spelletjes precies werken om nieuwe, spannende en bevredigende aspecten van je seksleven te ontdekken.

Psychotherapeute Ducinea Pitagora uit New York, ook wel bekend als ’The Kink Doctor’, vertelt me dat seksspelletjes idealiter tot betere communicatie tussen partners leiden, omdat alle partijen vooraf samen regels hebben bedacht om succesvol te kunnen spelen. “Bij dit soort communicatie hoort onderhandelen, expliciet en enthousiast toestemming verlenen, en ‘nazorg’ waar wordt teruggegaan naar de realiteit, en wordt verwerkt wat wel en niet werkte in het spel,” zegt ze. Ze voegt daaraan toe dat die realiteit zoveel inhoudt als ‘de normale, fysieke, cognitieve en emotionele staat’ van die persoon.

“Als je een seksspelletje speelt kunnen je lichaam, geest en emoties in een verhoogde of gedempte staat verkeren, afhankelijk van het soort spel of soort scène. De nazorg-fase dient om de deelnemers weer terug te brengen naar de werkelijkheid, en om een gevoel van stabiliteit te creeëren, zodat alles wat tijdens het spel gebeurde verwerkt, gewaardeerd en geïntegreerd kan worden.”

Pitagora verdeelt seksspelletjes in vier verschillende categorieën van soorten spellen, die bedoeld zijn om mensen te helpen met het ontdekken van wat ze nou precies lekker vinden.

Nieuwe dingen ontdekken

Dit soort spellen moedigen je aan om seksuele verlangens en fantasieën die je nooit in werkelijkheid hebt kunnen uitvoeren, te verwezenlijken. Jij en je partner kunnen bijvoorbeeld allebei lijstjes maken van dingen die jullie wel eens zouden willen proberen, en dan kijken waar deze lijstjes overlappen, en dan alle losse items uitknippen en in een hoed of zo door elkaar husselen. Nu kunnen jullie een voor een jullie hoogsteigen seksideeën uit de hoed trekken.



Pitagora waarschuwt wel dat voor alles toestemming moet worden verleend, ook als dat aan het begin van het spel al een keer gedaan is. Het kan goed dat je ergens het ene moment nog benieuwd naar was, maar je toch besluit dat je er nog niet klaar voor bent, vooral als jullie al met andere dingen bezig zijn geweest.

“Dat opnieuw controleren doe je gewoon door letterlijk te vragen, en/of het safeword te gebruiken dat jullie hebben afgesproken”, zegt ze. Dat kan je het beste doen wanneer het gewoon juist voelt, en op een manier die past bij het soort spel of scène die jullie spelen, maar het moet wel door beide partijen herkend worden als zodanig. “Voordat je begint met een spel moet er altijd een gesprek plaatsvinden over hoe je tijdens het spel om toestemming vraagt, en hoe je het verleent.”

Nieuwe seksuele ervaringen creëren kan enorm verbindend werken, en de sekslevens van partners die al een tijd lang samen zijn (en misschien hun interacties wat routinematig zijn gaan vinden) een nieuwe impuls geven, vertelt ze me. “Het kan ook bevredigend werken op persoonlijk vlak, mensen leren nieuwe dingen over hun seksuele verlangens en hun eigen identiteit.”

Rollenspellen

Pitagora legt uit dat deze categorie verschillende subcategorieën bevat, zoals dominante/onderdanige machtsuitwisselingen, cosplay, live action role playing (LARPen), en dat al deze subcategorieën ook weer eigen subcategorieën kunnen bevatten.

“In de context van een rollenspel kan je verschillende seksuele identiteiten aannemen, binnen bepaalde scènes of op een manier die scènes overschrijdt, waarmee je als het ware het idee van een vaste en verwachte identiteit op de hak neemt,” verklaart ze. Rollenspellen kunnen een individu bevrijden van beperkingen door bepaalde verwachtingen, en leiden tot het verkennen van erotisch verlangen en fantasieën, en tot meer zelfidentificatie.

Het uitgebreide aanbod aan scenario’s en activiteiten die onder de noemer ‘rollenspellen’ vallen kan mensen motiveren om creatiever te worden bij het ontwikkelen van hun seksualiteit en zelfbeeld. Zo’n traject van onderhandelen, toestemming verlenen en aan een rollenspel deelnemen, en de nodige nazorg doen, na terug te keren naar de realiteit, kan ook voor meer intimiteit en verbintenis zorgen.

Virtual reality-spellen

We leven in een technologisch tijdperk, dus VR seksspellen zijn ook zeker weten een ding. “Ik kan hier minder over zeggen, aangezien ik mensen altijd wil aanmoedigen om interactie te hebben zonder tussenkomst van een technologische firewall,” zegt Pitagora. “Dat gezegd hebbende, geloof ik wel dat virtuele spellen twee van de eerdergenoemde categorieën doet overlappen, en een manier kan zijn om nieuwe ervaringen en rollenspellen te creëren, die dankzij logistieke beperkingen niet op een andere manier bereikt kunnen worden.” Het voordeel van virtuele seksspelletjes is volgens haar dat ze mensen kunnen bevrijden van hun eigen seksuele identiteit of hun eigen lichamen, en kunnen helpen met het activeren van de verbeelding.

Als je bijvoorbeeld altijd al een keer een draak wilde zijn die seks heeft met een alien, dan kan dat met VR zomaar. En wanneer de technologie beter wordt, worden ook de ervaringen die mogelijk zijn steeds uitgebreider en overtuigender. Pitagora zegt dat voor mensen die niet de natuurlijke neiging hebben om zichzelf te isoleren, VR seks hen kan helpen met het verkennen van hun seksuele identiteit of lichaam, op een manier die momenteel onmogelijk is. Dit kan uiteindelijk leiden tot dit soort verkenningen samen met een ander. “Maar voor mensen die wel de neiging hebben om zich af te zonderen kan VR seks dat juist in de hand spelen”, waarschuwt ze.

Wedstrijden

Hoewel je bij spelletjes vaak aan competitie denkt kunnen wedstrijdelementen binnen seksspellen behoorlijk problematisch zijn, vertelt Pitagora me. Bij dit soort competitie in de slaapkamer kun je denken aan kijken wie iets langer volhoudt, of hoe goed iemand een bepaalde activiteit kan. “Maar iets langer doen is niet altijd beter, en hoe goed iemand iets doet, is natuurlijk ook subjectief.” Een reden waarom Pitagora competitieve seksspellen niet aanbeveelt — met een uitzondering voor naakt Twister spelen, mits je van tevoren afspreekt waar je wel en niet mag aanraken — is dat het een atmosfeer creëert waar een winner en een verliezer bestaan. “Je zou nooit moeten kunnen ‘verliezen’ als het om seks gaat. Tenzij het gaat om een wedstrijd die onder de categorie rollenspel valt, waar winnen en verliezen onderdeel is van de rol die je speelt. Dit moet wel weer van tevoren afgesproken zijn, en toestemming voor gegeven zijn”, zegt ze.

Het andere problematische aspect van competitieve seksspellen is dat zelfs wanneer er afspraken gemaakt zijn en er toestemming is gegeven, iemand nog steeds een zeer competitief ingesteld persoon kan zijn. Diegene kan daarom zijn of haar grenzen overgaan, en iets doen waar hij of zij misschien later spijt van heeft. En dan is het ook nog lastig, omdat competitie vergelijken en veroordelen in de hand kan werken, en sociale stigma’s in stand kan houden. “Dit ervaren we al genoeg op dagelijkse basis, dus vergelijkingen tussen jou en je partner kan je echt beter vermijden in de slaapkamer,” zegt ze.



