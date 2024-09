Dit zijn onze favorieten voor TodaysArt in Den Haag

TodaysArt is, dat durven we best wel te stellen, misschien wel het meest vooruitstrevende kunstfestival van Nederland. Vanaf 22 september staat de binnenstad van Den Haag in de buurt van het Spuiplein voor vier dagen in het teken van een overweldigende mix van onder andere performances, geluidskunst en beeldende kunstwerken van internationale kunstenaars. Om je alvast een beetje op weg te helpen in het programma hebben we dit jaar in samenwerking met het festival een speciale The Creators Project Route voor je uitgestippeld van 10 dingen die je écht niet mag missen:

1. Hiroaki Umeda – Intensional Particle

Hiruaki Umeda staat te boek als een van de interessantste namen binnen de avant-garde van Japan. En dat is niet zonder reden. Umeda combineert zijn hoedanigheden als choreograaf, danser, beeldkunstenaar en componist in performances die je heen en weer slingeren tussen de digitale wereld en het fysieke nu. Verwacht een mix van moderne dans, hiphop, optisch bedrog en muziek die je besef van tijd en ruimte laat wankelen.

Videos by VICE

Theater aan het Spui, Zaal 1 – 23 September (19:45-20:45)

2. Myriam Bleau – autopsy.glass + Soft Revolvers

Is het muziek, performance, of een installatie? Het is in ieder geval wat Myriam Bleau doet en het is tof. De Canadese gebruikt glassculpturen in combinatie met lichtontwerp en composities van techno en experimentele elektronische muziek. Op TodaysArt laat ze twee van haar projecten zien.

Theater aan het Spui, Zaal 1 (autopsy.glass – 23 sept 21:35-22:00 / Soft Revolvers – 24sept 21:05)

3. Dopplereffekt + Antivj + Scientists & Artists-coders – Entropy

TodaysArt 2016 heeft de wereldpremière van Entropy, een project dat visualisaties van astronomie-data, soundscapes en verhalen van wetenschappers samenbrengt. Geluidspioniers Dopplereffekt uit Detroit en de Brusselse beeldmakers Antivj gaan samen met astronomen en programmeurs je zintuigen bespelen met een verhaal over kosmologie, sterrenkunde en astrofysica.

Theater aan het Spui, Zaal 1 – 24 september 2016 (16:00 – 17:00 + 19:00 – 20:00)

4. NONOTAK

Française Noemi Schipfer en Takami Nakamoto uit Japan, samen beter bekend als NONOTAK, creëren kunstwerken die bestaan uit licht, geluid en architectuur. De geometrische videomapping, lichtprojecties, buitenaardse geluiden, zwevende objecten en het ontregelend ontwerp zorgen ervoor dat de grens tussen het fysieke en het virtuele vervaagt. Speciaal voor TodaysArt maakt NONOTAK een nieuwe installatie.

Theater aan het Spui, Entree, 23 + 24 September (doorlopend)

5. Klara Lewis

Geluidssculpturen – zo kun je het werk van de Zweedse Klara Lewis misschien het best omschrijven. Overal en nergens neemt ze alledaagse geluiden op die ze vervolgens verwerkt in haar composities. Getjilp van vogels, brommende fabrieksgeluiden, een gil van een vrouw of onduidelijke snaarachtige tonen. Lewis maakt er sferische soundscapes van die je gevoelsmatig van ongure industrieterreinen naar dromerige berglandschappen slepen.

Theater aan het Spui, Zaal 2, Zaterdag 24 Sept 21:34-22:34

6. Pedro Reyes – Disarm: Turning weapons into instruments

De Mexicaan Pedro Reyes speelt met wapens. Zijn project Disarm is een gigantisch geautomatiseerd instrument dat bestaat uit bijna 7.000 wapens die door het Mexicaanse leger zijn verzameld en vernietigd. Reyes transformeert het drugsgeweld in zijn land zo tot een intense muziekinstallatie vol sociaalpolitieke symboliek.

Pulchri Studio, Hardenbergzaal, 26 augustus – 25 september 11:00-22:00 te zien in Pulchri studio

7. Ali Eslami & Ash Koosha – Snow VR

De 25-jarige computerkunstenaar Ali Eslami uit Iran is al een behoorlijke naam binnen het nog jonge veld van virtual realitykunst. Sinds zijn veertiende maakt hij al 3D-modellen en nu creëert hij alternatieve werkelijkheden die je eigenlijk niet verzint, maar waar je tijdens TodaysArt met een Oculus Rift op je snuit toch gewoon lekker in kunt stappen. Je komt dan terecht in de parallelle kosmos van SNOW VR, waarvoor Eslami de meest surreële 3D-taferelen creëerde en waarbij componist en producer Ash Koosha (die eerder dit jaar bij Ninja Tune het album I AKA I uitbracht) het geluidslandschap maakte.

Installatie: Filmhuis Studio A (23 + 24 Sept, doorlopend 11:00-01:00) Talk: Vrijdag 23 September

8. Matthias Oostrik – plplpl.pl::scrutiny

Als je nog niet bang bent voor alle zichtbare en onzichtbare surveillance dan wordt je dat wel van de megaconfronterende installatie van Matthias Oostrik. De hangende observatiemachine van schermen en camera’s nodigt je uit dichtbij te komen, om er vervolgens achter te komen dat jij het bent die geanalyseerd wordt op afwijkend gedrag.

Theater aan het Spui, Foyer, 23 en 24 september, doorlopend.

Een foto die is geplaatst door ZUS (@zusoffice) op 31 Aug 2016 om 12:18 PDT

9. ZUS [Zones Urbaines Sensibles]

ZUS is misschien wel het tofste architectenbureau van Nederland, dat gevraagd en ongevraagd plannen verzint voor een betere stad. Je kunt ze kennen van de Luchtsingel in Rotterdam, maar ze doen ook kleding, boeken en tentoonstellingen, hebben creatieve verzamelplaats Schieblock ontwikkeld én gaan de grootste zeesluis ter wereld ontwerpen. Voor TodaysArt gaan ze het Agora, de Griekse oervorm van publieke ruimte en democratie, op vier manieren recreëren. Op de structuren vinden tijdens het festival lezingen en performances plaats.

Spuiplein, 22-25 september doorlopend. Talks: zaterdag 24 september.

10. Pablo Calderón Salazar + Rebekka Kiesewetter + LaJetée + Marginal + Parasite 2.0 – The Politics of Queuing and the Architecture of Queues

We staan allemaal weleens stil, wachtend op onze beurt om iets te doen, te kopen of naar binnen te mogen. Het project van het collectief van ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers dat werd geselecteerd uit de open call voor TodaysArt, gaat hierover. Met vier interventies in rijen, verschillend in opzet en regels, laten ze je de architectuur, psychologie en sociologie van ‘de rij’ ervaren.

Spuiplein, 23 en 24 september, doorlopend.

De precieze tijden en locaties kunnen nog wijzigen, houd daarom voor de laatste info de website van TodaysArt in de gaten.