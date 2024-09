Dit zijn onze favoriete nieuwe liedjes van de week

Na een paar vage korte flarden nieuwe muziek, bracht The xx deze week eindelijk een nieuwe single uit. En verdomme, wat is On Hold mooi: ze zijn eens van de formule met galmende gitaartjes afgestapt. Oké, je hoort ze nog op de achtergrond, maar dit gebroken harten-liedje klinkt al met al meer als een nieuw solonummer van Jamie xx, met een hele coole Hall & Oates-sample.

Maar goed: er zijn deze week meer coole nieuwe liedjes verschenen. Een paar highlights: de Groningse producer Duke Hugh debuteerde op Rhythm Section met een heel mooi stel folktronica/electrofunk-liedjes. We werden getrakteerd op een heel cool voorproefje van de Tangram-verzamelaar: Opia van Sokoto, een wonderschone en abstracte reflectie van grime en footwork. Er is nieuwe-oude muziek van slaapkamerproducer RX-101. Oh, en dan verscheen vandaag ook nog de verzamelaar van de Belgische synthpionier Alain Neffe op het label STROOM. Veel luisterplezier!

The xx – On Hold



Dazion – Be A Man



Duke Hugh – Green Leaf



Sokoto – Opia



Nathan Fake – Degreelessness



RX-101 – Like Yesterday



Somne – October 12



Ola Kvernberg – The Mechanical Fair (Todd Terje remix)



Sage Caswell – All of Gardens



Steve Bicknell – Harmonious Balance



A Made Up Sound – Peace Offering



Teachers – Mannequin in Heat (Pearson Sound’s Melted Mix)



Falco Benz – La Féline Mescaline



Subject – Be Careful (van An Introduction Into The Insane World of Alain Neffe)