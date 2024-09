Dit zijn onze favoriete nieuwe liedjes van de week

Het was weer een verdomd goede week om het internet af te speuren: de Britse Beatrice Dillon – die laatst nog op Le Guess Who stond – wierp een heerlijk dubby en mellow plaat naar buiten, op Black Friday dook plotsklaps een nieuwe single van Burial op en ook Nathan Fake heeft een nieuwe single uit, waarvan de B-kant een lekker weirde housetrack is geworden. Ook veel moois van eigen bodem: onder andere een lekker duister doorronkende electroplaat van Quince op Something Happening Somewhere, een nieuwe EP van The Flexican, dat prachtige ambient-album van Suzanne Kraft en een harde pokoe van Jerry Seinfeld. Veel luisterplezier en fijn weekend.

Beatrice Dillon – Can I Change My Mind?



Burial – Young Death



Nathan Fake – Now We Know



Quince – Propheet



Avalon Emerson – Natural Impasse



John Talabot – Voices



Harvey Sutherland – Priestess



Suzanne Kraft – One Amongst Others



The Flexican – Good Girl



Kanding Ray – Epsilon



DJ Overdose – On The Silver Globe (New Civilization Mix)



Fausto – Burnel



Bjarki – Fresh Jive



GoldFFinch – Hibernation



J. Albert – Sahara Desert Dating App



Geena – Blue Transfer



Demdike Stare – Sourcer



DJ Seinfeld – Jerry