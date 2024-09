Dit zijn onze favoriete nieuwe liedjes van de week

Oké, onze lievelingsliedjes van 2016 zijn er al uit, maar er verschijnt nog genoeg moois: Mark Du Mosch blijft maar nieuwe jams op SoundCloud gooien, Breach heeft een verse pokoe, AMyn is de Gentse James Blake en Stippenlift bracht de kersthit van het jaar (wat zeg ik: het decennium) uit. Veel luisterplezier en een fijn weekend!

Mark Du Mosch – resonance / delay test (She)



Mattheis – Osi



Mark E & Breach – First Thing



Stippenlift – Huilen (Kerst)



AMyn – Best Heard In Shadows



Takuya Matsumoto – Black To Blue



Dan Kye – Like You Wanna



Frequency vs Juan Atkins – Reloaded



David Douglas – Lucine (Alex Smoke remix)



Florian Kupfer – Track 03 Cut



Barry Center – Let You In



A Made Up Sound – P.P.B.



Salviatek – Dengue Drums



Max Graef & Glenn Astro – Money Sex Theme (Greg Beato Sexo No Es Todo Remix)



Life Garden – Saura