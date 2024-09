Dit zijn onze favoriete nieuwe liedjes van de week

Het is best wel hilarisch om te zien hoe een stel oude van dagen een avondje uit gaat, in de nieuwe clip van Ryan Hemsworth voor het verrassend verfrissende popliedje Holy. Het is een van de vele uitstekende nieuwe tracks die deze week verschenen, van gruizige house tot feestelijke disco en meedogenloze footwork. Veel luisterplezier!

Frequency vs Atkins – Mind Merge (Orlando Voorn & Juan Atkins)

Lukas Nystrand von Unge – throwbackthursdayjärvadiscoservice



Ryan Hemsworth – Holy



Fatima Al Qadiri – The Fifth Sense



Sofie Letitre – I’ll Be Fine (ZES Remix)



Kamixlo – Bloodless Y (Evian Christ Remix)



Amnesia Scanner – As Truth



Mudra Bass – TASO



Nar – Jujeh



Interstellar Funk – Caves of Steel (Convextion Remix)



Spaceandtime – Knitting With Knives



Z@p – Diamante



Steve Murphy – Next Saturday



A Vision of Panorama – Barbados



SirOJ – Hold Me Now



Jamall Moss – Black Herman



Population One – The Move (Orlando Voorn rework)