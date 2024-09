Dit zijn onze favoriete nieuwe liedjes van de week

Dat was een leuk kerstcadeautje: het eigenwijze Israëlische duo Red Axes maakte een nogal maffe edit van Rolling Stones-klassieker She’s a Rainbow, dat pulserend en met een psychedelisch verknipte piano begint. Halverwege komt het liedje alsnog bovendrijven, waarna het nummer weer aardig ontspoort. Het is een van onze favoriete nieuwe tracks van de week, naast een nieuwe pokoe van Young Marco met Wolf Müller, work in progress van Efde en rammers van Lena Willekens, Laksa en Clouds.

Young Wolf – Kabuki (Spiritual Version)



Videos by VICE

Efde – Sideline Pimp



Rolling Stones – She’s A Rainbow (Red Axes Edit)



Move D – Want Some



Lena Willikens – Orutu Run



Laksa – Lost Code



Mark Du Mosch – Untitled



Clouds – Fallout



Sandboards – Visa (Space Dimension Controller’s 12bit Late Tape Mix)



Willrijk – Office



Drvg Cvltcre – I Can See All Constellations



Taso x DJ Taye – In The Green Room



Abra – Bounty



Miyako Koda – Ndembu (Jordan GCZ re-edit)