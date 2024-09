Dit zijn onze favoriete nieuwe liedjes van de week

Heb jij ook zo’n last van een dinsdagdip die al de hele week duurt? Word je iedere ochtend weer versuft en chagrijnig wakker, verdoofd van de slaap, met een vage hoofdpijn en het gevoel dat het oneerlijk is dat je al uit bed moet terwijl het nog niet eens licht is?

Gelukkig is er een medicijn: er is nieuwe muziek van Eric Prydz alias Pryda!!! Oké, er was een tijd dat zijn enige wapenfeit Call On Me was, en er was een tijd dat zijn groteske progressive house nog als wansmakelijk werd ervaren. Maar die tijden zijn voorbij, mijn vriend, zeker sinds geloofwaardige kerels als Four Tet ons zelfs in de meest credible clubs gek maken met Prydz-tracks en die Opus-remix de wereld over ging.

Dus gooi je armen in de lucht alsof je in de Goliath zit en werp die grafstemming van je af. En er is meer goede nieuwe muziek verschenen: Legowelt maakte een donkere track met stoffige kicks voor Warchild, IDM-held John Beltran bracht een nieuw album uit, San Proper gooide een heerlijk druggy nieuwe remix naar buiten en we herontdekten PC Music met het slotnummer van de nieuwe compilatie.

Eric Prydz – The End Is Just The Beginning

Blue Mondays ft. Kaysand – Stop (San Proper’s Play Plause Eject Remix)

Space People – DX7 of Love

Legowelt – At Delphi

Mount Liberation Unlimited – Double Dance Lover (Disko Dubb Mix)

Detroit Swindle – Future Imperfect (Frits Wentink remix)

John Beltran – Everything At Once

Shanti Celeste – Dolphin Chant

Jeff Solo – Love & Hate

Mark Abbott – The Mysterious Island of Dr Nimm (Nu Guinea’s Aquarium Mix)

Johannes Brecht & Christian Prommer – Voix Grave (Christian Prommer version)

DJ Red- Raw Cacao (Ricardo Villalobos remix)

Lorenzo Senni – Win In The Flat World

Roland Tings – Eyes Closed

Life Sim – IDL

