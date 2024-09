Dit zijn onze favoriete tracks van de week

Eindelijk is vandaag de nieuwe plaat van Michael Mayer, eindbaas van het Keulse Kompakt verschenen. Opmerkelijk genoeg niet via zijn eigen label, maar via !K7. Goede plaat, en dan vooral die track met Barnt die het afgelopen weekend al meerdere keren te horen was op Amsterdam Dance Event. Verder remixte Young Marco Prins Thomas, bracht de Amsterdamse Doka een tegendraadse en spacey technotrack uit en is er nieuwe muziek van onder andere William Djoko, Matthew Herbert en de Groningse Duke Hugh.

1. Prins Thomas – C (Young Marco remix)



2. Duke Hugh – Butterflies



3. Move D – I Gave My Love (Shan & Gerd Janson Mix)



4. Luis – HV’s Sequence



5. Doka – Harmony



6. LOFT – Heffalump



7. Roman Flügel – Nameless Lake



8. Michael Mayer ft. Barnt – Und Da Stehen Fremde Menschen

9. William Djoko – Dirty Talk (Tom Trago-remix)

10. Herbert – See You On Monday

11. Sandboards – Visa (Shinra Remix)

12. Elmo Crumb – I Man A Canary Bird

13. Diego – Crack

14. Marcus (Not Singing) – To Be Possessed

15. Mura Masa ft. A$AP Rocky – Lovesick (Four Tet remix)