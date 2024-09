Dit zijn onze favoriete tracks van de week

Daar is-ie dan: Sweet Nightmare, de lang verloren samenwerking tussen San Proper en Antal, die later deze maand op de Indigo Aera-Lost Archives-box verschijnt. Een druggy en loom houseliedje met stemmige synthpads en heen en weer schietende hi-hats, dat het perfect gaat doen op afters waar een waterig zonnetje door de gordijnen schijnt. Maar er zijn meer goede tracks uitgekomen: de maffe ambient-house van Baltic beat-held Earth Trax, een Lukas Nystrand von Unge-edit die klinkt als een DJ Koze-remix en een Kaytranada-edit van dat ene heerlijke en veel te korte discoliedje van Chance the Rapper. Luister onze elf favoriete tracks van de week hieronder.

1. Lukas Nystrand von Unge – If I Persisted, I Would Learn (Sune Edit)



2. San Proper & Antal – Sweet Nightmare



3. Earth Trax – Los Conquistadores



4. Factory Floor – Wave (Jlin Remix)

5. Reggy van Oers – Primal Need

6. Nachtbraker – Really Ties The Room Together

7. Antenna – Nokia

8. Illum Sphere – Thousand Yard Stare

9. Herb Alpert – Rise (Marquis Hawkes remix)

10. Chance the Rapper – All Night (Kaytranada Extended Joint)

11. Hiver – Intersect