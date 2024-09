Dit zijn onze tips voor het Human Rights Weekend in Amsterdam

Foto: still uit Do Not Resist, via Human Rights Watch



Komend weekend wordt in De Balie in Amsterdam de vijfde editie van het Human Rights Weekend gehouden – een festival dat wordt georganiseerd door Human Rights Watch en De Balie, dit jaar voor het eerst in samenwerking met VICE. Als je al een bezoekje aan je oma of een wandeltocht over de Utrechtse Heuvelrug had gepland, hebben we slecht nieuws; dat zal je helaas moeten afzeggen. Hier wil je namelijk bij zijn.

Het thema van het festival is dit jaar ‘Behind the Headlines’. Vrijdag, zaterdag en zondag kan je films, masterclasses, discussies en panelgesprekken bijwonen over mensenrechtenkwesties die de kranten niet haalden. Daarnaast krijg je er de hoognodige achtergrondinformatie bij onderwerpen die het nieuws wél haalden.

Om je een beetje op weg te helpen zijn hier een paar tips voor films en gesprekken waarvan we je van harte aanraden om ze niet te missen.

Tickling Giants, zaterdag, 17:00 uur

Tijdens de Arabische Lente besluit de Egyptische hartchirurg Bassem Youssef zijn baan op te zeggen en een satirische comedyshow te beginnen. Al snel trekken zijn video’s dertig miljoen kijkers per aflevering. Hoewel hij en zijn team weten dat vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is in Egypte, gaan ze ondanks bedreigingen, protesten en vervolging door met de show, om de machthebbers via comedy te laten weten dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Filmmaker Sara Taksler volgde Youssef en maakte een documentaire over zijn strijd. De film wordt ingeleid door journaliste Rena Netjes, die in 2013 zelf in Egypte werd gearresteerd op verdenking van spionage.

The Uncondemned, Vrijdag 20:00 uur

The Uncondemned is zowel een verslag van een groep jonge advocaten en activisten die strijden voor de erkenning van verkrachting als een oorlogsmisdaad, als het persoonlijke verhaal van de Rwandese vrouwen die getuigden in een rechtszaak bij het Internationaal Strafhof die niet alleen rechtvaardigheid bracht voor de misdaden die hen was aangedaan, maar die ook het internationaal strafrecht voorgoed heeft veranderd. Na afloop van de film is er een Q&A met filmmaker Michelle Mitchell, Sara Darehshori van Human Rights Watch en Rosette Muzigo-Morrison, die als legal officer werkt bij het Rwanda-tribunaal van de VN.



The Impact of Social Media on Human Rights, zaterdag 19:30 uur

Op zaterdagavond discussieert onze eigen editor-in-chief Casper Sikkema over de impact van social media op mensenrechten. Hij gaat het gesprek aan met Andrew Stroehlein, European media director bij Human Rights Watch, Leon Willems van Free Press Unlimited en de Bahreinse journalist Faten Busheri. Aan de ene kant kunnen social media helpen om bewustzijn over mensenrechtenschendingen te kweken, aan de andere kant kunnen social media voor negatieve doeleinden worden gebruikt, zoals bij het verspreiden van nepnieuws.

Do Not Resist, Zondag 17:30 uur

In Do Not Resist wordt de nieuwe realiteit van de Amerikaanse politiecultuur in kaart gebracht: een verregaande militarisatie van het politiekorps. Agenten beschikken over steeds modernere en zwaardere wapens, en technologie voor gezichtsherkenning, die het geautomatiseerd scannen van complete steden op gezochte criminelen een bijna-realiteit maakt. De belangrijkste vraag die regisseur Craig Atkinson stelt is wie de politie eigenlijk beschermt, en tegen wie. Na afloop praten Peter Slort van de Nationale Politie en Dionne Hafiez van Control Alt Delete over onder meer etnisch profileren.



Check voor kaarten en meer info de website van De Balie.