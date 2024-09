Dit zoete kleurenkunstwerk is gemaakt van een halve ton suiker

Werelden van snoep zijn meestal iets waar kinderen over fantaseren, maar kunstenaar Pip & Pop, oftewel Tanya Schultz, heeft weer een nieuwe installatie van kleurrijk suiker gemaakt. Deze keer is het een archipel van klei, glitter, plastic bloemen, kristallen, regenboogveters en een halve ton poedersuiker in het Perth Institute of Contemporary Art. De vier opmerkelijke eilanden schitteren in honderd verschillende pastelkleuren en vormen samen een waar paradijs voor gummibeertjes.

De titel van het kunstwerk When Happiness Ruled verwijst naar de mythische utopie Luilekkerland. “Een plek waar de straten zijn gevuld met taartjes, limonade in de rivieren stroomt en je alles kan hebben wat je hartje begeert,” vertelt Schultz aan The Creators Project. “Soms wordt het beschreven als een droomland waar iedereen naar streeft om te zijn en andere keren is het een verhaal dat voor de gevaren van gierigheid waarschuwt. Zelf hoop ik vooral dat ik een optimistisch kunstwerk heb gemaakt waarmee de kijker zich in een andere wereld kan wanen, een soort psychedelisch paradijs.”

When Happiness Ruled is te zien in Perth Institute of Contemporary Art tot 24 december 2016. Ga naar de website van Pip & Pop voor meer van haar kunst.