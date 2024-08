DIVERSIDEAS: Asiaphobia, of schaamteloos racisme

In onze DIVERSIDEAS-serie nodigen we inspirerende mensen uit om hun mening te geven over allerlei onderwerpen die zich onder de parapluterm van de “diversiteit” verschuilen.

Racisme tegen Oost-Aziatische personen, dat is, hoe zal ik het zeggen… Ah ja, net zozeer racisme als eender welke andere vorm van racisme. En toch heerst tot op vandaag de gedachte dat Asiaphobia “minder ernstig” zou zijn dan andere vormen van racisme. Velen denken onmiddellijk aan het herhaaldelijk gebruik van stereotypen, die nog te vaak onder tafel worden geveegd onder het mom van “een hilarische grap”. Over eten, over uitspraak en de ching-chang-chong-accenten die daarmee gepaard gaan, over uiterlijk en nog een paar andere, weinig originele dingen. En dan is er nog de positieve discriminatie, want “Aziaten zijn harde werkers” en deze “gemeenschap” houdt zich tenminste koest, verstoort de samenleving niet. Bovendien maakt het gebrek aan zichtbaarheid dat velen vooral willen opgaan in de massa, waardoor ze al deze dingen gewoon aanvaarden.

Maar wat op het eerste zicht positief lijkt, is eigenlijk een val voor de mensen waar het om draait. Want uiteindelijk komt dit alles neer op een discours van dominantie. Positieve discriminatie wordt vaak gebruikt om racisme t.o.v. zwarte mensen of moslims te legitimeren. Deze racistische reflex t.o.v. Aziaten wordt nog meer tastbaar wanneer we het over seks hebben: denk maar aan de fetisjering van vrouwen – die vaak als onderdanig worden voorgesteld – of de devirilisatie van mannen.

Voor deze nieuwe aflevering van onze DIVERSIDEAS-serie, nodigde VICE drie Oost-Aziaten uit in de studio. Fei Lauw (freelance journalist en communicatiemedewerker), Liyo Gong (video-editor, DJ en mede-oprichter van HE4RTBROKEN) en Benoît Do Quang (filmmaker, fotograaf en muzikant) leggen de vinger op de wonde en vertellen waarom het hoog tijd is om lawaai te maken.

