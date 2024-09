DIY-label Basserk Records is nog net zo punk als in 2006

Hieperdepiep: op 1 oktober viert Basserk Records haar tienjarige bestaan met een feestje in OT301 en een verzamelaar die al even kleurrijk is als hun oeuvre: van knorrende bubbling-techno tot hyperactieve bass en meer mellow producties voor in de slaapkamer. Basserk begon ooit als krakerscollectief dat feestjes organiseerde in een parkeergarage, later kregen ze een eigen thuisbasis in OT301.

Luister hier voor het eerst de track van HuSo die op de verzamelaar verschijnt. Ik sprak met Ivo Schmetz, een van de oprichters/eigenaren van het label naast Peter Rutten en Paul Rickus.

THUMP: Gefeliciteerd, Ivo! Is het niet lastig om je op zulke diverse genres te richten?

Ivo Schmetz: We hebben nooit het idee gehad om veel geld te verdienen met het label. We hadden een band, 3-1, en het leek ons te gek om muziek uit te brengen. Het probleem was dat labels onze muziek te punk of te rauw vonden. Toen hebben we zelf maar een label opgericht. Al gauw wilden we meer uitbrengen dan electropunk, omdat we andere muziek ook mooi vonden: breakbeat, dubstep, techno, enzovoorts. We beseften wel dat het niet makkelijk zou worden: het is veel duidelijker voor je doelgroep als je een specifiek kader hebt.

Waarom dan toch die weg volgen?

Omdat we dachten dat wij niet de enigen zouden zijn met een brede muzieksmaak. We keken naar grote labels als Warp of Ninja Tune, die wijken ook af van een bepaald stramien, en zijn daar groot mee geworden. Het is ook de reden dat veel mensen die labels volgen: ze weten dat er niet alleen techno wordt uitgebracht, maar van alles wat. Aan de andere kant is het wel zo dat je je publiek verliest als je een tijdje niks van een bepaald genre uitbrengt, dat hebben we wel gemerkt.

Jullie zijn altijd een klein label gebleven. Nooit gedacht: we gaan lekker veel geld verdienen?

Om groter te worden heb je geld nodig. We doen nu bijna alles zelf: masteren, artwork, video’s en promo. Daarom kunnen we doen wat we zelf willen. Het is lastig om groter te worden zonder concessies te doen in de muziek die je uitbrengt. Ik zou het tof vinden als we over vijfentwintig jaar met trots terugkijken op wat we gedaan hebben. Ik heb liever dat we klein en bijzonder zijn, dan groot en succesvol.

Wat is de belangrijkste les die je in de afgelopen tien jaar hebt geleerd?

Dat je veel zelf kunt doen. We hebben altijd een DIY-mentaliteit gehad, dat is ook de reden waarom we het label zijn begonnen. Ik denk dat veel mensen onderschatten wat je allemaal kan doen en wat je allemaal kunt bereiken als je gemotiveerd en gedisciplineerd bent.

Ter ere van hun tienjarig bestaan organiseert Basserk op zaterdag 1 oktober een expositie bij Kallenbach Gallery in Amsterdam en een releasefeest op dezelfde dag in OT301.

Een tweede expo en borrel vindt plaats in OT301 op woensdag 19 oktober tijdens ADE.