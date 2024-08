Kijk hoe deze DIY-raketbouwer replica’s van zelflandende SpaceX-raketten maakt

Joe Barnard is geen typische raketman. Hij ging naar het conservatorium om muziekproductie te leren en deed zeker geen minor natuurkunde. Tot dit jaar maakte hij videoproducties en hield hij zich helemaal niet bezig met het lanceren van ruimtevaartuigen. Maar nu is Barnard in zijn eentje het universum van hobbyraketbouwer op z’n kop aan het zetten, door de ontwikkelingen en lanceringen van bedrijven als SpaceX en Blue Origin op kleine schaal bij te benen. Ook al is het Barnard nog niet gelukt om een raket weer te laten landen, toch komt hij dichterbij dan andere hobbyisten – en hij is pas net begonnen.

Tijdens ons bezoek ging in het appartement/‘raketlab’ van Barnard in de Amerikaanse stad Nashville vertelt hij dat hij als kind gefascineerd raakte door raketten. Hoewel zijn hobby wat minder aandacht kreeg toen hij naar het Berklee College of Music ging, bleef ruimtevaart hem boeien. In 2015 werd het oude vuur weer aangewakkerd toen hij vroege testvideo’s van SpaceX zag.

“Ik zag een video en besefte toen: dit is wat ik wil doen,” zegt Barnard. Er was alleen één probleem: ruimtevaartbedrijven nemen niet echt vaak muzikanten aan. In plaats van weer in de studiebanken te duiken om zich te laten omscholen tot raketgeleerde, besloot Barnard om de ruimtevaartindustrie naar hem toe te laten komen. Hij leerde zichzelf programmeren, 3D-modellen maken en wat basiskennis over hoe een raket in elkaar steekt. Hij hoopte zo de aandacht van SpaceX te trekken.

Nu, drie jaar later, heeft Barnard zijn doel bereikt. Hij vertelt dat hij al door verschillende ruimtevaartbedrijven waarvan hij de namen niet wil noemen is gepolst. Nu dat gelukt is, heeft hij een nieuw doel; hij is er op gebrand om zijn bedrijf Barnard Propulsion Systems naar grote hoogten te stuwen.

Op zijn YouTube-kanaal laat Barnard zijn hoe snel hij vooruitgang boekt met zijn zelfgemaakte raketten. Zijn oorspronkelijke doel was om ‘stuwstraalbesturing’ – het vermogen om de hoek van de raketmotor aan te passen en daarmee te sturen – in zijn modelraketten te bouwen. Maar nu dat gelukt is, is zijn nieuwe doel om zijn raket hiermee weer te laten landen, net als SpaceX dat doet. Als Barnard ons hier een demonstratie van geeft, gaat het jammer genoeg net mis. Maar Barnard is eraan gewend dat er dingen fout gaan bij zijn testvluchten en heeft het volste vertrouwen in zijn raketten.

“Ik zou heel graag iets naar de maan willen sturen,” zegt Barnard. “Maar er zitten nog veel stappen tussen waar ik nu ben, en wat er nodig is om iets met zoveel precisie zo ver weg te sturen.”

