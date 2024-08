Deze DJ-collectieven zorgen voor furore in het Belgische nachtleven

Krijg elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen over muziek en meer gemaild: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Geluidsoverlast, gedwongen sluitingen en drugsincidenten… het Belgische nachtleven kent heel wat uitdagingen, maar gelukkig zijn er nog altijd heel wat mensen die spannende clubavonden houden en onze nightlife scene zo steeds weer nieuw leven inblazen.



Op 5 december nemen de collectieven Brikabrak, Chanoirs, Lait de Coco en Poxcat back-to-back plaats achter de draaitafels van de VK in Brussel om jullie te doen dansen op de VICE Party. Wij spraken hen om te horen hoe hun 2019 was, wat de leukste en minder leuke aspecten zijn van B2B-sets, en welke track ze eigenlijk willen horen op hun bruiloft.

Yooth: Ingmar, da big boss en de man achter de visuals

Jeffrey: De socio-cultural glue guy

Jean: De mascotte

Ravi Bongo, O’simmie, Jiem, Insecure en Grover: Resident DJ’s

Diane: De radio- en geluidnerd



Brikabrak is een collectief dat sinds 2016 actief is op allerlei vlakken, van feestjes organiseren tot radio shows opnemen. Haar leden zijn geïnteresseerd in heel uiteenlopende (muziek)stijlen, gaande van hip-hop en baile funk tot future beats. Op hun feestjes ligt de focus niet enkel op de muziek, maar proberen ze hun publiek ook creatief te betrekken door hen bijvoorbeeld te laten tekenen tijdens hun events. Naast vette feestjes geven, proberen ze met hun events ook geld te verzamelen voor goede doelen. Het doel van Brikabrak is daarom om een verbinding maken tussen global en future sounds, en tussen charities en fun.

VICE: Hey iedereen. Hoe was 2019 voor jullie?

Brikabrak: Het was een goed jaar, omdat onze groep nu een solide vorm heeft gekregen. Nu zijn we echt een collectief. Onze wekelijkse radio show heeft daar zeker aan bijgedragen. We hebben ook leuke collabs gedaan, met onder andere Brussel Brost, Visual Poetry en Chase.

Wat waren jullie hoogtepunten van het jaar?

Yooth: Voor mij was dat de radio show.

Brikabrak: De afterparties van elk event in Kumiko zijn echt geweldig. Veel mensen zeggen dat de echte Brikabrak parties pas na twee uur ‘s nachts beginnen. Het ding is dat veel mensen die aan die drawing sessies meedoen, vaak blijven hangen en dan nog zin hebben om iets te doen. Dus blijven we gewoon allemaal om samen te feesten. Op die manier hebben we al veel leuke mensen ontmoet, zoals bijvoorbeeld Yaqine Hamzaouï en Martha Da’ro van Visual Poetry.

De Red Bull Elektropedia Awards werden onlangs uitgereikt. Wie had er volgens jullie een moeten krijgen?

Diane: Dvtch Norris!

O’simmie: Yooth als best DJ!

Yooth: En Grover als best artwork voor zijn feest SHUTTLE. Het bestaat intussen niet meer dus ze zouden ook niet genomineerd kunnen worden maar ik vind zijn werk echt inspirerend en hij heeft daarvoor nooit genoeg recognition gehad.

Is er een track waar jullie allemaal fan van zijn?

Brikabrak: Rema – Dumebi

Welk nummer is jullie guilty pleasure?

Yooth: Glamorous van Fergie.

Diane: Ja, same!

Jiem: Is Michael Jackson een guilty pleasure?

Jeffrey: Fuego van El Alfa.

Is er een track waar jullie schrik voor hebben tijdens een b2b?

Yooth en Jiem: We hebben het wel eens moeilijk gehad met Otis Otis door Mr Carmack.

Welke track moet er gespeeld worden op jullie bruiloft?

Yooth: D’Angelo.

Ravi Bongo: Inderdaad, Brown Sugar van D’Angelo en ook wel Baby Be Mine van Michael Jackson

Diane: Ik wil geen bruiloft.

Jullie zeiden dat jullie heel verschillende stijlen hebben. Hoe bereiden jullie dan een set voor?

Brikabrak: We zijn nooit klaar.

Yooth: Ik blijf gewoon tot het laatste moment meer muziek uploaden op mijn USB-stick. En ik stress veel!

Diane: Je schat hoelang je set gaat duren, dan zet je 3 à 5 uren muziek op je USB. Je weet niet zeker of je het allemaal nodig zal hebben en verliest er veel tijd mee, maar je doet het gewoon. Uiteindelijk loopt het toch nooit zoals je het verwacht. Je moet gewoon je publiek zo goed mogelijk aanvoelen.

Jiem: Ik schrijf alle goede transities op. Zo weet ik dat bepaalde tracks goed in elkaar zullen overgaan. Ik herlees mijn notities voor een set en hoop dat ik me dan alles kan herinneren.

O’simmie: Ik heb altijd een structuur in gedachte. Ik heb nog niet zo veel ervaring in DJing dus dat heb ik wel nodig. Voor de rest is het een beetje freestyle: gewoon je weg zoeken in de chaos.

Wat mogen we van jullie verwachten op de VICE Party?

Yooth: We hebben samen zitten oefenen en ik heb net ontdekt dat ik goed b2b kan draaien met Insecure, en ook wel met Grover. Maar met z’n drieën wordt het een beetje moeilijk. We gaan met meer traditionele global sounds beginnen, en dan overgaan naar housy en global club music. Veel bass en drums dus.

Lux18: Lucas, de übermuziekexpert (DJ)

Antoine: de hersenen die zorgen voor een open geest (fotograaf en orgelspeler)

Rag: Serena, het geheugen van het collectief (videomaker en tattoo-artiest)

Obaybay & Mia WVD: Malika & Thomas, ruwe creatieve geesten (stylisten, schilders en nog veel meer)

Misschien heb je deze grote boze zwarte kat al eens op muren in Brussel zien opduiken. Die is afkomstig van het collectief Chanoirs, dat al acht jaar actief is, en dan vooral ‘s nachts. Het is moeilijk om hun activiteiten samen te vatten omdat ze zo divers zijn: styling, fotografie, video, schilderkunst, feestjes, tatoeages, zeefdruk en natuurlijk muziek. Ze definiëren zichzelf als “een netwerk van creatievelingen en een constellatie van klootzakken vol liefde”. Hun motto: All cats are bastards – united freaks worldwide.

VICE: Hallo, zwarte katten. Hoe was jullie 2019?

Lux18: Dit jaar was nog maar het begin: het zal alleen maar nog beter worden in 2020. Maar dit jaar zijn we erin geslaagd om op feestniveau te bereiken wat we wilden.

Mia WVD: En de kleren doen het ook goed. We hadden de kans om coole artiesten als Martha Da’ro, Bonnie Banane of Agar Agar te ontmoeten.

Wat was jullie ultieme hoogtepunt van 2019?

Chanoirs: Onze avond in de Recyclart met Nyokō Bokbaë, en ook het recentste feestje in FFORMATT was geweldig. Die twee events weerspiegelen volledig de geest van Chanoirs en de ruimtes die we daarvoor creëerden sluiten perfect aan bij onze energie.

Lux18: En speelde ik er ook mijn twee beste sets van het jaar!

De Red Bull Elektropedia Awards werden onlangs uitgereikt. Wie had er volgens jullie een moeten krijgen?

Antoine: Tja wij he, voor onze geweldige feestjes!

Lux18: Wie geeft er eigenlijk een fuck om de Red Bull Awards? Echt interessante dingen gebeuren niet op social media.

Mia WVD: Hoe dan ook, je wint er niet eens geld mee. Als je wint, krijg je gewoon een oude vinylplaat.

Lux18 is de DJ van jullie collectief, maar is er een nummer waar jullie allemaal fan van zijn?

Chanoirs: Club Bizarre van U 96.

Welke track moet er gespeeld worden op jullie bruiloft?

Lux18: Club Bizarre van U 96, voor altijd.

Rage: Dat nummer ben ik nog niet tegengekomen, denk ik.

Antoine: Where Is the Love van Black Eyed Peas.

Lucas, welk nummer is je guilty pleasure wanneer je aan het draaien bent?

Lux18: Horny ‘98 van Mousse T., de extended version.

Is er een track waar je schrik voor hebt tijdens een b2b?

Lux18: Les Rois de Monde van Roméo et Juliette, dat moet echt goed zitten!

Hoe bereid je een set voor?

Lux18: Ik doe grondig onderzoek en maak afspeellijsten. Zo ben ik bijvoorbeeld al een tijdje bezig met mijn VICE playlist en heb ik er al veel interessante nieuwe dingen aan toegevoegd. Met al die playlists ga ik vervolgens aan de dj-tafel staan, om er dan op los te improviseren.

Wat mogen we dan van je verwachten op de VICE Party?

Lux18: Het wordt een hyper trance en breakbeats mix met veel zang!

V.l.n.r.: MIMI (25), Labok (29) en Jeuneclyde (30)

MIMI: Maria, iets tussen de bemiddelaar en de manager

Labok: Romai, de nerd

Jeuneclyde: John, de excentrieke harde werker

Lait de Coco (LDC) is een Luiks collectief dat in 2016 ontstond door een gedeelde liefde voor en nieuwsgierigheid naar niet-Europese muziek. Ze laten zich maar al te graag uitdagen door verschillende stijlen en tempo’s, van hiphop tot rock – niets is te gek voor hen. Zo tillen ze de clubervaring tot een heel ander niveau. Hun belangrijkste doel: mensen doen dansen.

VICE: Hey iedereen. 2019 is bijna voorbij, welke lessen hebben jullie dit jaar geleerd?

LDC: We hebben onze ups en downs gehad, maar elk jaar leren we wel iets bij. Dit was niet onze beste jaar, maar het was wel het jaar waarin we leerden dat het ook, wanneer je succes hebt, belangrijk is om hard te blijven werken.

Hadden jullie ook een paar hoogtepunten?

Labok: Wat ik echt leuk vond, waren de trips naar Parijs en Brussel. Het is geweldig om te mogen reizen om muziek te maken.

Jeuneclyde: Eigenlijk zijn alle momenten die we samen doorbrengen hoogtepunten. Gisteren was Labok bijvoorbeeld erg moe maar MIMI was in topvorm. Dat was ook een hoogtepunt!

De Red Bull Elektropedia Awards werden onlangs uitgereikt. Wie had er volgens jullie een moeten krijgen?

MIMI: Dvtch Norris!

Labok: Lowup Records. Dat label bestaat al tien jaar. Ze geven weinig feestjes, maar ze zijn echt wel de voorlopers op het gebied van Afrikaanse en Aziatische sounds.

Jeuneclyde: Jardin en Kobo.

Wat was jullie beste optreden ooit?

LDC: Onze avond met King Doudou was een van de leukste voor ons alle drie. Het was echt een puinhoop, zo intens dat het praktisch leek alsof er rellen waren uitgebroken.

Is er een track waar jullie allemaal fan van zijn?

LDC: ‘With my team’ van Creek Boyz.

Wat is jullie guilty pleasure?

MIMI: Gone van Charli XCX met Christine and the Queens, maar dat heb ik nog niet voor een publiek durven spelen.

Labok: Al mijn sets zijn guilty pleasures. Ik draai vaak Aya Nakamura en Koba LaD.

Jeuneclyde: Thank U, Next van Ariana Grande.

Is er een track waar jullie schrik voor hebben tijdens een b2b?

LDC: Geen! We zijn verdomme overal klaar voor.

Jeuneclyde: Al moet ik wel toegeven dat het nogal lastig kan zijn om te switchen naar ‘Le petit bonhomme en mousse’ [een oud onnozel Frans liedje, red.].

Welke track moet er gespeeld worden op jullie bruiloft?

MIMI: Glitter van Shake O7O.

Labok: Only One van Kanye West, da’s perfect voor het moment dat je naar het altaar loopt.

Jeuneclyde: All Day Nigga, ook van Kanye.

Hoe bereiden jullie je voor op een set?

LDC: Dat gebeurt allemaal een beetje op gevoel. Iedereen brengt gewoon een USB-stick mee met tracks die passen bij zijn of haar stemming.

Wat mogen we van jullie verwachten op de VICE Party?

LDC: Veel gezweet!

Hyppocampo: Eve, het adresboek en de Excel Sheets-pro

Amigo III: Juliette, de koningin in het organiseren

++ Nurse ++: Roberta, de technische nerd

Poxcat is een feministisch collectief dat in 2017 het daglicht zag, vooral wegens het tekort aan vrouwelijke artiesten in het muzieklandschap. Omdat de drie DJ’s moeite hadden om geboekt te worden, besloten ze hun krachten te bundelen. Met hun evenementen willen mensen in de kijker te zetten die zich identificeren met het vrouwelijke geslacht. Het gaat daarbij niet enkel om de artiesten die ze laten optreden, maar ook om illustratoren die artworks maken, fotografen, geluidstechnici en security. Qua betaling behandelen ze iedereen gelijk, waardoor mensen die hetzelfde werk uitvoeren, steeds ook dezelfde vergoeding ontvangen.

VICE: Hi iedereen! 2019 is bijna voorbij, hoe is dit jaar voor jullie verlopen?

Hyppocampo: 2019 stond voor mij in het teken van politieke strijd. Het was het jaar waarin ik me realiseerde dat niets zeker is. We verliezen onze sociale zekerheid, dus is het net nu heel belangrijk om onze rechten te blijven opeisen.

Welk moment dat jullie met het collectief meemaakten dit jaar zal jullie het meest bijblijven?

Poxcat: Ons feest op 22 maart was echt ongelooflijk. Het was in het Marcel Bike Café in Brussel, een café in een verlaten gebouw dat ondertussen niet meer bestaat. De eigenaar had de grote kamer achterin voor ons geopend. Het was er eerst koud maar we hebben serieus weten opwarmen. We hadden het genoegen om Céline Gillain die avond te verwelkomen; als onderdeel van haar wereldtournee; Summer Satana, en Radio Hito voor haar allereerste optreden ooit. Wij vinden het belangrijk om jonge artiesten een kans te geven, en dat doen we ook op onze show op The Word Radio.

De Red Bull Elektropedia Awards werden onlangs uitgereikt. Wie had er volgens jullie een moeten krijgen?

Poxcat: Catherine Plenevaux van Lexi Disques. Haar werk is echt ongelofelijk goed. Haar label heeft net haar tiende verjaardag gevierd en dat heeft geen enkele persaandacht gekregen….Heel jammer!

Is er een track waar jullie allemaal fan van zijn?

Poxcat: Devotion van Tirzah, die hebben we ondertussen echt al grijs gedraaid.

Welk nummer is jullie guilty pleasure?

Hyppocampo: Ik heb er geen omdat ik me niet voor schaam voor nummers die ik leuk vind, maar als ik er dan toch eentje zou moeten noemen: Gimme More van Britney Spears.

++ Nurse ++: Jean-Michel Jarre, en daar schaam ik me wel kapot over!

Amigo III: Desnudate van Big Metra.

Is er een track waar jullie schrik voor hebben tijdens een b2b?

Hyppocampo: Ik hou van hip-hop maar ik weet niet écht hoe ik dan een overgang moet maken. Als ik een trap nummer wil spelen, zet ik gewoon de trapremix van Katy Perry’s Black Horse op.

++ Nurse ++: Mijn geheime joker is noise spelen, dat gaat altijd.

Amigo III: Elk liedje van Michel Sardou.

Welke track moet er gespeeld worden op jullie bruiloft?

Hyppocampo: Ik wil niet trouwen, maar ik wil wel graag plezier hebben, dus zou ik graag een leuk feestje geven waar Still Loving You van de Scorpions gespeeld wordt.

++ Nurse ++: Trouwen is ook niet echt mijn ding, maar ik ben bijvoorbeeld bevallen op de Selected Ambiant Works van Aphex Twin.

Amigo III: No One’s Little Girl door The Raincoats.

Jullie spelen alle drie heel verschillende muziekstijlen. Hoe bereiden jullie een set voor?

Hyppocampo: We overleggen nooit echt op voorhand met elkaar, tenzij het een speciale gelegenheid is. Op een dag speelden we op een boekenbeurs in het Wiels en we dachten dat we in een rustige ruimte zouden draaien, dus we hadden een set gepland met geluiden van pagina’s die omslaan en alles, maar dan kwamen we in een super luide bar terecht… Dat was één groot fiasco!

++ Nurse ++: Het gaat vooral om bepaalde thema’s die we in onze sets willen verkennen.

Hebben jullie dan ook een thema gepland voor de VICE Party?

++ Nurse ++: Verwacht maar een 100% VICE mix!

Volg VICE België ook op Instagram: